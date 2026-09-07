/‘আমি সহজে হাল ছাড়ি না’, বিচ্ছেদের ধাক্কা সামলে বিগ বসের ঘরে ইশা রিখি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যক্তিগত জীবনে বড় পরিবর্তনের পর এবার নতুন অধ্যায় শুরু করলেন অভিনেত্রী ইশা রিখি। বাদশার সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণা করার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই ‘বিগ বস ২০’-র ঘরে প্রতিযোগী হিসেবে প্রবেশ করেছেন তিনি। সলমান খানের সঞ্চালনায় শুরু হয়েছে এবারের ‘বিগ বস’-এর নতুন সিজন। আর শুরুতেই ইশার উপস্থিতি ঘিরে তৈরি হয়েছে আগ্রহ। তবে বিগ বসের ঘরে ঢোকার আগে থেকেই ইশার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা ছিল তুঙ্গে। ৩১ অগস্ট বাদশা ও ইশা যৌথ বিবৃতিতে জানান, তাঁরা পারস্পরিক সম্মতিতে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একইসঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সম্মান করার এবং সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা না করার অনুরোধও করেন তাঁরা।
কেন বিগ বসে এলেন ইশা?
ইশা জানিয়েছেন, এতদিন তিনি অত্যন্ত ব্যক্তিগত জীবনযাপন করতেন। সাধারণ মানুষ তাঁর সম্পর্কে খুব বেশি জানতেন না। সেই জায়গা থেকেই ‘বিগ বস’-কে নিজের অন্য দিক দর্শকদের সামনে তুলে ধরার সুযোগ হিসেবে দেখছেন তিনি। তাঁর কথায়, তিনি চান দর্শক তাঁর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক দেখতে পান। অর্থাৎ এতদিনের ব্যক্তিগত পরিসর থেকে বেরিয়ে এবার নিজেকে আরও প্রকাশ্যে আনতেই বিগ বসের মতো রিয়্যালিটি শো বেছে নিয়েছেন ইশা।
‘কাঁদাতে পারবেন, ভাঙতে পারবেন না’
বিগ বসের ঘরে নিজের ব্যক্তিত্ব কেমন হবে, সেই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছেন ইশা। তাঁর বক্তব্য, তাঁর মন নরম হলেও মানসিকভাবে তিনি যথেষ্ট শক্ত। কেউ তাঁকে কাঁদাতে পারেন, কিন্তু সহজে তাঁকে ভেঙে দিতে পারবেন না। তিনি আরও জানিয়েছেন, কোনও পরিস্থিতিতেই সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার মানুষ নন তিনি। কারও সঙ্গে সমস্যা হলে প্রথমে তা মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। নিজের ভুল থাকলে ক্ষমা চাইতেও তাঁর আপত্তি নেই। ইশার এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট, বিগ বসের ঘরে আবেগের পাশাপাশি নিজের অবস্থানও স্পষ্ট করে তুলে ধরতে চান তিনি।
বাদশার সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে কি বিগ বসে কথা বলবেন?
এটাই এখন দর্শকদের অন্যতম বড় প্রশ্ন। বাদশার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর খুব স্বাভাবিকভাবেই ইশার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। কিন্তু এই বিষয়ে তিনি এখনও বিস্তারিত আলোচনা করতে চান না। ইশা জানিয়েছেন, নিজের ছোটবেলা, নিজের জীবনযাত্রা বা নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলতে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্কের এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলি নিয়ে তিনি এখনই প্রকাশ্যে কথা বলতে প্রস্তুত কি না, তা নিশ্চিত নয়।
এর আগে বিচ্ছেদ নিয়ে নানা খবর প্রকাশ্যে আসার পরও ইশা মানুষকে শুধুমাত্র তাঁর নিজের বা তাঁর অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া থেকে প্রকাশিত তথ্য বিশ্বাস করার অনুরোধ করেছিলেন। অযাচাই করা দাবি বা জল্পনায় কান না দেওয়ার কথাও জানিয়েছিলেন তিনি।
কীভাবে শুরু হয়েছিল বাদশা-ইশার সম্পর্ক?
বাদশা ও ইশার সম্পর্ক বেশ কিছু বছর ধরে চলছিল বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের বিয়ে ছিল ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান। চলতি বছরের মার্চে ইশার মা তাঁদের বিয়ের ছবি ও ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করার পর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। পরে বাদশাও ইশার সঙ্গে ছবি পোস্ট করেন। তবে তাঁদের দাম্পত্য জীবন খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ৩১ অগস্ট দু’জনেই যৌথ বিবৃতিতে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানান।
কে এই ইশা রিখি?
ইশা রিখি মূলত পাঞ্জাবি অভিনেত্রী ও মডেল। ২০১৩ সালে পাঞ্জাবি ছবির মাধ্যমে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। ২০১৬ সালে ‘Ardaas’ ছবিতে অভিনয়ের পর তাঁর পরিচিতি আরও বাড়ে। এরপর ২০১৮ সালে ‘নবাবজাদে’ ছবির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হয় ইশার। ছবিতে রাঘব জুয়াল, পুনীত পাঠক ও ধর্মেশ ইয়েলান্ডের সঙ্গে কাজ করেছিলেন তিনি। তবে বলিউডে সেই সময়ের পর নিয়মিত কাজ চালিয়ে যেতে পারেননি তিনি। এবার ‘বিগ বস ২০’-কে নিজের কেরিয়ারে নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ হিসেবে দেখছেন ইশা। তাঁর পরিকল্পনা, শো শেষ করার পর বলিউডে আরও বেশি কাজ করা।
বিগ বসে ইশার নতুন লড়াই
বিগ বসের ঘরে ব্যক্তিগত জীবন, সম্পর্ক, আবেগ এবং প্রতিযোগিতা—সবকিছুই একসঙ্গে সামলাতে হয়। আর ইশা এমন একটা সময়ে এই শোয়ে এসেছেন, যখন তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রবল আলোচনা চলছে। তবে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, নিজের পরিচয় শুধু কোনও সম্পর্কের মাধ্যমে নয়, নিজের কাজ ও ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে তৈরি করতে চান। বিগ বসের ঘরে সেই নতুন পরিচয় কতটা তৈরি করতে পারেন ইশা রিখি, এখন সেটাই দেখার।
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