/ভেঙে গেল প্রেম: বিগবসের ঘরের বহুল চর্চিত রাজ-নন্দিনী জুটির সম্পর্ক শেষ? কান্নায় ভেঙে পড়লেন নন্দিনী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'বিগ বস বাংলা'র অন্দরে উত্তাপ এখন তুঙ্গে। সৌরভ গাঙ্গুলির সঞ্চালনায় চলা এই রিয়্যালিটি শো-তে সমীকরণ বদলাচ্ছে চোখের পলকে। সম্প্রতি ক্যাপ্টেন্সি টাস্ককে কেন্দ্র করে ঘরের আবহাওয়া চরমে ওঠে। টাস্ক চলাকালীন প্রতিযোগী সৃজলা গুহকে কাঠের ঘোড়া থেকে ধাক্কা দিয়ে টেনে ফেলে দেন নন্দিনী দত্ত, গুরুতর চোট পান সৃজলা। শুধু সৃজলাই নন, রাজবীর দে-কেও একইভাবে ফেলে দেন নন্দিনী। সহ-প্রতিযোগীর প্রতি এমন আগ্রাসী আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন সোহিনী, ঝিলমরা; এমনকি নন্দিনীকে ‘টেররিস্ট’ তকমা দিতেও ছাড়েননি হাউজমেটরা।
এই ঘটনার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের বক্তব্য জানান অভিনেত্রী সংঘশ্রী সিংহ মিত্র। নন্দিনীর সঙ্গে অতীতে কাজ করার প্রসঙ্গ তুলে তিনি লেখেন, ‘মেকআপ রুমে আমি তোমার জঘন্য দিকটা দেখেছি।’ সংঘশ্রী আরও দাবি করেন, আগে তিনি নন্দিনীর আচরণকে তাঁর নিরাপত্তাহীনতা হিসেবে দেখতেন। কিন্তু সৃজলার সঙ্গে ঘটনার পর তাঁর ধারণা বদলেছে। নন্দিনীর আচরণ নিয়ে বিগ বস কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তবে সংঘশ্রীর এই মন্তব্য তাঁর ব্যক্তিগত বক্তব্য এবং তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার দাবি। নন্দিনীর বিরুদ্ধে তাঁর করা ব্যক্তিগত অভিযোগগুলির স্বাধীন সত্যতা প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
আর বিগবসের ঘরে এই ঘটনার পরই শারীরিক আঘাতের চেয়েও বড় আঘাত নেমে আসে রাজ-নন্দিনীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে। টাস্ক শেষ হতেই বাথরুম এরিয়াতে স্পষ্ট ভাষায় রাজবীর নন্দিনীকে জানিয়ে দেন-- 'ইটস ওভার' (সব শেষ)। রাজবীরের এমন আচরণে কান্নায় ভেঙে পড়ে নন্দিনী তাঁর হাত ধরে অনুরোধ করতে থাকেন, কিন্তু বরফ গলেনি। রাজবীরের স্পষ্ট বক্তব্য, টাস্কে ফেলে দেওয়ার জন্য নয়, বরং খেলায় সুবিধা পেতে নন্দিনী তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন।
রাজবীর অভিযোগ তোলেন, জীতু কামালের বক্তব্যকে বিকৃত করে নন্দিনী তাঁকে ভুল বুঝিয়েছেন। নন্দিনী দাবি করেছিলেন জীতু নাকি বলেছিলেন, "আজ রাজবীরকে জিততেই দেব না।" কিন্তু মনামী ঘোষের সঙ্গে কথা বলে রাজবীর জানতে পারেন, জীতু কেবল একা খেলার কথাই বলেছিলেন। রাজবীরের বিশ্বাস, মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে নন্দিনী তাঁর মন ও খেলা-- দুটোই বিষিয়ে দিয়েছেন।
ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি হিসেবে আসা রাজবীরের সঙ্গে নন্দিনীর গড়ে ওঠা মিষ্টি রসায়ন এভাবেই চরম তিক্ততায় রূপ নিল। ঘরের সহ-প্রতিযোগীরা এবং দর্শক মহল নন্দিনীর এই ঔদ্ধত্য ও অপকৌশলের জন্য তাঁর কড়া শাস্তির দাবি তুলছেন। এই ব্রেকআপ তাঁদের খেলায় কী বদল আনে এবং শেষ পর্যন্ত নন্দিনী ঘরছাড়া হন কি না, সেটাই এখন দেখার।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)