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ভেঙে গেল প্রেম: বিগবসের ঘরের বহুল চর্চিত রাজ-নন্দিনী জুটির সম্পর্ক শেষ? কান্নায় ভেঙে পড়লেন নন্দিনী

Bigg Boss Bangla Rajveer Dey Nandini Dutta breakup: আর বিগবসের ঘরে এই ঘটনার পরই শারীরিক আঘাতের চেয়েও বড় আঘাত নেমে আসে রাজ-নন্দিনীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে। টাস্ক শেষ হতেই বাথরুম এরিয়াতে স্পষ্ট ভাষায় রাজবীর নন্দিনীকে জানিয়ে দেন-- 'ইটস ওভার' (সব শেষ)। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 23, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 07:54 PM IST
ভেঙে গেল প্রেম: বিগবসের ঘরের বহুল চর্চিত রাজ-নন্দিনী জুটির সম্পর্ক শেষ? কান্নায় ভেঙে পড়লেন নন্দিনী

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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