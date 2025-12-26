Bollywood on Bangladesh Violence: 'হিন্দুরা প্লিজ চুপ থাকবেন না, এবার গর্জে উঠুন', বাংলাদেশে দীপু হত্যার আঁচ বলিউডে! সরব জাহ্নবী থেকে কাজল...
Dipu Chandra Das lynching: ১২ই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন, তার আগেই বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপক হিংসা। দীপু চন্দ্র দাস নামে এক হিন্দু পোশাক শ্রমিককে নৃশংস খুনের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ভারতের একাধিক জনপ্রিয় তারকা। এই ঘটনা ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যেকার কূটনৈতিক সম্পর্কে নতুন করে টানাপোড়েন সৃষ্টি করেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশে ক্রমাগত বাড়ছে অশান্তি (Bangladesh Violence)। হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসকে নৃশংসভাবে হত্যার (Dipu Chandra Das lynching) পরেই উত্তাল হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। ব্লাসফেমি বা ধর্ম অবমাননার মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে গণপিটুনি করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনায় এবার সরব হলেন জাহ্নবী কাপুর, কাজল আগরওয়াল এবং জয়া প্রদার মতো ব্যক্তিত্বরা। এই ঘটনাকে ‘বর্বরোচিত’ এবং ‘অমানবিক’ বলে আখ্যা দিয়ে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের কাছে জবাব চেয়েছেন ভারতীয় তারকারা।
পেশায় পোশাক শ্রমিক দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যা করার পর তাঁর মৃতদেহ আগুনে পুড়িয়ে দেয় এক উন্মত্ত জনতা। পরবর্তীতে তদন্তে জানা যায়, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা ব্লাসফেমির অভিযোগটি ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ঘটনায় সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই রেশ কাটতে না কাটতেই বুধবার রাতে রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলায় অমৃত মণ্ডল (ওরফে সম্রাট) নামে ২৯ বছর বয়সী আরও এক হিন্দু যুবককে পিটিয়ে খুনের খবর পাওয়া গেছে।
জাহ্নবী কাপুর
নিজের ইনস্টাগ্রামে এক কড়া বার্তায় জাহ্নবী লেখেন, "এই নৃশংস গণপিটুনির কথা জানুন, ভিডিও দেখুন এবং প্রশ্ন তুলুন। যদি এই সব দেখার পরও আপনার মনে রাগ তৈরি না হয়, তবে এই ভণ্ডামিই আমাদের ধ্বংস করে দেবে। আমরা বিশ্বের অন্য প্রান্তের ঘটনা নিয়ে কান্নাকাটি করি, অথচ চোখের সামনে আমাদের ভাই-বোনদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছে।"
কাজল আগরওয়াল
দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী কাজল আগরওয়াল ‘All eyes on Bangladesh Hindus’ পোস্টার শেয়ার করে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান। পোস্টারটিতে দীপু দাসের করুণ অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে লেখা ছিল, “হিন্দুরা জেগে ওঠো, নীরবতা তোমাদের রক্ষা করবে না।”
জয়া প্রদা
অভিনেত্রী তথা প্রাক্তন সাংসদ জয়া প্রদা একটি আবেগঘন ভিডিও বার্তায় বলেন, “আজ আমার হৃদয় রক্তাক্ত। একজন নিরীহ হিন্দু মানুষকে পিটিয়ে মেরে গাছে ঝুলিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হলো— এটাই কি নতুন বাংলাদেশ? ধর্মনিরপেক্ষতার নামে আমরা আর কতদিন চুপ থাকব? এটি হিন্দু ধর্মের ওপর আঘাত।”
মনোজ যোশী
প্রবীণ অভিনেতা মনোজ যোশী সরাসরি বৈষম্যের অভিযোগ তুলে বলেন, “গাজা বা প্যালেস্তাইনে কিছু হলে সবাই এগিয়ে আসে, কিন্তু বাংলাদেশে যখন হিন্দুরা মারা যায়, তখন কারো কোনো প্রতিক্রিয়া থাকে না। সময় এর উত্তর দেবে।”
টনি কক্কর
গায়ক টনি কক্কর তাঁর নতুন গান ‘চার লোগ’-এ দীপু চন্দ্র দাসের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর গানে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, “ধর্মের নামে এভাবে কি কাউকে মারা ঠিক? ঈশ্বর আজ এই পৃথিবী দেখে কাঁদছেন।”
