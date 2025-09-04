English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Giorgio Armani's Death: দুনিয়া কাঁপানো ফ্যাশন মুঘল আরমানি আর নেই! অস্তে ইতালির অহংকার...

Italian fashion Designer: চলে গেলেন ফ্যাশন দুনিয়ার নক্ষত্র জর্জিও আরমানি। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে এই কিংবদন্তি ফ্যাশন ডিজাইনারের জীবনাবসান হয়েছে। নিজের আধুনিক ইতালীয় শৈলী এবং মার্জিত পোশাকের জন্য তিনি 'রে জর্জিও' বা 'কিং জর্জিও' নামে পরিচিত ছিলেন। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Sep 4, 2025, 10:35 PM IST
Giorgio Armani's Death: দুনিয়া কাঁপানো ফ্যাশন মুঘল আরমানি আর নেই! অস্তে ইতালির অহংকার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রয়াত ইতালির বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার জর্জিও আরমানি (Giorgio Armani)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। বৃহস্পতিবার একটি বিবৃতিতে তাঁর সংস্থা জানিয়েছে, বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে এই কিংবদন্তি ফ্যাশন ডিজাইনারের জীবনাবসান হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন আরমানি।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Sushmita Sen-Wasim Akram Marriage: গোপনে ওয়াসিম আক্রামকে বিয়ে করলেন সুস্মিতা? সত্যিটা প্রকাশ্যে আনেন বিশ্বসুন্দরী নিজেই...

নিজের আধুনিক ইতালীয় শৈলী এবং মার্জিত পোশাকের জন্য তিনি 'রে জর্জিও' বা 'কিং জর্জিও' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর নকশা করা অপ্রচলিত বা আনস্ট্রাকচারড পোশাক ফ্যাশন জগতে এক নতুন বিপ্লব এনেছিল। একজন ডিজাইনারের সৃজনশীলতার পাশাপাশি একজন বিচক্ষণ ব্যবসায়ীর প্রজ্ঞা ছিল তাঁর মধ্যে। তিনি এমন একটি সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন যার বার্ষিক টার্নওভার ছিল প্রায় ২.৩ বিলিয়ন ইউরো, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২৩৬০৪ কোটি। 

আরমানি গ্রুপের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আরমানি গ্রুপ তাংদের প্রতিষ্ঠাতা এবং চালিকাশক্তি জর্জিও আরমানির প্রয়াণের খবর ঘোষণা করছে।" সংস্থাটি আরও জানিয়েছে যে, মিলানে ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর জনসাধারণের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আরমানির মরদেহ রাখা হবে। এরপর একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে, যার তারিখ এখনও জানানো হয়নি।

আরও পড়ুন- Soha Ali Khan: 'একই পুরুষের সঙ্গে দীর্ঘদিন সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা কঠিন', শর্মিলা-পতৌদির দাম্পত্য নিয়ে অকপট সোহা...

শারীরিক অসুস্থতার কারণে এই বছরের জুনে মিলান মেনস ফ্যাশন উইকে নিজের গ্রুপের শো থেকে তিনি সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন। তাঁর কর্মজীবনে এই প্রথম তিনি নিজের কোনও ফ্যাশন শো-তে অনুপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে মডেলদের চুলের স্টাইল ঠিক করে দেওয়া পর্যন্ত, নিজের সংগ্রহ এবং ব্যবসার প্রতিটি খুঁটিনাটি তিনি ব্যক্তিগতভাবে তদারকি করতেন বলেই পরিচিত ছিলেন। 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Giorgio Armani's DeathKing GiorgioItalian Fashion Designer
পরবর্তী
খবর

Soha Ali Khan: 'একই পুরুষের সঙ্গে দীর্ঘদিন সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা কঠিন', শর্মিলা-পতৌদির দাম্পত্য নিয়ে অকপট সোহা...
.

পরবর্তী খবর

Jadavpur University: দেশে 'সেরা' JU! যাদবপুরের শ্রেষ্ঠত্বে গর্বিত মমতা লিখলেন...