Hiran Chatterjee Marriage Controversy: দ্বিতীয় বিয়ে হিরণের, বাবার ‘নতুন জীবন’ দেখে মা-কেই ‘আসল হিরো’র তকমা মেয়ে নিয়াসার...

Hiran Chatterjee Marriage Controversy: দ্বিতীয় বিয়ে হিরণের, বাবার ‘নতুন জীবন’ দেখে মা-কেই ‘আসল হিরো’র তকমা মেয়ে নিয়াসার...
Hiran Daughter Niyasa Supports Mother Anindita: বারাণসীর ঘাটে হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বিয়ের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই টলিউড ও রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র শোরগোল। একদিকে প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতার আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি, অন্যদিকে বাবার বিয়ের আবহে মা-কে নিয়ে মেয়ে নিয়াসার আবেগঘন পোস্ট— সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মঙ্গলবার দুপুর থেকে টলিউডের অন্দরে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে অভিনেতা তথা বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের বিয়ের গুঞ্জন। বারাণসীর গঙ্গার ঘাটে ঋতিকা গিরির সঙ্গে তাঁর বিয়ের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় আসতেই শুরু হয় বিতর্ক। তবে এই সব বিতর্কের মাঝে সবথেকে বেশি চর্চায় উঠে এসেছে হিরণের ১৯ বছর বয়সী কন্যা নিয়াসার একটি পোস্ট।
আরও পড়ুন- Hiraan Chatterjee Marriage Controversy: 'অনেকদিন আগেই বিয়ে করেছি, অনিন্দিতা সব জানত! এতদিন চুপ কেন', বিস্ফোরক হিরণের স্ত্রী ঋতিকা...
বাবার বিয়ের ছবি ভাইরাল হতেই নিয়াসা সোশ্যাল মিডিয়ায় মা অনিন্দিতা এবং তাঁদের পোষ্যের সঙ্গে একটি ভিডিও শেয়ার করেন। সেখানে বাবার নাম না নিলেও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। নিয়াসা লিখেছেন, “যতদূর মনে পড়ে, বহু বছর ধরে আমরা দু’জনেই একসঙ্গে আছি। তুমি একাই মা এবং বাবার সব দায়িত্ব পালন করে চলেছ। তুমিই আমার পথপ্রদর্শক এবং সবথেকে বড় শক্তি। তুমিই আমার আসল হিরো, মা।” বর্তমানে মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী নিয়াসার এই পোস্ট হিরণের প্রতি এক ধরণের মৌন প্রতিবাদ হিসেবেই দেখছেন নেটিজেনরা।
হিরণের প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, তাঁদের মধ্যে এখনও কোনও আইনি বিচ্ছেদ বা ডিভোর্স হয়নি। পরিবারের সম্মানের খাতিরে এতদিন চুপ থাকলেও, মেয়ের মানসিক অবস্থা এবং বর্তমান পরিস্থিতির কথা বিচার করে তিনি আর চুপ থাকতে রাজি নন। অনিন্দিতা স্পষ্ট জানিয়েছেন, প্রয়োজনে তিনি কড়া আইনি পদক্ষেপ নেবেন।
অন্যদিকে, ঋতিকা একটি দীর্ঘ বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়েছেন যে অনিন্দিতাকে ইতিপূর্বেই ডিভোর্সের লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তাঁর দাবি, গত ৫ বছর ধরে তিনি ও হিরণ একসাথে আছেন এবং অনিন্দিতা এই বিষয়ে সবটাই জানতেন। এমনকি হিরণ যে গত বছরের শেষ দিকে মেয়ের সাথে সময় কাটিয়েছিলেন, সেই তারিখও উল্লেখ করেছেন ঋতিকা।
আরও পড়ুন- Hiran Chatterjee Second Marriage Controversy: 'দিনের পর দিন মানসিক অত্যাচার করেছে, লজ্জায় কিছু বলিনি', ডিভোর্স না দিয়েই দ্বিতীয় বিয়ে! বিস্ফোরক প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা...
বর্তমানে বিতর্ক চরমে পৌঁছালে হিরণ তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল থেকে বিয়ের সব ছবি মুছে ফেলেছেন। তবে প্রথম স্ত্রীর অভিযোগ বা মেয়ের বার্তার প্রেক্ষিতে এখনও পর্যন্ত তাঁর পক্ষ থেকে সরাসরি কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)