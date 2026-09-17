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'বোকা বানানো হয়েছে, আমি খেলনা হয়ে গিয়েছিলাম', বাদশাকে নিয়ে বিস্ফোরক ইশা

Isha Rikhi opens up on marriage with Badshah: ‘বিগ বস ২০’-এর ঘরে নিজের অতীত সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রী ইশা রিখি। সহ-প্রতিযোগী কানিকা মান্নের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি দাবি করেন, সম্পর্কে তিনি শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক—প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 17, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 04:40 PM IST
'বোকা বানানো হয়েছে, আমি খেলনা হয়ে গিয়েছিলাম', বাদশাকে নিয়ে বিস্ফোরক ইশা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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