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অপহরণ করে বেধড়ক মার, গাছে বেঁধে গায়ে আগুন! জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সরের হাড়হিম পরিণতি

Social Media Influencer Death: ঘটনাস্থলে মনজিতের এক বন্ধু সময়মতো পৌঁছে কম্বল জড়িয়ে আগুন নেভান। তিনি তাকে দ্রুত উদ্ধার করে প্রথমে মোরিন্ডার একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। পরবর্তীতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে মোহালির একটি বেসরকারি হাসপাতালে এবং শেষ পর্যন্ত চণ্ডীগড়ের পিজিআইএমইআর-এ স্থানান্তরিত করা হয়। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর শেষপর্যন্ত হার মানেন তিনি।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 29, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 03:28 PM IST
অপহরণ করে বেধড়ক মার, গাছে বেঁধে গায়ে আগুন! জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সরের হাড়হিম পরিণতি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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