Hindi Films To Watch Out For In 2026: রণবীরের Dhurandhar 2 থেকে শাহরুখের King! ছাব্বিশে সব ধামাকাদার ভারতীয় সিনেমা, নজরে এই ১৫...

Hindi Films To Watch Out For In 2026: রণবীরের Dhurandhar 2 থেকে শাহরুখের King! ছাব্বিশে সব ধামাকাদার ভারতীয় সিনেমা, নজরে এই ১৫...
Hindi Films To Watch Out For In 2026: প্রতি বছরের মতো এই বছরও একের পর এক সিনেমা তালিকায় রয়েছে, যা দর্শকদের হলমুখী করবেই। এই প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে দেখে নিন- কী কী সিনেমা দেখতেই হবে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালে সব ধামাকাদার হিন্দি সিনেমা। যুদ্ধভিত্তিক ড্রামা থেকে শুরু করে পৌরাণিক মহাকাব্য, রুদ্ধশ্বাস থ্রিলার এবং আবেগি কাহিনি—সবকিছুই থাকছে। নির্মাতারা বড় তারকা, আরও বড় সেট এবং এমন সব গল্প নিয়ে আসছেন যা আপনাকে সরাসরি সিনেমা হলে টেনে নিয়ে যাবে। অ্যাকশন হোক সাসপেন্স বা নিছক বিশাল পরিসরের সিনেমাই পছন্দ করুন না কেন, এই তালিকায় সব ধরনের সিনেপ্রেমীদের জন্যই কিছু না কিছু রয়েছে। ২০২৬ সালে দেখার মতো কিছু বড় ভারতীয় সিনেমার তালিকা নীচে দেওয়া হল।
১) 'ইক্কিস', (মুক্তির তারিখ: ১ জানুয়ারি ২০২৬)
সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত যুদ্ধভিত্তিক ড্রামা চলচ্চিত্র, যা ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ২১ বছর বয়সে শহিদ হওয়া সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট অরুণ ক্ষেত্রপালের জীবনের উপর ভিত্তি করে তৈরি। শ্রীরাম রাঘবন পরিচালিত এই প্রজেক্টে অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দা বড় পর্দায় ডেবিউ করছেন। এই চলচ্চিত্রে সদ্যপ্রয়াত কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকেও শেষবারের মতো পর্দায় দেখা যাবে...
২) 'বর্ডার ২', (মুক্তির তারিখ: ২৩ জানুয়ারি ২০২৬)
১৯৯৭ সালের আইকনিক যুদ্ধভিত্তিক সিনেমা 'বর্ডার'-এর সিক্যুয়েল 'বর্ডার ২'। নতুন প্রতিভা এবং পরিচিত মুখের মিশেলে চেনা দেশপ্রেমের অনুভূতি ফিরছে। সানি দেওল যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এসেছেন। তার দলে যোগ দিয়েছেন বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ এবং আহান শেঠি। বিজয় দিবসে প্রকাশিত টিজারটি ইতিমধ্যেই দর্শকদের রক্ত গরম করে দিয়েছে...
৩) 'রামায়ণ পার্ট ১', (মুক্তির তারিখ: সম্ভাব্য দীপাবলি ২০২৬)
এই বছরের অন্যতম উচ্চাভিলাষী প্রকল্প – 'রামায়ণ পার্ট ১'। প্রাচীন মহাকাব্যকে পর্দায় নিয়ে আসছেন নীতেশ তিওয়ারি। ছবিতে রামের চরিত্রে রণবীর কাপুর এবং সীতার ভূমিকায় সাই পল্লবী। এই সিনেমার বাজেট ৪০০০ কোটি টাকা! তাবড় অভিনেতাদের পারিশ্রমিক ছাড়াও রয়েছে চোখ ধাঁধানো ভিজ্যুয়াল এফেক্ট।
৪) 'দৃশ্যম ৩', (মুক্তির তারিখ: ২ অক্টোবর ২০২৬)
'দৃশ্যম' থ্রিলার সিরিজের তৃতীয় অধ্যায়ে বিজয় সালগাঁওকরের ভূমিকায় ফিরে এসেছেন অজয় দেবগন। স্মার্ট টুইস্ট এবং রুদ্ধশ্বাস সাসপেন্সের জন্য পরিচিত 'দৃশ্যম'। অতীতের দুই সফল কিস্তির পর 'দৃশ্যম ৩' গান্ধী জয়ন্তীর সপ্তাহান্তে মুক্তি পাচ্ছে – যা টিকিট বিক্রির জন্য চমৎকার সময়।
৫) 'জেলার ২', (মুক্তির তারিখ: ১২ জুন ২০২৬)
সিক্যুয়েলটি আরও বড় অ্যাকশন, তীক্ষ্ণ সংলাপ এবং সেই ট্রেডমার্ক স্টাইলের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যা প্রথম সিনেমাকে হিট করেছিল। রজনীকান্ত তাঁর ভূমিকায় ফিরে এসেছেন। সঙ্গে আছেন রম্যা কৃষ্ণান, যোগী বাবু এবং মীরনা। এছাড়াও শিল্পীদের তালিকায় এসজে সূর্য, সুরজ ভেঞ্জারামুডু এবং আনা রাজনের মতো নতুন মুখ জুড়েছেন।
৬) 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার', (মুক্তির তারিখ: ২০২৬ সালের যে কোনও সময়ে)
সঞ্জয় লীলা বনশালি পরিচালিত এই সিনেমায় প্রথমবারের মতো রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট এবং ভিকি কৌশলকে পর্দায় একসঙ্গে দেখা যাবে। এই রোমান্টিক ড্রামায় রয়েছে তীব্র আবেগ। বনশালি তাঁর নিজস্ব শৈলীতে এক নতুন যুদ্ধের পটভূমিতে তৈরি করেছেন।
৭) 'মর্দানি ৩', (মুক্তির তারিখ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)
রানি মুখোপাধ্যায় আবারও কঠোর পুলিশ অফিসার শিবানী শিবাজি রায়ের চরিত্রে। 'মর্দানি' ফ্র্যাঞ্চাইজি অপরাধের গল্পের সঙ্গে সামাজিক সমস্যা এবং শক্তিশালী নায়িকা-কেন্দ্রিক অ্যাকশনের মিশ্রণ ঘটায়। তৃতীয় কিস্তি আরও বেশি রুদ্ধশ্বাস সাসপেন্স এবং রানির পরিচিত তীব্রতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।
৮) 'টক্সিক' (মুক্তির তারিখ: ১৯ মার্চ ২০২৬)
গ্যাংস্টার-অ্যাকশন প্রেক্ষাপটে যশ অভিনীত 'টক্সিক: এ ফেয়ারি টেল ফর গ্রোন-আপস' অন্ধকার, স্টাইলিশ টোনের মাধ্যমে প্রচলিত নায়কের ধারাকে পাল্টে দেয়। 'ধুরন্ধর ২' এর মতো মার্চে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমার সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত – যা তীব্র ক্রাইম ড্রামা এবং রুক্ষ চরিত্রের ভক্তদের জন্য উপযুক্ত।
৯) 'ধুরন্ধর ২' (মুক্তির তারিখ ১৯ মার্চ ২০২৬)
প্রথম ধুরন্ধরের বিশাল সাফল্যের পর, এই সিক্যুয়েলটি গোপন মিশন এবং লুকানো পরিচয়ের জগতে আরও গভীরে প্রবেশ করে। ছবিটি কেবল উচ্চকিত অ্যাকশনের পরিবর্তে মনস্তাত্ত্বিক খেলা, আন্তর্জাতিক গুপ্তচরবৃত্তি এবং নীরব ক্ষমতার চালের উপর বেশি মনোযোগ দেয়। আশা করা হচ্ছে যে রণবীর সিংয়ের চরিত্রটি এবার আরও তীক্ষ্ণ এবং অপ্রত্যাশিত একজন অপারেটরে পরিণত হবে।
১০) 'ব্যাটল অফ গালওয়ান' (মুক্তির তারিখ ১৭ এপ্রিল ২০২৬)
সলমান খানকে এই যুদ্ধভিত্তিক অ্যাকশন সিনেমার প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে। যা গালওয়ান উপত্যকায় ভারত এবং চিনের মধ্যে ২০২০ সালের বাস্তব যুদ্ধের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। সাহস, আত্মত্যাগ এবং প্রকৃত সৈন্যদের গল্পের উপর আলোকপাত করে। চিত্রাঙ্গদা সিং এই সিনেমায় প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন।
১১) 'কিং' (মুক্তির তারিখ: অক্টোবর ও ডিসেম্বরের মাঝামাঝি)
শাহরুখ খানের ‘কিং’ নিঃসন্দেহে ২০২৬ সালের অন্যতম প্রতীক্ষিত অ্যাকশন থ্রিলার। এই ছবির মাধ্যমেই তাঁর মেয়ে সুহানা খান বড় পর্দায় ডেবিউ করছেন। যিনি এর আগে ‘দ্য আর্চিস’ (২০২৩) ছবিতে অভিনয় করেছেন। দীপিকা পাডুকোনও এই ছবিতে থাকছেন, যা ছবির তারকাদের তালিকায় আরও বড় মাত্রা যোগ করেছে।
১২) 'দ্য রাজা সাব' (মুক্তির তারিখ: ৯ জানুয়ারি ২০২৬)
প্রভাস অভিনীত এবং মারুতি দাসারি পরিচালিত এই সিনেমা রোমান্স ও ফ্যান্টাসিকে জুড়েছে। সঙ্গে রয়েছে হররের আভাস এবং কমেডির ছোঁয়া। সঞ্জয় দত্ত, বোমান ইরানি, মালবিকা মোহানন এবং নিধি আগরওয়ালও এই আসন্ন হরর-কমেডি চলচ্চিত্রটির অংশ।
১৩) 'ও' রোমিও' (মুক্তির তারিখ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)
শাহিদ কাপুরের ভক্তরা তৈরি তো। কারণ অভিনেতা বিশাল ভরদ্বাজের পরবর্তী সিনেমায় দর্শকদের মুগ্ধ করতে প্রস্তুত। সাজিদ নাদিয়াদওয়ালার নাদিয়াদওয়ালা গ্র্যান্ডসন এন্টারটেইনমেন্ট প্রযোজিত এই সিনেমায় তৃপ্তি ডিমরিকে প্রধান নারী চরিত্রে দেখা যাবে। শাহিদের রহস্যময় পোস্টারটি ইতিমধ্যেই সিনেমাপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা তৈরি করেছে।
১৪) 'আলফা' (মুক্তির তারিখ: ২০২৬ সালের কোনও এক সময়ে)
আলিয়া ভাট এবং শারভারী ওয়াঘ ওয়াইআরএফ-এর স্পাই ইউনিভার্সের প্রথম নারী-কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রে একসঙ্গে কাজ করেছেন। শিব রাওয়াইল পরিচালিত এবং আদিত্য চোপড়া প্রযোজিত এই সিনেমা সলমান খানের 'ব্যাটল অফ গালওয়ান'-এর সঙ্গে লড়াইয়ে
১৫) 'জন নয়াগান' (মুক্তির তারিখ ৯ জানুয়ারি ২০২৬)
থালাপতি বিজয় অভিনীত, কেভিএন প্রোডাকশনস প্রযোজিত এবং এইচ বিনোথ পরিচালিত 'জন নয়াগান' সিনেমাটি তামিল সুপারস্টারের চলচ্চিত্র শিল্পে অসাধারণ অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা হিসেবে নির্মিত। সিনেমায় থাকবে জমজমাট অ্যাকশন দৃশ্য, প্রাণবন্ত নাচের গান, আকর্ষণীয় সুর এবং তীব্র আবেগ।
