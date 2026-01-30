Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: সুরের দুনিয়া থেকে পরিচালনার নৌকায়- সেরা ডিরেক্টের পুরস্কার জিতলেন ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত! সেরা ছবির বাজিমাত 'অঙ্ক কী কঠিন' ও একেন বাবুর...

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: সুরের দুনিয়া থেকে পরিচালনার নৌকায়- সেরা ডিরেক্টের পুরস্কার জিতলেন ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত! সেরা ছবির বাজিমাত 'অঙ্ক কী কঠিন' ও একেন বাবুর...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৯ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার 'রেড লেটার ডে' বাংলার বিনোদনে। আজ সব রাস্তা মিশেছে নিউটাউনে। জি ২৪ ঘণ্টা এবং স্ট্রেটলাইন ওয়ার্ল্ডওয়াইড-এর যৌথ উদ্যোগে শুরু হয়ে গেল রাজসূয় যজ্ঞ। পর্দা উঠল মেগা অ্যাওয়ার্ড শো 'জি ২৪ ঘণ্টা বিনোদনে সেরা ২৪' (Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24)-এর। নিছকই এটা আর পাঁচটা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান নয়, বরং বাংলার চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, ওটিটি এবং ডিজিটাল দুনিয়ার সৃজনশীলতাকে কুর্নিশ জানানোর এক মেগা মঞ্চ।
'দ্য ওয়েস্টিন রাজারহাট' যেন আজ এক টুকরো টিনসেল টাউন। রঙিন রেজিস্ট্রেশন ডেস্ক থেকে শুরু করে রেড কার্পেট হয়ে প্রতীকী রেট্রো ভিনটেজ প্রজেক্টর মডেল! নববধূর মতো সেজেছে 'জি ২৪ ঘণ্টা বিনোদনে সেরা ২৪'। মোট ২৪টি বিভাগে দেওয়া হবে এই সম্মাননা। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের গ্ল্যামারের সঙ্গেই মিশছেন ক্যামেরার পিছনের কারিগররা অর্থাৎ পরিচালক এবং টেকনিশিয়ানদের কাজের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে পুরস্কৃত করা হবে। এছাড়া দীর্ঘ কর্মজীবনের স্বীকৃতি হিসেবে এক কিংবদন্তিকেই দেওয়া হবে 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'।
'জি ২৪ ঘণ্টা বিনোদনে সেরা ২৪' হোস্ট করছে অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ, পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় ও মডেল-অভিনেত্রী সৌরসেনী মৈত্র। রীতিমতো এদিন দুপুর থেকেই তাঁরা একেবারে রিহার্সাল সেরেছেন। তৈরি হয়েছেন মেগা শোয়ের জন্য়। সেরা সিনেমার সঙ্গেই সেরা অভিনেতা/অভিনেত্রী, সেরা পরিচালকের মনোনয়ন জমা পড়ে গিয়েছে। বেছে নেওয়া হবে সেরা কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের এবং নেটপ্রভাবীদেরও। বিনোদনের সেরাদেরই জি ২৪ ঘণ্টা কুর্নিশ জানাচ্ছে। একেবারে চাঁদের হাট বসছে...
'জি ২৪ ঘণ্টা বিনোদনে সেরা ২৪' চলচ্চিত্র, ওটিটি (OTT), টেলিভিশন, সঙ্গীত এবং ডিজিটাল কন্টেন্টের ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যকে উদযাপন করে। যে সমস্ত অভিনেতা, চিত্রপরিচালক, সঙ্গীতশিল্পী এবং গল্পকারদের সৃজনশীল আবেগ ও উদ্ভাবনী ভাবনা সমকালীন বাংলা গল্প বলার ধরণকে প্রতিনিয়ত নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে, এই মঞ্চ তাঁদের সেই শ্রেষ্ঠত্বকেই সম্মানিত করে।
জনপ্রিয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (Popular - Film Awards)
১) সেরা চলচ্চিত্র (যৌথভাবে বিজয়ী):
অঙ্ক কি কঠিন ও দ্য একেন – বেনারসে বিভীষিকা
২) সেরা পরিচালক (চলচ্চিত্র):
ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত — (চলচ্চিত্র: গৃহপ্রবেশ)
৩) সেরা অভিনেতা - পুরুষ (চলচ্চিত্র):
দেব — (চলচ্চিত্র: প্রজাপতি ২)
৪) সেরা অভিনেতা - মহিলা (চলচ্চিত্র) (যৌথভাবে বিজয়ী):
শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় — (চলচ্চিত্র: গৃহপ্রবেশ)
কোয়েল মল্লিক — (চলচ্চিত্র: শরতের পর)
