English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
  • Singer James Concert Attacked: ইউনূসের বাংলাদেশে জেমসেরও প্রাণ সংশয়! কনসার্টে ঢুকল উগ্রপন্থীরা, রক্তারক্তি...

Singer James Concert Attacked: ইউনূসের বাংলাদেশে জেমসেরও প্রাণ সংশয়! কনসার্টে ঢুকল উগ্রপন্থীরা, রক্তারক্তি...

Bangladesh News: সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে দেখা যাচ্ছে, তাণ্ডব চালাচ্ছে একদল কট্টরপন্থী। তাঁদের হাতে বাঁশ, লাঠি। অবলীলায় ভাঙচুর চালাচ্ছে তারা। এই বিশৃংখলার মধ্যে কোনও মতে অনুষ্ঠানের জায়গা থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে গাড়িতে উঠে বেরিয়ে যাচ্ছেন জেমস।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Dec 27, 2025, 12:04 PM IST
Singer James Concert Attacked: ইউনূসের বাংলাদেশে জেমসেরও প্রাণ সংশয়! কনসার্টে ঢুকল উগ্রপন্থীরা, রক্তারক্তি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অশান্তির শেষ নেই বাংলাদেশে (Bangladesh)। একের পর এক হত্যা থেকে শুরু করে ভাঙচুর, তাণ্ডব থামার নাম নেই। ক্রমশই ছড়াচ্ছে হিংসার আঁচ। অশান্তির জেরে অস্থির শিল্পী মহলও। এরই মাঝে তাণ্ডব চলল ওপার বাংলার জনপ্রিয় গায়ক জেমসের কনসার্টে। আনন্দের মুহূর্ত পরিণত হল রক্তাক্ত সন্ধ্যায়। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Singer Madhubanti Mukherjee: লগ্নজিতার পর এবার মধুবন্তী! মঞ্চে উঠে কেড়ে নেওয়া হল মাইক...

উৎসবের আমেজ ছিল তুঙ্গে। উপলক্ষ্য ছিল ফরিদপুর জেলা স্কুলের ১৮৫ বছর পূর্তি ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান। মঞ্চে ওঠার কথা ছিল ‘নগরবাউল’ জেমসের (James Concert) । কিন্তু সেই আনন্দ শেষ পর্যন্ত রণক্ষেত্রে পরিণত হল। বহিরাগতদের ছোড়া ইটের আঘাতে আহত হলেন আয়োজক কমিটির সদস্য থেকে শুরু করে সাধারণ ছাত্ররা। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির জেরে মাঝপথেই বাতিল করতে হয় জেমসের কনসার্ট।

সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে দেখা যাচ্ছে, তাণ্ডব চালাচ্ছে একদল কট্টরপন্থী। তাঁদের হাতে বাঁশ, লাঠি। অবলীলায় ভাঙচুর চালাচ্ছে তারা। ছুঁড়ে ফেলছে বক্সও। আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান শামীম-সহ প্রায় ২৫ থেকে ৩০ জন আহত হন। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যে ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে এই বিশৃংখলার মধ্যে কোনও মতে অনুষ্ঠানের জায়গা থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে গাড়িতে উঠে বেরিয়ে যাচ্ছেন জেমস। ভিডিয়োর ক্যাপশনে লেখা, "আরও একবার বাংলাদেশের প্রথিতযশা ব্যান্ড সঙ্গীতশিল্পী জেমসের কনসার্ট বন্ধ হয়ে গেল। ফরিদপুরে কনসার্ট শুরু হওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলো মঞ্চে তাণ্ডব চালায় এবং হামলা চালায়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হস্তক্ষেপের পর আয়োজকরা অনুষ্ঠানটি বাতিল করতে বাধ্য হন। এই উগ্রপন্থার দায়ভার কে নেবে?"

আয়োজক কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানটি ছিল শুধুমাত্র স্কুলের প্রাক্তন ও বর্তমান পড়ুয়াদের জন্য। কিন্তু জেমস আসছেন—এই খবর রটতেই কয়েক হাজার বহিরাগত স্কুলের সামনে ভিড় জমান। স্কুলের ভেতরে ঢোকার জায়গা না থাকায় তাঁদের জন্য বাইরে দুটি বড় প্রজেক্টরের ব্যবস্থাও করা হয়। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ একদল উন্মত্ত জনতা দেওয়াল টপকে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেন।

আরও পড়ুন- Bollywood on Bangladesh Violence: 'হিন্দুরা প্লিজ চুপ থাকবেন না, এবার গর্জে উঠুন', বাংলাদেশে দীপু হত্যার আঁচ বলিউডে! সরব জাহ্নবী থেকে কাজল...

নিরাপত্তারক্ষীরা বাধা দিতেই পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। বাইরে থেকে মঞ্চ ও দর্শকদের লক্ষ্য করে একের পর এক ইটপাটকেল ছুড়তে শুরু করেন বহিরাগতরা। এই ইটবৃষ্টির জেরে অনুষ্ঠানস্থলে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কয়েকজন দেওয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়লে স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে তাঁদের হাতাহাতিও হয়। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে রাত ১০টা বাজার কিছু আগে অনুষ্ঠান বন্ধ করার ঘোষণা করেন নিরাপত্তা উপ-পরিষদের সদস্য। 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Mob attack at James concertJames concertBangladesh
পরবর্তী
খবর

Singer Madhubanti Mukherjee: লগ্নজিতার পর এবার মধুবন্তী! মঞ্চে উঠে কেড়ে নেওয়া হল মাইক...
.

পরবর্তী খবর

Explosion in Mosque: জনাকীর্ণ মসজিদে প্রার্থনার মধ্যেই বোমা বিস্ফোরণ! আগুন-ধোঁয়া-আর্তি-রক্তে...