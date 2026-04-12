Asha Bhosle Dies: লড়তে হয়েছে দিদি লতার বিশাল ছায়ার সঙ্গে, নিজস্ব ঘরানা তৈরি করে আশা কীভাবে হয়ে উঠলেন সুরের রানি

Asha Bhosle Dies: লড়তে হয়েছে দিদি লতার বিশাল ছায়ার সঙ্গে, নিজস্ব ঘরানা তৈরি করে আশা কীভাবে হয়ে উঠলেন সুরের রানি
Asha Bhosle Dies: আশির দশকের দিকে অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে লতা মঙ্গেশকরের তুলনায় আশার গায়কি কিছুটা ‘সীমাবদ্ধ’
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কয়েক দশকের লড়াই ও বর্ণময় জীবনের অবসান। চলে গেলেন আশা ভোঁসলে। দিদি লতা মঙ্গেশকরের ছায়া থেকে বেরিয়ে এতদিন ধরে দেশের সংগীত জগতে দাঁড়িয়েছিলেন এক আলোকস্তম্ভের মতো। তৈরি করেছিলেন তাঁর নিজস্ব ঘরানা। লতা মঙ্গেশকর এবং অন্য তিন কিংবদন্তি—মুকেশ, মহম্মদ রফি ও কিশোর কুমারের সাথে মিলে হিন্দি সংগীত জগতকে শাসন করেছেন আশা। এই অভিজাত শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে বয়সে সবথেকে ছোট সদস্য হিসেবে তিনিই শেষ প্রদীপ হয়ে টিকে ছিলেন।
মাত্র ৯ বছর বয়সে আশা যখন সংগীতে কেরিয়ার তাঁর কেরিয়ার শুরু করেন ততদিনে বড় বোন লতা মঙ্গেশকর সংগীত জগতে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন। দশকের শেষে এসে লতাই ছিলেন অধিকাংশ সুরকারের প্রথম পছন্দ। ফলে পঞ্চাশের দশক জুড়ে আশাকে ‘লতার বোন’ পরিচয়ের ছায়াতেই লড়াই করতে হয়েছে। সেই সময় বহু সুপারহিট গান উপহার দেওয়া সত্ত্বেও তাঁকে কেবল নির্দিষ্ট কিছু ঘরানার গানে—মূলত নাচ এবং ক্যাবারে গানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। তবে এটা প্রতিভার অভাবের জন্য নয়, বরং পরিস্থিতির কারণে। পরবর্তীতে যখন একদল নতুন ও তরুণ সুরকার ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ শুরু করেন, তাঁরা ছোট মঙ্গেশকর বোনের ওপর আস্থা রাখেন। আর আশা তাঁর অসাধারণ গায়কি দিয়ে তাঁদের সেই আস্থার যথাযথ প্রতিদান দিয়েছিলেন।
'হরে রামা হরে কৃষ্ণা'র দম মারো দম, 'ডন'-এর ইয়ে মেরা দিল, 'কারভ্যান' ছবির পিয়া তু আব তো আ যা, কিংবা 'তিসরি মঞ্জিল'-এর ও হাসিনা জুলফওয়ালি—দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বলিউডের ডান্স নাম্বার বা নাচের গানের ঘরানাটি একচ্ছত্রভাবে আশা ভোঁসলের দখলে ছিল। ষাট বা সত্তরের দশকে কোনো বড় সিনেমায় যদি হেলেনের ওপর কোনো গান চিত্রায়িত হত,তবে তার নেপথ্যের কণ্ঠটি নিশ্চিতভাবেই হতো আশার। তিনি অন্যান্য ঘরানার গানেও নিজের পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, তবে এই বিশেষ ঘরানাটিই হয়ে উঠেছিল তাঁর নিজস্ব পরিচিতি বা সিগনেচার।
হেলেন একবার বলেছিলেন যে, তিনি রেকর্ডিং স্টুডিওতে গিয়ে আশার গান গাওয়া দেখতেন যাতে তাঁর কণ্ঠের সূক্ষ্ম কাজগুলো পর্দায় নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। যদিও নাচের গানের জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন, কিন্তু ১৯৮১ সালে 'উমরাও জান' ছবির গজল গেয়ে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে তিনি যে কোনো কঠিন শাস্ত্রীয় ঘরানাতেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।
আশির দশকের দিকে অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে লতা মঙ্গেশকরের তুলনায় আশার গায়কি কিছুটা ‘সীমাবদ্ধ’। কারণ, লতা ততদিনে ‘পাকিজা’র মতো সিনেমায় ঠুমরি ও গজল গেয়ে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেছিলেন, যা আশার ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। কিন্তু ‘উমরাও জান’ সিনেমায় এক মাস্টারক্লাস পারফরম্যান্সের মাধ্যমে আশা এই সব ভুল ধারণা ভেঙে চুরমার করে দেন। লতার মতোই সমান আভিজাত্য ও মাধুর্যের সাথে তিনি গজলগুলো গেয়েছিলেন, যা তাঁকে তাঁর জীবনের প্রথম জাতীয় পুরস্কার এনে দেয়।
এর কয়েক বছর পর, 'ইজাজত' সিনেমায় অত্যন্ত সংবেদনশীল 'মেরা কুছ সামান' গানটির মাধ্যমে তিনি পুনরায় নিজের দক্ষতার প্রমাণ দেন। এই গানটি তাঁকে আরও অনেক নতুন ভক্তের ভালোবাসা এবং দ্বিতীয়বার জাতীয় পুরস্কার এনে দেয়। আশির দশকের মধ্যেই আশা তাঁদের সবার ভুল ভেঙে দিয়েছিলেন যারা তাঁকে কেবলই 'লতার বোন' মনে করতেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে সংগীত শিল্পী হিসেবে তাঁর ব্যাপ্তি ও গভীরতা অনেক বেশি।
আশার ব্যক্তিগত জীবনও ছিল বেশ চড়াই-উতরাইয়ে ভরা। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি পরিবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে ৩১ বছর বয়সী গণপতরাও ভোঁসলের সঙ্গে পালিয়ে বিয়ে করেন। তবে সেই বিয়ে বেশি দিন টেকেনি। কয়েক বছর পর তিনি দুই সন্তানকে নিয়ে, আরেকটি সন্তানের জন্মের অপেক্ষায়, নিজের মায়ের বাড়িতে ফিরে আসেন। ১৯৬০ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়, কিন্তু আশার নামের সঙ্গে ‘ভোঁসলে’ পদবীটি থেকে যায়—যেটাই পরে তাঁর পরিচয় হয়ে ওঠে।
এরপর ১৯৮০ সালে তিনি আরডি বর্মনের সঙ্গে বিয়ে করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৪৭, যা আরডি বর্মনের থেকে বেশি। এই বিয়েতেও পরিবার রাজি ছিল না, তবুও আশা নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।
