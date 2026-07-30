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Gen-Z-দের 'জেনারেশন গাটার' কটাক্ষ কঙ্গনার! পাল্টা ফাঁস পুরোনো ভিডিয়ো, তোপ সোনু সুদের

Kangana Ranaut's old video: Gen-Z আন্দোলনকারীদের 'জেনারেশন গাটার' বলে ডেকে চরম বিতর্কে কঙ্গনা রানাওয়াত! তাঁর এই মন্তব্যের পরই ২০১৮ সালের কান উৎসবের নাইটপার্টির পুরোনো ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এনে কঙ্গনার মানসিকতার সমালোচনা করেছে নেটপাড়া। অন্যদিকে, কঙ্গনার মন্তব্যকে ‘অত্যন্ত লজ্জাজনক’ আখ্যা দিয়ে জনতা ও তরুণ সমাজকে সম্মান জানাতে সতর্ক করলেন অভিনেতা সোনু সুদ।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 30, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:47 PM IST
Gen-Z-দের 'জেনারেশন গাটার' কটাক্ষ কঙ্গনার! পাল্টা ফাঁস পুরোনো ভিডিয়ো, তোপ সোনু সুদের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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