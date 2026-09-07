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‘আমি সহজে হাল ছাড়ি না’, বিচ্ছেদের ধাক্কা সামলে বিগ বসের ঘরে ইশা রিখি

ব্যক্তিগত জীবনে বড় পরিবর্তনের পর এবার নতুন যাত্রা ইশা রিখির। র‍্যাপার বাদশার সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণা করার কয়েকদিনের মধ্যেই ‘বিগ বস ২০’-র ঘরে প্রবেশ করেছেন অভিনেত্রী। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বেশি কথা বলতে না চাইলেও নিজের শক্ত মানসিকতার কথা স্পষ্ট করেছেন ইশা। তাঁর কথায়, মানুষ তাঁকে কাঁদাতে পারে, কিন্তু সহজে ভেঙে দিতে পারবে না।

Published: Sep 07, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:25 PM IST
‘আমি সহজে হাল ছাড়ি না’, বিচ্ছেদের ধাক্কা সামলে বিগ বসের ঘরে ইশা রিখি

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