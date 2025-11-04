English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Chakda Xpress: ট্রফি এলেও, এল না ‘চাকদহ এক্সপ্রেস’ কিন্তু কেন - উঠছে প্রশ্ন নেটপাড়ায়...

Jhulan Goswami Biopic: ভারতের ঐতিহাসিক জয়ের পর আবেগে ভাসল দেশ। আবার আলোচনায় অনুষ্কা শর্মা অভিনীত ঝুলন গোস্বামীর বায়োপিক ‘চাকদহ এক্সপ্রেস’!

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 4, 2025, 01:39 PM IST
Chakda Xpress: ট্রফি এলেও, এল না ‘চাকদহ এক্সপ্রেস’ কিন্তু কেন - উঠছে প্রশ্ন নেটপাড়ায়...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নবী মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে ইতিহাস গড়ল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। এই জয় শুধু কাপ জেতার নয়, বরং নারী শক্তির এক নতুন অধ্যায় রচনার প্রতীক হয়ে উঠেছে।  

Add Zee News as a Preferred Source

জয়ের পর ‘উইমেন ইন ব্লু’-দের আনন্দ ভাগাভাগি করতে দেখা গেল দেশের গর্ব ঝুলন গোস্বামীকে। প্রাক্তন অধিনায়িকা, যিনি ২০০৮ থেকে ২০১১ পর্যন্ত দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, হাতে ট্রফি নিয়ে ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর ও স্মৃতি মন্ধানার সঙ্গে এক উষ্ণ আলিঙ্গনে ধরা দিলেন। সেই মুহূর্ত ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ICC (@icc)

এই উচ্ছ্বাসের মাঝেই আবার আলোচনায় উঠে এসেছে ঝুলন গোস্বামীর বায়োপিক ‘চাকদহ এক্সপ্রেস’। ২০২২ সালে শুটিং শেষ হলেও, নেটফ্লিক্সে এখনও মুক্তি পায়নি ছবিটি। প্রসিত রায় পরিচালিত এই ছবিতে ঝুলনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনুষ্কা শর্মা।

নেটপাড়ায় এখন একযোগে নেটফ্লিক্সকে ছবিটি মুক্তি দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছেন ঝুলন এবং অনুষ্কার অনুরাগীরা। একজন লিখেছেন, “এটাই সঠিক সময়! ‘চাকদহ এক্সপ্রেস’ রিলিজ করানো হোক। এই ছবিটা সবাইকে দেখা উচিত।”

আরেকজন মন্তব্য করেছেন নেটফ্লিক্স এনং অনুষ্কাকে ট্যাগ করে, “আপনারা এবার পদক্ষেপ নিন! ছবিটা সত্যিই দুর্দান্ত, এটা দেখা উচিত সকলের।”

উল্লেখ্য, অধিনায়িকা হরমনপ্রীত কৌরও স্মৃতিচারণ করেন তাঁর সঙ্গে কাটানো সময়ের কথা। তিনি জানান, “ঝুলন দি আমার সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিলেন। যখন আমি দলে যোগ দিই, তিনিই ছিলেন অধিনায়িকা। তখন আমি খুব কাঁচা ছিলাম, ক্রিকেট সম্পর্কে তেমন জানতাম না। তিনিই আমাকে দিশা দেখিয়েছিলেন।” তিনি আরও বলেন তাঁর ছেলেদের সঙ্গে মাঠে ক্রিকেট খেলা থেকে ভারত-কে প্রতিনিধিত্ব করার যাত্রা সম্পর্কে। 

একদিকে মাঠে ভারতীয় মহিলা দলের ঐতিহাসিক জয়, অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘চাকদহ এক্সপ্রেস’-এর মুক্তি দাবিতে উত্তাল নেটপাড়া। দুই দিকেই কেন্দ্রবিন্দু আজ এক নাম, ঝুলন গোস্বামী। এখন দেখার বিষয় দর্শকদের এই দাবি কী মানবে নেটফ্লিক্স কর্তৃপক্ষ। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Anushka sharmaJhulan GoswamiChakda XpressICC Women's World Cup 2025Indian women's cricket teamIndia vs South Africaind vs sa womenwomen world cup 2025 finalind vs sa women final
পরবর্তী
খবর

Influencer Death: লক্ষ হৃদয়ে ঝড় তোলা রূপসী নার্স দেবী নগ্ন স্নানে হোটেলের বাথটাবে... নিথর, নিষ্প্রাণ! হাড়হিম অপমৃত্যুতে তোলপাড়...
.

পরবর্তী খবর

SIR in Bengal: ফের SIR আতঙ্ক! বর্ধমানের বিমল সাঁতরার রহস্যমৃত্যু... ছেলের চাঞ্চল্যকর দাবি...