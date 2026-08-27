/জিম থেকে বের হতেই গুলিতে ঝাঁঝরা জনপ্রিয় গায়ক! ওখানেই শেষ অঙ্কিত, নেটপাড়ায় দায় স্বীকার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জিম থেকে বেরনো মাত্রই চলল দেদার গুলি। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন জনপ্রিয় গায়ক এবং ইউটিউবার। নিহতের নাম ৩৫ বছরের অঙ্কিত বালিয়ান। উত্তরপ্রদেশের শামলীতে গত বুধবার সন্ধ্যেবেলা জিমের বাইরে অন্তত ২০ রাউন্ড গুলিতে ঝাঁঝরা করা হয় অঙ্কিততে।
মৃত অঙ্কিত বালিয়ান শামলীর বাঁতিকেরা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি বিগত কয়েক বছর ধরে হরিয়ানার রোহতক ও সোনিপথে থেকে তাঁর গান এবং অভিনয়ের কেরিয়ারে এগোচ্ছিলেন। গত এক বছর ধরে তিনি প্রতিদিনের মতো শামলীর ওই জিমে ব্যায়ামচর্চা করতে আসতেন। গত বুধবার সন্ধ্যেবেলায় আনুমানিক ৭টা নাগাদ ওয়ার্কআউট শেষ করে জিম থেকে বেরিয়ে নিজের গাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় বাইকে করে আসা আততায়ীরা তাঁকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি ছোড়ে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর লরেন্স বিষ্ণোই গোষ্ঠীর সহযোগী 'গোগি গ্যাং' সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খুনের দায় স্বীকার করেছে। ভোলু শাহপুরিয়া নামের এক গ্যাং সদস্যের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল থেকে পোস্ট করে জানানো হয় যে, অঙ্কিত প্রতিপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন এবং তাঁদের নিয়ে গান তৈরি করেছিলেন। পোস্টে তারা হুমকি দিয়ে লিখেছে, 'এটি তো কেবল শুরু, সবার পালা আসবে।' একই সঙ্গে তারা উত্তর প্রদেশ পুলিসকেও চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছে।
সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব এই ঘটনাকে 'অত্যন্ত নিন্দনীয়' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ১৮-২০ রাউন্ড গুলি চালিয়ে এভাবে জনপ্রিয় একজন শিল্পীকে খুন করা প্রমাণ করে যে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা শূন্যে নেমে এসেছে। যাদব এই ঘটনাটিকে পুরো জাট সম্প্রদায়ের ওপর হামলা বলে উল্লেখ করেন এবং সম্ভাব্য রাজনৈতিক শত্রুতার কোণ থেকেও তদন্তের দাবি জানান। নিহতের মায়ের বুকফাটা কান্নার ছবি নেটপাড়ায় ছড়িয়ে পড়ায় পুরো অঞ্চলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।
পুলিস সুপারিণটেনডেন্ট এম পি সিং জানিয়েছেন যে, পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুরো এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে ঘাতকদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে অপরাধীদের দ্রুত গ্রেফতার করতে পুলিসের বিশেষ একাধিক টিম গঠন করা হয়েছে।
ইউটিউবে ৩.৬৬ লাখের বেশি সাবস্ক্রাইবার থাকা অঙ্কিত বালিয়ান তাঁর জনপ্রিয় গান 'ভারী কোর্ট মে গোলি মারেঙ্গে মেরি জান'-এর জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। বন্দুক, আগ্নেয়াস্ত্র এবং এসইউভি নিয়ে তৈরি করা তাঁর এই গানের কথাগুলোর মতোই বাস্তব জীবনে এমন নির্মমভাবে গুলিতে তাঁর মৃত্যু এক মর্মান্তিক ও অদ্ভুত কাকতালীয় ঘটনা তৈরি করেছে। তিনি মাসুম শর্মা, রাজু পাঞ্জাবি এবং আশু টুইঙ্কলের মতো একাধিক নামী হরিয়ানভি শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করেছেন। এছাড়া সঙ্গীত কেরিয়ারের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক পডকাস্ট এবং গ্রাউন্ড ভ্লগিংয়ের মাধ্যমে স্থানীয় রাজনীতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বদের সাক্ষাৎকারও নিতেন।
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