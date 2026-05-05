Hiran Chatterjee: শ্যামপুরে পদ্ম-ঝড়: ব্যক্তিগত বিতর্ক ছাপিয়ে জয়ের হাসি হিরণের মুখে, কী বলছেন স্ত্রী অনিন্দিতা?

Anindita's reaction on Hiran Chatterjee win: সব বিতর্ক ও জল্পনা সরিয়ে শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ২২২৬০ ভোটে জয়ী হলেন বিজেপি প্রার্থী হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায় (হিরণ)। ঘরের ছেলের এই জয়ে উচ্ছ্বসিত স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়। অনিন্দিতার কথায়, "হিরণ তো শেষমেশ আমার মেয়ের বাবা, ওর জয়ে আমরা সবাই খুব খুশি।"

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: May 5, 2026, 02:13 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার রাজনীতির অন্যতম চর্চিত কেন্দ্র ছিল হাওড়ার শ্যামপুর। একদিকে যেমন ছিল তৃণমূলের দীর্ঘদিনের আধিপত্য, অন্যদিকে বিজেপির তারকা প্রার্থী হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায় ওরফে হিরণকে ঘিরে তৈরি হওয়া অজস্র বিতর্ক। কিন্তু সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ২২২৬০ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করলেন হিরণ। তৃণমূল প্রার্থী নদেবাসী জানাকে পরাজিত করে জয় পান হিরণ।

হিরণের এই সাফল্যে আনন্দিত এবং আবেগপ্রবণ তাঁর স্ত্রী অনিন্দিতা চ্যাটার্জি। যদিও গত কয়েক মাসে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চর্চা কম হয়নি, কিন্তু স্বামীর রাজনৈতিক সাফল্যে খুশি অনিন্দিতা। জয়ের খবর আসতেই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, "মানুষ যে এত ভালোবাসা দিয়েছে বিজেপিকে এবং বিজেপির প্রার্থীদের, তা দেখে খুব ভালো লাগছে। শেষমেশ হিরণ তো আমার মেয়ের বাবা, তাই মেয়ের কথা ভেবেও আনন্দটা অনেক বেশি।"

অনিন্দিতা আরও যোগ করেন, হিরণ শ্যামপুরের প্রার্থী হলেও খড়্গপুরের মানুষের সাথে তাঁর দীর্ঘদিনের নিবিড় সম্পর্ক। এবারের নির্বাচনে শ্যামপুরের প্রচারে নিজে সরাসরি উপস্থিত না থাকলেও, স্বামী যে মানুষের অগাধ ভালোবাসা পাচ্ছেন তা তিনি অনুভব করতে পারছিলেন। হাসিমুখে তিনি বলেন, "হিরণ জিতেছে, অথচ সবাই আমাকেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছে! বিষয়টা ভাবলে যেমন হাসি পাচ্ছে, তেমন ভালোও লাগছে।"

উল্লেখ্য, হিরণের জন্য এবারের লড়াইটা সহজ ছিল না। ২০২১-এ খড়্গপুর সদর থেকে জয়ী হওয়ার পর ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ঘাটালে দেবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হারতে হয়েছিল তাঁকে। এরপর ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে নিজের জেলা হাওড়ার শ্যামপুরে পাঠায় বিজেপি। নির্বাচনী টিকিট পাওয়া নিয়ে টানাপোড়েন থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত জীবনে দ্বিতীয় বিবাহের বিতর্ক— সবকিছুই হিরণের ভাবমূর্তিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছিল। কিন্তু উলুবেড়িয়ার ছেলে হিরণ তাঁর নিজের মাটিতে কামব্যাক করলেন।

প্রসঙ্গত, প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়ে করেন হিরণ। ঋতিকা গিরির সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঘিরে বিতর্কের ঝড় ওঠে। এমনকী থানা পুলিস অবধি মামলা গড়ায়। এরই মাঝে ভোটে শ্যামপুর কেন্দ্র থেকে টিকিট পান হিরণ। হলফনামায় স্ত্রীর নাম হিসাবে উল্লেখ করেন অনিন্দিতারই নাম। তবে সেখানে তাঁদের বিচ্ছেদের কথাও উল্লেখ আছে। তবে হিরণের জয়ের পর কোনও অভিযোগ নয়, শুভেচ্ছাই জানালেন অনিন্দিতা। 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

