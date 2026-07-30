Gen-Z-দের 'জেনারেশন গাটার' কটাক্ষ কঙ্গনার! পাল্টা ফাঁস পুরোনো ভিডিয়ো, তোপ সোনু সুদের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: Gen-Z-কে ‘গাটার জেনারেশন’ বলে কটাক্ষ করে বড়সড় বিতর্কের কেন্দ্রে অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাউত। নেটদুনিয়ায় তাঁর এই বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে তুমুল শোরগোল শুরু হতেই কঙ্গনার একটি পুরোনো পার্টি করার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এনে একহাত নিয়েছেন নেটিজেনরা। অন্যদিকে, তরুণ সমাজকে নিয়ে কঙ্গনার এমন ভুলভাল মন্তব্যে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে একে ‘অত্যন্ত লজ্জাজনক’ বলে তোপ দেগেছেন জনপ্রিয় অভিনেতা সোনু সুদ।
বিতর্কের সূত্রপাত: সিজেপি ও কঙ্গনার ভার্চুয়াল বাকযুদ্ধ
ঘটনার সূত্রপাত সম্প্রতি হওয়া NEET-UG ২০২৬ সংক্রান্ত ছাত্র আন্দোলন এবং ‘কাকরোচ জনতা পার্টি’-র মুখপাত্র সৌরভ দাসের সঙ্গে কঙ্গনার তীব্র তর্কাতর্কি থেকে। সম্প্রতি কঙ্গনা ইনস্টাগ্রামে সৌরভ দাসের ছাত্রপরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং তাঁকে "একেবারেই অকেজো এবং বেকার" বলে দাগিয়ে দেন। এরপরই সৌরভ দাস কঙ্গনাকে কটাক্ষ করে দাবি করেন যে, তাঁর নিজস্ব দলের লোকজনও তাঁকে গুরুত্ব দেয় না। আমার এক বন্ধু তো মজা করেই বলল— আমাকে নাকি দেখতে খানিকটা তরুণ বয়সের হৃতিক রোশনের মতো, হয়তো সেই কারণেই কঙ্গনা আমার পেছনে লেগেছেন! এর জবাবে কঙ্গনা পরপর একাধিক ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একের পর এক পোস্ট করেন, নিজেকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে জানান, ২৮ বছর বয়সেই তিনি জীবনে কতটা সাফল্য অর্জন করেছিলেন।
এই তর্কাতর্কির মাঝেই আন্দোলনকারী তরুণ-তরুণী ও তরুণ প্রজন্মকে সরাসরি আক্রমণ করেন এই তারকা। ইনস্টাগ্রামে কঙ্গনা লেখেন, 'আমার জীবনে এক জায়গায় এত কুরুচিকর দৃশ্য আগে দেখিনি। Gen-Zদের আন্দোলনের রিলসগুলো দেখলে বমি পায়। যে ভাষায় তারা কথা বলছে, পুরো ফ্রেমজুড়ে তা অত্যন্ত জঘন্য।' এখানেই না থেমে তরুণীদের ‘পাশ্চাত্যঘেঁষা’ বলে দাবি করে তিনি আরও লেখেন, "আমি এদের 'জেনারেশন গাটার' বলি। সমাজের জন্য এদের দেওয়ার মতো কিছুই নেই। এরা পড়াশোনায় ভালো নয়, অত্যন্ত কুরুচিকর এবং এতটাই ভ্রষ্ট যে এরা গৃহস্থালি সামলানোরও যোগ্য নয়। মা-বাবার টাকায় নেশা আর পার্টি করাই এদের একমাত্র স্বাধীনতা।"
নেটপাড়ার পাল্টা ট্রোল: ২০১৮ সালের কান পার্টি ক্লিপ ভাইরাল
কঙ্গনার এই ‘জেনারেশন গাটার’ মন্তব্য ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষেপে ওঠে নেটপাড়া। ক্ষুব্ধ নেটিজেনরা কঙ্গনার ২০১৮ সালের কান চলচ্চিত্র উৎসবের একটি আফটার-পার্টির পুরোনো ভিডিয়ো খুঁজে বের করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেন। সেই ভিডিয়োতে কালো সিক্যুয়িনের পোশাক ও নীল স্কার্ফ পরা কঙ্গনাকে মদ্যপানের পরিবেশে নাচতে ও ফুরফুরে মেজাজে উপভোগ করতে দেখা যাচ্ছে। কঙ্গনার এই দ্বিমুখী মানসিকতার সমালোচনা করে এক ইউজার লেখেন, "যিনি আজকের মেয়েদের নেশাগ্রস্ত বা অলস বলছেন, তিনি নিজে কী করছিলেন? নিজের বেলায় লীলখেলা আর অন্যের বেলায় জেনারেশন গাটার?" তবে বিতর্ক সত্ত্বেও কঙ্গনার সমর্থনে মুখ খুলেছেন অনেকে। এক অনুরাগী লেখেন, "তিনি নিজের জীবনে সফল, কারও ক্ষতি না করে নিজের মতো জীবন উপভোগ করছেন, এতে দোষের কিছু নেই। কঙ্গনার চিন্তাধারা পছন্দ না হলেও তাঁকে ছোট করা ঠিক নয়।"
Ahilyanagar, Maharashtra: On BJP MP Kangana Ranaut's statement on Gen Z, Actor Sonu Sood says, "If she has said that, then I think it is very shameful. One should not speak like that. You should always weigh your words before speaking. It is very important to think carefully… pic.twitter.com/74mqppRAan— IANS (@ians_india) July 29, 2026
'কথা মেপে বলা উচিত, জনগণই ঈশ্বর': তোপ সোনু সুদের
কঙ্গনার এই বিতর্কিত বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করা হলে কড়া প্রতিক্রিয়া জানান সমাজসেবী ও অভিনেতা সোনু সুদ। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এমন কথা বলা অত্যন্ত লজ্জাজনক। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সোনু বলেন, "আমি কঙ্গনার পুরো বিবৃতি শুনিনি, তবে এটুকু বলতে পারি—এই তরুণ প্রজন্মই একজন অভিনেতাকে আজকের এই জায়গায় পৌঁছে দেয়। তারা পাশে থাকলে তবেই ক্যারিয়ার টিকে থাকে, তারা পাশে না থাকলে পথ চলা কঠিন।" হিন্দি প্রবাদ স্মরণ করিয়ে দিয়ে সোনু বলেন, "একটি প্রবাদ আছে, 'তোল মোল কে বোল'। আপনি ডাক্তার হন বা অভিনেতা, মানুষের সমর্থন না থাকলে আপনার কোনও অস্তিত্ব নেই। তাই কথা বলার আগে সবার ভেবেচিন্তে বলা উচিত, কারণ এই সাধারণ মানুষই ঈশ্বরের আরেক রূপ।"
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