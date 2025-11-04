Chakda Xpress: ট্রফি এলেও, এল না ‘চাকদহ এক্সপ্রেস’ কিন্তু কেন - উঠছে প্রশ্ন নেটপাড়ায়...

Chakda Xpress: ট্রফি এলেও, এল না ‘চাকদহ এক্সপ্রেস’ কিন্তু কেন - উঠছে প্রশ্ন নেটপাড়ায়...
Jhulan Goswami Biopic: ভারতের ঐতিহাসিক জয়ের পর আবেগে ভাসল দেশ। আবার আলোচনায় অনুষ্কা শর্মা অভিনীত ঝুলন গোস্বামীর বায়োপিক ‘চাকদহ এক্সপ্রেস’!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নবী মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে ইতিহাস গড়ল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। এই জয় শুধু কাপ জেতার নয়, বরং নারী শক্তির এক নতুন অধ্যায় রচনার প্রতীক হয়ে উঠেছে।
জয়ের পর ‘উইমেন ইন ব্লু’-দের আনন্দ ভাগাভাগি করতে দেখা গেল দেশের গর্ব ঝুলন গোস্বামীকে। প্রাক্তন অধিনায়িকা, যিনি ২০০৮ থেকে ২০১১ পর্যন্ত দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, হাতে ট্রফি নিয়ে ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর ও স্মৃতি মন্ধানার সঙ্গে এক উষ্ণ আলিঙ্গনে ধরা দিলেন। সেই মুহূর্ত ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।
এই উচ্ছ্বাসের মাঝেই আবার আলোচনায় উঠে এসেছে ঝুলন গোস্বামীর বায়োপিক ‘চাকদহ এক্সপ্রেস’। ২০২২ সালে শুটিং শেষ হলেও, নেটফ্লিক্সে এখনও মুক্তি পায়নি ছবিটি। প্রসিত রায় পরিচালিত এই ছবিতে ঝুলনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনুষ্কা শর্মা।
নেটপাড়ায় এখন একযোগে নেটফ্লিক্সকে ছবিটি মুক্তি দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছেন ঝুলন এবং অনুষ্কার অনুরাগীরা। একজন লিখেছেন, “এটাই সঠিক সময়! ‘চাকদহ এক্সপ্রেস’ রিলিজ করানো হোক। এই ছবিটা সবাইকে দেখা উচিত।”
আরেকজন মন্তব্য করেছেন নেটফ্লিক্স এনং অনুষ্কাকে ট্যাগ করে, “আপনারা এবার পদক্ষেপ নিন! ছবিটা সত্যিই দুর্দান্ত, এটা দেখা উচিত সকলের।”
উল্লেখ্য, অধিনায়িকা হরমনপ্রীত কৌরও স্মৃতিচারণ করেন তাঁর সঙ্গে কাটানো সময়ের কথা। তিনি জানান, “ঝুলন দি আমার সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিলেন। যখন আমি দলে যোগ দিই, তিনিই ছিলেন অধিনায়িকা। তখন আমি খুব কাঁচা ছিলাম, ক্রিকেট সম্পর্কে তেমন জানতাম না। তিনিই আমাকে দিশা দেখিয়েছিলেন।” তিনি আরও বলেন তাঁর ছেলেদের সঙ্গে মাঠে ক্রিকেট খেলা থেকে ভারত-কে প্রতিনিধিত্ব করার যাত্রা সম্পর্কে।
একদিকে মাঠে ভারতীয় মহিলা দলের ঐতিহাসিক জয়, অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘চাকদহ এক্সপ্রেস’-এর মুক্তি দাবিতে উত্তাল নেটপাড়া। দুই দিকেই কেন্দ্রবিন্দু আজ এক নাম, ঝুলন গোস্বামী। এখন দেখার বিষয় দর্শকদের এই দাবি কী মানবে নেটফ্লিক্স কর্তৃপক্ষ।
