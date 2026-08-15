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প্রেম ভাঙল হৃতিক-সাবার? ডেটিং অ্যাপ প্রোফাইল ভাইরাল, তোলপাড় বি-টাউন

Hrithik Roshan Saba Azad: বলিউড তারকা হৃতিক রোশন ও সাবা আজাদের প্রেম ভেঙে যাওয়ার গুঞ্জন এখন তুঙ্গে। একটি ডেটিং অ্যাপে অভিনেতার প্রোফাইল ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই এই জল্পনা শুরু হয়। যদিও এ বিষয়ে জুটির পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। অতীতে কঙ্গনার সঙ্গে দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ টেনে অনুরাগীদের মনে নানান প্রশ্ন দানা বাঁধছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 15, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 06:08 PM IST
প্রেম ভাঙল হৃতিক-সাবার? ডেটিং অ্যাপ প্রোফাইল ভাইরাল, তোলপাড় বি-টাউন
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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