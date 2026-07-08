/লর্ডসের সেই আবেগ উধাও!সৌরভের বায়োপিকের প্রথম ঝলকে প্রশংসায় বলিউড, কী বলছে নেটপাড়া?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ৫৪তম জন্মদিনে তাঁর বায়োপিক ‘দাদা’-র প্রথম লুক সামনে আসতেই নেটপাড়ায় একেবারে হইচই পড়ে গেছে! তবে এই হইচই প্রশংসার নয়, বরং চরম ট্রোলিংয়ের। ছবিতে অভিনেতা রাজকুমার রাওকে লর্ডসের ঐতিহাসিক মুহূর্তে সৌরভের সেই আইকনিক জার্সি ওড়ানোর ভঙ্গিতে দেখানো হয়েছে। কিন্তু সেই পোস্টার দেখে প্রশংসার চেয়ে ট্রোলের বন্যাই বেশি বইছে। অবস্থা এমন যে নেটিজেনরা বলছেন, “এর চেয়ে চ্যাটজিপিটি দিয়ে বানালে আরও ভালো ফার্স্ট লুক তৈরি হত!”
তারকাদের প্রশংসা, নেটিজেনদের ট্রোলিং
আলি ফজল, আয়ুষ্মান খুরানা, নেহা ধুপিয়া-রা রাজকুমারের পোস্টে প্রশংসা করলেও, সাধারণ দর্শকরা কিন্তু একদমই ছেড়ে কথা বলেননি! এক ইউজার লিখেছেন, "চ্যাটজিপিটি হয়তো এর চেয়ে ভালো কাজ করত!" আরেকজনের কমেন্ট লেখেন, "দাদার ফ্যান হিসেবে বলছি, এটা যে কোনও বায়োপিকের সবচেয়ে বাজে ফার্স্ট লুকগুলোর একটা। AI দিয়েও বোধহয় এর চেয়ে ইমপ্যাক্টফুল কিছু বানানো যেত।" তৃতীয়জন লিখেছেন, "ফ্যান-মেড পোস্টারেও এর চেয়ে বেশি এফর্ট আর এফেক্ট থাকে।" কেউ কেউ তো রীতিমতো মজা করে বলেছেন, "এটা কি মজা করছেন? এটাই কি অফিসিয়াল পোস্টার? এর চেয়ে ভালো পোস্টার তো আমরা স্কুলের প্রোজেক্টেই বানাতাম!”
এক্স হ্যান্ডেলেও ট্রোলের বন্যা
এক ক্ষুব্ধ ক্রিকেটপ্রেমী লিখেছেন, “ভাই, এই পোস্টারটা একটু দেখো! রাজকুমার রাওকে দেখে মনে হচ্ছে লর্ডসে ম্যাচ জেতার আনন্দ নয়, বরং জিওমার্ট -এ ১০% ডিসকাউন্ট পেয়ে উল্লাস করছেন! দাদা যেভাবে জার্সি ওড়াচ্ছিলেন, একে দেখে মনে হচ্ছে বাস ধরার জন্য হাত দেখাচ্ছেন!” আরেকজন তো ভবিষ্যদ্বাণীই করে দিয়েছেন, “রাজকুমার রাওয়ের অভিনয়ের দিকবিদিক নেই। এমন বাজে VFX আর লুক, একদমই মানা যাচ্ছে না! লিখে রাখুন, ‘দাদা’ বক্স অফিসে খুব বাজেভাবে ফ্লপ করবে।”
Look at this poster, guys! Main poochta hoon, WHO IS HE? Rajkummar Rao looks like he is celebrating getting a 10% discount on JioMart, not winning at Lord's! Dada wave kar rahe thhe, yeh toh lagta hai bus pakad rahe hain. Such a disaster VFX and look! Disgusting!#Dada pic.twitter.com/JhtbmpOGev— Gaurav (@_heretorule) July 8, 2026
সিনেমাটির নেপথ্যে কারা?
লাভ ফিল্মসের ব্যানারে লাভ রঞ্জন এবং অঙ্কুর গর্গ এই সিনেমাটি প্রযোজনা করছেন। এই ছবি, পরিচালনায় বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে খোদ সৌরভই বলেছিলেন, তাঁর চরিত্রে রাজকুমার রাওকেই সঠিক পছন্দ বলে মনে করেন তিনি। কিন্তু পোস্টার রিলিজের পর এখন ভক্তরা তা মানতে নারাজ!
সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটা মনে আছে তো?
২০০২ সালের নেটওয়েস্ট সিরিজ ফাইনালে নাসের হুসেনের ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলা সেই ম্যাচ। তার আগে টানা ৯টা ওডিআই ফাইনালে হেরেছিল ভারত। ইংল্যান্ড ৩২৫/৫-এর বিশাল স্কোর তোলার পর চাপে পড়ে যায় সফরকারীরা। মার্কাস ট্রেসকোথিক (১০৯) ও হুসেন (১১৫)-এর ১৮৫ রানের জুটি ভারতীয় বোলিংকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছিল। গাঙ্গুলি (৬০) ও শেহবাগ (৪৫)-এর ওপেনিং জুটির ভালো শুরুর পরও ভারত ১৪৬/৫-এ ধুঁকছিল। কিন্তু তখনই দৃশ্যপটে আসেন দুই তরুণ তুর্কি — মহম্মদ কাইফ আর যুবরাজ সিং। নির্ভীক ব্যাটিংয়ে ষষ্ঠ উইকেটে ১২১ রানের পার্টনারশিপ গড়ে ম্যাচ ঘুরিয়ে দেন তাঁরা। শেষ ওভারে কাইফ ও জাহির খান (৪ নট আউট)-এর হাত ধরে আসে সেই রোমাঞ্চকর ২ উইকেটের জয়। আর সেই জয়ের উচ্ছ্বাসেই লর্ডসের ব্যালকনিতে জার্সি খুলে ঘুরিয়েছিলেন সৌরভ, তারপর ছুটে গিয়েছিলেন মাঠে, জড়িয়ে ধরেছিলেন কাইফ-যুবরাজদের। সেই মুহূর্তই ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা রোমাঞ্চকর দৃশ্য। কিন্তু রাজকুমারের ফার্স্ট লুকে সেই আবেগের ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাচ্ছেন না নেটিজেনরা!
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