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  • /জিম থেকে বের হতেই গুলিতে ঝাঁঝরা জনপ্রিয় গায়ক! ওখানেই শেষ অঙ্কিত, নেটপাড়ায় দায় স্বীকার...

জিম থেকে বের হতেই গুলিতে ঝাঁঝরা জনপ্রিয় গায়ক! ওখানেই শেষ অঙ্কিত, নেটপাড়ায় দায় স্বীকার...

জিমের বাইরে আততায়ীরা তাঁকে লক্ষ্য করে প্রায় ২০ রাউন্ড গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই ৩৫ বছর বয়সী এই ইউটিউবার ও শিল্পীর মৃত্যু হয়। কুখ্যাত ‘গোগি গ্যাং’ সোশ্যাল মিডিয়ায় এই হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেছে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 27, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 12:26 PM IST
জিম থেকে বের হতেই গুলিতে ঝাঁঝরা জনপ্রিয় গায়ক! ওখানেই শেষ অঙ্কিত, নেটপাড়ায় দায় স্বীকার...

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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