'বোকা বানানো হয়েছে, আমি খেলনা হয়ে গিয়েছিলাম', বাদশাকে নিয়ে বিস্ফোরক ইশা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিগ বস ২০-এর ঘরে নিজের দাম্পত্যজীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা নিয়ে মুখ খুললেন ইশা রিখি। সহ-প্রতিযোগী কানিকা মান্নের সঙ্গে কথোপকথনে অভিনেত্রী দাবি করেন, একটি সম্পর্কে তিনি শুধু মানসিক নয়, শারীরিক এবং সামাজিক প্রতারণারও মুখোমুখি হয়েছিলেন। যদিও ওই কথোপকথনে ইশা সরাসরি তাঁর প্রাক্তন স্বামী তথা র্যাপার বাদশার নাম নেননি।
ইশার কথায়, সম্পর্কের মধ্যে তাঁকে এমনভাবে বোঝানো হয়েছিল যে তিনি বিশেষ একজন মানুষ, কিন্তু পরে তিনি বুঝতে পারেন বাস্তব ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁকে ‘বেস্ট ফ্রেন্ড’-এর মতো গুরুত্ব দেওয়া হলেও, অন্যদিকে সেই ব্যক্তির জীবনে আরও একাধিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ইশা আরও দাবি করেন, তাঁকে সুবিধামতো জীবনে রাখা হয়েছিল এবং একইসঙ্গে অন্যদের সঙ্গে নিজের মতো করে সম্পর্ক রাখার স্বাধীনতাও চাওয়া হয়েছিল।
কানিকা তাঁকে প্রশ্ন করেন, তিনি কি শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রতারিত হয়েছিলেন? উত্তরে ইশা বলেন, ‘সব ধরনেরই’। তিনি জানান, সম্পর্ক শেষ হওয়ার পরে তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁকে যে ছবিটি দেখানো হয়েছিল, সেটি বাস্তব ছিল না। সেই উপলব্ধিকে তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বলে বর্ণনা করেন। এই মন্তব্যের পরই স্বাভাবিকভাবে ইশা ও বাদশার বিচ্ছেদের প্রসঙ্গ নতুন করে সামনে এসেছে।
‘সবকিছুই সুবিধার জন্য?’
ইশার কথায় আরও উঠে আসে সম্পর্কের মধ্যে ‘সুবিধা’র প্রসঙ্গ। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, কখনও কখনও কোনও মানুষ অন্য কাউকে নিজের জীবনে এমনভাবে রাখতে পারেন, কারণ সেই সম্পর্ক থেকে তিনি কোনও বিশেষ সুবিধা পান। কিন্তু সম্পর্কের প্রকৃত অবস্থান বা অন্য ব্যক্তিদের ভূমিকা সবসময় পরিষ্কার থাকে না। এই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে ইশা জানান, সত্যিটা তিনি সম্পর্ক চলাকালীন পুরোপুরি বুঝতে পারেননি। বরং সম্পর্ক শেষ হওয়ার পর বিষয়গুলি তাঁর কাছে পরিষ্কার হতে শুরু করে।
বাদশার সঙ্গে বিচ্ছেদ, তারপরই এই মন্তব্য
তাঁদের বিয়ের খবর ২০২৬ সালে প্রকাশ্যে আসে এবং পরে দু’জনেই যৌথ বিবৃতিতে আলাদা পথে হাঁটার সিদ্ধান্তের কথা জানান। সেই বিবৃতিতে বিচ্ছেদের কারণ নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি এবং দু’জনেই ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে জল্পনা না করার অনুরোধ করেছিলেন। এর কিছুদিন পরই ‘বিগ বস ২০’-এর ঘরে ইশার এই মন্তব্য সামনে আসে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নেটমাধ্যমে তাঁর বক্তব্যকে বাদশার সঙ্গে সম্পর্কের দিকে টেনে নেওয়া হচ্ছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, **কানিকার সঙ্গে ওই কথোপকথনে ইশা সরাসরি বাদশার নাম নেননি।
সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু চর্চা
ইশার বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে ‘physical, emotional and social cheating’—এই মন্তব্য নিয়েই তৈরি হয়েছে নানা জল্পনা। তবে ইশা ঠিক কোন ঘটনা বা কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে এই মন্তব্য করেছেন, তা তাঁর কথোপকথনে সরাসরি স্পষ্ট করা হয়নি। তাই নিশ্চিত তথ্য এবং নেটমাধ্যমের অনুমান—দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রাখা জরুরি।
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