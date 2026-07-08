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লর্ডসের সেই আবেগ উধাও!সৌরভের বায়োপিকের প্রথম ঝলকে প্রশংসায় বলিউড, কী বলছে নেটপাড়া?

‘Dada' First Look: লর্ডসের মাঠে জার্সি ঘুরিয়ে সেই আইকনিক সেলিব্রেশন মোমেন্ট রিক্রিয়েট করার চেষ্টা করা হয়েছিল পোস্টারে, কিন্তু নেটিজেনদের মন গলাতে ব্যর্থ হলেন রাজকুমার। 'দাদা'-তে রাজকুমার রাওয়ের প্রথম লুক প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়ে গেল বিতর্ক!

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 08, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:43 PM IST
লর্ডসের সেই আবেগ উধাও!সৌরভের বায়োপিকের প্রথম ঝলকে প্রশংসায় বলিউড, কী বলছে নেটপাড়া?
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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