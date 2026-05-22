/Tollywood: টলিপাড়ায় ধুন্ধুমার: কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ, EIMPA হাউসে ধাক্কাধাক্কিতে অসুস্থ সভাপতি পিয়া

EIMPA House Chaos: টলিপাড়ায় নজিরবিহীন কেলেঙ্কারি! উত্তাল EIMPA হাউস! ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন (EIMPA)-এর যৌথ সাধারণ সভাকে কেন্দ্র করে আজ রণক্ষেত্রের চেহারা নিল বি.এন. সরকার সরণি। বর্তমান কমিটির বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার আর্থিক তছরুপ, বহিরাগতদের সঙ্গে গোপন চুক্তি এবং হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করার মারাত্মক অভিযোগ। সভা চলাকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব পিয়া সেনগুপ্তর হাতের একটি রহস্যময় ‘হলুদ ফাইল’ কেড়ে নিতে তেড়ে এলেন কিছু সদস্য! সদস্যদের কণ্ঠরোধের চেষ্টার অভিযোগে তোলপাড় চলচ্চিত্র মহল।
সন্দীপ প্রামাণিক: শুক্রবার ‘ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন’ (EIMPA) হাউসে ঘটে গেল এক নজিরবিহীন ও বেনজির ঘটনা। সংগঠনের ৪টি সেকশনের যৌথ সাধারণ সভাকে কেন্দ্র করে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল গোটা চত্বর। বর্তমান কমিটির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননা এবং কোটি কোটি টাকার আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগে সরব হলেন শত শত প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শক সদস্য। সভা চলাকালীন প্রকাশ্যে আনা হলো আদালতের নির্দেশিকা এবং দুর্নীতির একের পর এক বিস্ফোরক দলিল, যা নিয়ে টলিপাড়ার এই ঐতিহ্যবাহী সংগঠনে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।
সভার শুরু থেকেই বর্তমান কমিটির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ক্ষুব্ধ সদস্যরা। তাঁদের সরাসরি অভিযোগ, মাননীয় হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও গত ৫ মাস ধরে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একটি 'অবৈধ' কমিটি দিয়ে জোরপূর্বক সংগঠনের কাজকর্ম ও আজকের মিটিং চালানো হচ্ছে। সাধারণ সদস্যদের একাংশ আজকের সভায় সেই আদালতের অর্ডারের কপি (Court Order) প্রকাশ্যে এনে কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যদের তীব্র ধিক্কার জানান। নিয়মের তোয়াক্কা না করে কীভাবে এই সভা ডাকা হলো, তা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে তুমুল বাগবিতণ্ডা।
আদালত অবমাননার পাশাপাশি সবচেয়ে বড় যে অভিযোগটি আজকের সভাকে অগ্নিগর্ভ করে তোলে, তা হলো কোটি কোটি টাকার আর্থিক তছরুপ। সদস্যদের দাবি, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে EIMPA-এর কোটি কোটি টাকার ফান্ড খরচ করা হয়েছে। অথচ এই বিপুল পরিমাণ খরচের কোনো স্বচ্ছ হিসাব বা অডিট রিপোর্ট (Audit Report) সাধারণ সদস্যদের সামনে পেশ করা হয়নি।
এখানেই শেষ নয়, বর্তমান কমিটির বিরুদ্ধে আরও একটি মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে। সংগঠনের সদস্য নন, এমন কিছু বহিরাগত ব্যক্তি ও বিতর্কিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গোপনে ‘মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং’ (MoU) ও ব্যবসায়িক চুক্তি স্বাক্ষর করে EIMPA-কে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সমস্ত চুক্তির শর্ত ও লেনদেনের অঙ্ক সাধারণ সদস্যদের কাছ থেকে সুকৌশলে আড়াল করে রাখা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়েছে।
আজকের হাই-ভোল্টেজ সভার অন্যতম মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন ইম্পা সভাপতি পিয়া সেনগুপ্ত এবং তাঁর হাতের ‘হলুদ ফাইল’। অভিযোগ, পিয়া সেনগুপ্তর হাতে ওই ফাইলটি দেখামাত্রই সভার পরিবেশ আচমকা বদলে যায়। ফাইলের ভেতরে থাকা নথিপত্রকে ভয় পেয়ে বর্তমান কমিটির কিছু ঘনিষ্ঠ লোক তাঁকে লক্ষ্য করে মারমুখী হয়ে তেড়ে আসেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সভার ভেতরে হাতাহাতি ও চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়। ক্ষুব্ধ সদস্যদের দাবি, ওই হলুদ ফাইলের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে কমিটির যাবতীয় দুর্নীতির আসল প্রমাণ, যা ধামাচাপা দিতেই এই হামলা। এরই মাঝে ধাক্কাধাক্কিতে অসুস্থ হয়ে পড়েন পিয়া সেনগুপ্ত।
সভায় উপস্থিত একাধিক সাধারণ প্রযোজক ও পরিবেশক অভিযোগ করেছেন যে, বর্তমান কমিটি সুপরিকল্পিতভাবে তাঁদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছে। অনেক বৈধ সদস্যকে জোর করে ‘ডিফল্টার’ তকমা দিয়ে আজকের যৌথ সাধারণ সভায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে। অনেককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়ার মতো পরিস্থিতিও তৈরি হয়।
সভা শেষে আন্দোলনকারী এক সিনিয়র সদস্য ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, "আজ সত্যের জয় হবেই। কোর্টের অর্ডার থেকে শুরু করে ওদের দুর্নীতির সব প্রমাণ আমরা প্রকাশ্যে এনেছি। বহিরাগতদের কাছে সংগঠনকে বিক্রি করে দেওয়া আমরা মেনে নেব না।"
পূর্ব ভারতের চলচ্চিত্র শিল্পের এই অভিভাবক সংগঠনের এমন নজিরবিহীন সংকট এখন কোন পথে সমাধান হবে—তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। জল কি শেষ পর্যন্ত আবারও আদালতের দরজায় গড়াবে, নাকি আলোচনার টেবিলে মিটবে এই বিবাদ, এখন সেটাই দেখার।
