Hiraan Chatterjee wife: '৪ মে সব উত্তর দেব', টিকিট পেয়েই মুখ খুললেন হিরণ: নমিনেশনে ‘স্ত্রী’র জায়গায় কার নাম? প্রশ্ন অনিন্দিতার

Hiran Chatterjee as BJP Candidate: ব্যক্তিগত জীবনের বিতর্ক আর রাজনীতির ময়দান— দুইয়ের টানাপড়েনে এখন টলিউড অভিনেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায় সংবাদ শিরোনামে। ‘অবৈধ বিয়ে’র অভিযোগ তুলে যখন প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় সরব, তখনই বিজেপি হিরণকে হাওড়ার **শ্যামপুর** কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে তাঁর ওপর আস্থার সিলমোহর দিল।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 19, 2026, 07:51 PM IST
হিরণের স্ত্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে শ্যামপুর কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা হতেই নতুন মোড় নিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিতর্ক। হিরণের প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি এখন স্রেফ একটি জিনিসের অপেক্ষায়— মনোনয়ন পত্রে ‘স্ত্রী’ হিসেবে হিরণ কার নাম উল্লেখ করেন। হিরণের নাম ঘোষণা হতেই তাঁর প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'নমিনেশনে স্ত্রীর জায়গায় কার নাম থাকে, আমি সেটা দেখার অপেক্ষায়'।

চলতি বছরের শুরুতেই বারাণসীতে মডেল ঋতিকা গিরির সঙ্গে হিরণের বিয়ের ছবি ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই জল ঘোলা শুরু হয়। অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় এই বিয়েকে ‘অবৈধ’ দাবি করে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁর দাবি অনুযায়ী, আইনি বিচ্ছেদ ছাড়াই হিরণ পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। ফলে নির্বাচনী হলফনামায় হিরণ যদি দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম উল্লেখ করেন, তবে তা আইনি জটিলতা তৈরি করতে পারে। আর যদি অনিন্দিতার নাম থাকে, তবে তাঁর সামাজিক ও ব্যক্তিগত অবস্থান নিয়ে উঠবে প্রশ্ন।

এত বিতর্কের পরেও খড়গপুরের বিদায়ী বিধায়কের জনপ্রিয়তায় ভরসা রেখেছে গেরুয়া শিবির। উলুবেড়িয়ার ভূমিপুত্র হিরণকে তাঁর নিজের জেলা হাওড়ার শ্যামপুর থেকেই টিকিট দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ‘মাস্টারস্ট্রোক’ হিসেবে দেখছেন, কারণ হিরণের পরিচিতি ও গ্ল্যামার দুই-ই দলের সম্পদ।

মনোনয়ন পাওয়ার পর হিরণ চট্টোপাধ্যায়ও বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি পিছু হটবার পাত্র নন। জি ২৪ ঘণ্টাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, "৪ মে, যেদিন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার গঠন হবে, সেদিন আমি সব লড়াইয়ের আর সব প্রশ্নের উত্তর দেব।" তাঁর মতে, ব্যক্তিগত আক্রমণের চেয়ে মোদীজির সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাই এখন তাঁর মূল লক্ষ্য।

সব মিলিয়ে, শ্যামপুরের লড়াই এখন আর কেবল রাজনৈতিক থাকল না, তা হয়ে দাঁড়াল হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সততা ও আইনি বৈধতা প্রমাণের এক অগ্নিপরীক্ষা।

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

