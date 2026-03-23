Badshah’s Song: অশ্লীলতার দায়ে নেটপাড়া থেকে ডিলিট বাদশার ৮৫৭ ভিডিয়ো, এই গানে রিল বানালেও হতে পারে জেল

Zee News Bengali
Badshah’s Song Tateeree: বাদশার গানে এবার পুলিসের কাঁচি! নারীদের অবমাননার অভিযোগে ‘তাতিরি’ গানের ৮৫৭টি লিঙ্ক ইন্টারনেট থেকে সরিয়ে দিল হরিয়ানা পুলিস। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 23, 2026, 09:31 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লিরিক ও দৃশ্যায়নে নারীদের অবমাননার অভিযোগে উত্তাল নেটদুনিয়া। এবার র‍্যাপার বাদশার বিতর্কিত গান ‘তাতিরি’ (Tateeree)-র বিরুদ্ধে বড়সড় ব্যবস্থা নিল হরিয়ানা পুলিস। সোমবার পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে সমন্বয় করে এই গানের মোট ৮৫৭টি লিঙ্ক ডিজিটাল মাধ্যম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আরও পড়ুন- Divya Bharti Death Mystery: ও মরতে চায়নি: ৩০ বছর পর সামনে এল দিব্যা ভারতীর মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শীর নাম, কী ঘটেছিল সেদিন?

গত ৬ মার্চ পঞ্চকুলায় বাদশার এই গানের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর (FIR) দায়ের করা হয়। অভিযোগ ছিল, গানটিতে আপত্তিকর শব্দ এবং এমন কিছু দৃশ্য ব্যবহার করা হয়েছে যা নারী ও শিশুদের জন্য অবমাননাকর। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশি তৎপরতা শুরু হয়। সরানো হয়েছে ১৫৪টি ইউটিউব ভিডিয়ো। ডিলিট করা হয়েছে ৭০৩টি ইনস্টাগ্রাম রিলস।

ডিজিপি অজয় সিংঘল স্পষ্ট জানিয়েছেন, নারী ও শিশুদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে এমন কোনো বিষয়বস্তু বরদাস্ত করা হবে না। ভবিষ্যতে কেউ যদি এই গানের কোনো অংশ বা শর্ট ভিডিও পুনরায় আপলোড করেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হরিয়ানা সরকার একটি নিরাপদ এবং দায়িত্বশীল ডিজিটাল পরিবেশ তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আরও পড়ুন- Dhurandhar 2 actor Mustafa Ahmed: লক্ষ টাকার চাকরি ছেড়ে ১০ হাজারে শুরু, রণবীর-হৃতিকের ট্রেনার থেকে অভিনেতা; ডিসলেক্সিয়া জয়ী মুস্তাফার 'ধুরন্ধর' সফর

এই বিতর্কের জেরে ইতিমধ্যেই তদন্তে যোগ দিয়েছেন আদিত্য প্রতীক সিং সিসোদিয়া ওরফে বাদশা। গত ১৯ মার্চ পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টকে পুলিশ জানায় যে, বাদশা তদন্তে সহযোগিতা করছেন। এর মাঝেই নিজের অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও পোস্ট করে ক্ষমা চেয়েছেন জনপ্রিয় এই র‍্যাপার। তিনি জানিয়েছেন, কারোর অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার কোনো উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

পরবর্তী
খবর

Dhurandhar 2 actor Mustafa Ahmed: লক্ষ টাকার চাকরি ছেড়ে ১০ হাজারে শুরু, রণবীর-হৃতিকের ট্রেনার থেকে অভিনেতা; ডিসলেক্সিয়া জয়ী মুস্তাফার 'ধুরন্ধর' সফর
.

পরবর্তী খবর

Trump's Ultimatum to Iran: ৪৮ ঘণ্টা পেরোলেই 'নিশ্চিহ্ন করব ইরান'; ট্রাম্পের ভ...