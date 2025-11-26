Smriti Mandhana wedding: 'স্মৃতিকে শ্রদ্ধা করি, ক্রিকেট ভালোবাসি তাই পলাশের বিতর্কিত ব্যক্তিগত চ্যাট প্রকাশ্যে এনেছি'...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Palash Muchhal Viral Chat: স্থগিত স্মৃতি-পলাশের বিয়ে। বিতর্কের কেন্দ্রে ছিল একটি ইনস্টাগ্রাম চ্যাট, যা প্রকাশ্যে এনেছিলেন এক ব্যবহারকারী, যার অ্যাকাউন্টের নাম মেরি ডিকোস্টা। এবার মুখ খুললেন সেই ব্যক্তি। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Nov 26, 2025, 06:36 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ভারতীয় ক্রিকেট তারকা স্মৃতি মন্ধানা (Smriti Mandhana) ও সংগীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছল-এর (Palash Muchhal) বিয়ে স্থগিত এবং সেই সঙ্গে পলাশের বিরুদ্ধে ওঠা প্রতারণার অভিযোগ ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল আলোড়ন। বিতর্কের কেন্দ্রে ছিল একটি ইনস্টাগ্রাম চ্যাট, যা প্রকাশ্যে এনেছিলেন এক ব্যবহারকারী, যার অ্যাকাউন্টের নাম মেরি ডিকোস্টা। এবার সেই ব্যক্তি নিজেই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন, কারণ ট্রোলিংয়ের কারণে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত।

পরিচয় গোপন রাখার অনুরোধ জানিয়ে তিনি দাবি করেন, এই চ্যাট ফাঁস করার নেপথ্যে তাঁর কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না। চ্যাট ফাঁসকারী ব্যক্তিটি বলেন, "আমিই সেই ব্যক্তি যে চ্যাটগুলি পোস্ট করেছিল। আমি কখনও চাইনি আমার পরিচয় প্রকাশ্যে আসুক।" তিনি জানান, কথোপকথনগুলি চলতি বছরের মে মাস থেকে জুলাই মাসের মধ্যে হয়েছিল এবং মাত্র এক মাস স্থায়ী হয়েছিল। তিনি পলাশের সঙ্গে কখনও দেখা করেননি বা কোনো সম্পর্কেও জড়াননি।

তাঁকে কেন এই কাজটি করতে হলো? এর উত্তরে তিনি বলেন, "আমি কেবল এই কারণে এটি প্রকাশ করেছি কারণ আমি ক্রিকেট ভালোবাসি, আমি স্মৃতি মন্ধানাকে শ্রদ্ধা করি, এবং আমার মনে হয়েছিল বিষয়টি মানুষের জানা উচিত।" চ্যাট ফাঁসকারী জোর দিয়ে বলেছেন যে, তিনি প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত নন। তিনি কোরিওগ্রাফার নন, আবার পলাশ যাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন, সেই ব্যক্তিও নন।

তিনি বলেন, "আমি আশা করিনি এভাবে আমাকে লক্ষ্য করা হবে, যার ফলে আমাকে আমার অ্যাকাউন্টটি ব্যক্তিগত করতে হয়েছে।" তিনি আরও বলেন যে, চ্যাটগুলিতে স্পষ্ট যে তিনি কোনো ভুল করেননি, বরং তিনি নিজেই কথোপকথন থেকে সরে এসেছিলেন বা ঘোস্ট করেছিলেন।

ট্রোলিং ও সমালোচনার চাপ সামলাতে না পেরে ওই ব্যক্তি সকলের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন, "দয়া করে আমাকে নিশানা করবেন না; আমি সত্যিই এটি সামলাতে পারছি না। আমি কখনও এই পরিস্থিতি চাইনি।" তিনি বিশ্বাস করেন, চ্যাট দেখলে মানুষ বুঝবে যে, তিনি কোনো ভুল করেননি এবং তিনি কোনো নারীকেই (বিখ্যাত হোক বা না হোক) অসম্মান করবেন না। কিন্তু এই বিতর্কের কারণে তিনি যে মানসিক চাপ অনুভব করছেন, তা সত্যি অপ্রত্যাশিত ছিল বলেও তিনি জানিয়েছেন।

