Jamtara Actor's Death: মাত্র ২৫ বছরেই সব শেষ! বাড়ি থেকেই উদ্ধার 'জামতারা'-খ্যাত অভিনেতা শচীনের দেহ...

Sachin Chandwade's Death: ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে অভিনয়ে এসেছিলেন পুণের ছেলে শচীন চান্দওয়াডে। 'জামতারা ২' সিরিজে তিনি সকলের নজরেও পড়েন। তবে এর মাঝেই ঘটে গেল অঘটন। কেন নিজেকে শেষ করার সিদ্ধান্ত নিলেন শচীন? 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Oct 27, 2025, 07:10 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের দুঃসংবাদ বলিউডে। মাত্র ২৫ বছরে প্রয়াত জনপ্রিয় হিন্দি সিরিজ 'জামতারা ২'-এর (Jamtara)a অভিনেতা শচীন চান্দওয়াডে (Sachin Chandwade)। আত্মহত্যা করেছেন অভিনেতা। একসময় পুনের আইটি পার্কের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন শচীন। সেখান থেকেই অভিনয়ে পা। গত বৃহস্পতিবার তাঁর অ্যাপার্টমেন্ট থেকেই ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় তাঁর দেহ। তাঁর বাড়ি জলগাঁওয়ের পারোলা জেলায়। ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল এবং তাঁর নতুন মারাঠি সিনেমা 'অসুরভান'-এর মুক্তির প্রস্তুতি চলছিল, তার মাঝেই চরম সিদ্ধান্ত। 

আরও পড়ুন- Jay Bhanushali-Mahhi Vij Divorce: ১৪ বছরের দাম্পত্যের ইতি! বিবাহ বিচ্ছেদের পথে ছোটপর্দার জনপ্রিয় তারকা জয়-মাহি...

সূত্রের খবর, গত ২৩ অক্টোবর জলগাঁওয়ের বাড়িতে শচীনকে মৃত অবস্থায় খুঁজে পান তাঁর পরিবারের সদস্যরা। সিলিং ফ্যানের সঙ্গে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে তাঁকে তাঁর গ্রাম উন্দিরখেড়ের কাছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও, স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় তাঁকে ধুলেতে অন্য একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৪ অক্টোবর রাত দেড়টায় তাঁর মৃত্যু হয়।

শচীন চান্দওয়াডে নিয়মিত সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় না থাকলেও কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত ছবি পোস্ট করতেন। মৃত্যুর মাত্র পাঁচ দিন আগে তিনি তাঁর আসন্ন মারাঠি ছবি 'অসুরভান'-এর মোশন পোস্টার শেয়ার করেছিলেন। তিনি জনপ্রিয় নেটফ্লিক্স সিরিজ 'জামতারা ২'-তে একটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তাঁর অভিনীত 'অসুরভান' সিনেমাটিতে পূজা ময়লি ও অনুজ থাকরের সঙ্গে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রধান চরিত্র ছিল। শচীন রামচন্দ্র আমবাট পরিচালিত এই থ্রিলার সিনেমাটি এই বছরই মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল এবং এর প্রচার সবেমাত্র শুরু হয়েছিল।

আরও পড়ুন- Tollywood: বড়দিনে শো-এর লড়াই নয়, শো ভাগের ঐক্য! উৎসবে সর্বোচ্চ ৩ বাংলা ছবি মুক্তির সিদ্ধান্ত স্ক্রিনিং কমিটির...

তাঁর এই অকাল মৃত্যুর পর পারোলা পুলিশ একটি 'আকস্মিক মৃত্যু'র মামলা নথিভুক্ত করেছে। তবে তাঁর আত্মহত্যার কারণ এখনও জানা যায়নি। ২৫ বছর বয়সী এই অভিনেতার আত্মহত্যার বিষয়ে তাঁর পরিবার বা 'অসুরভান'-এর নির্মাতাদের পক্ষ থেকে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

