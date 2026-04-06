Janhvi Kapoor: এবার অ্যাডাল্ট ওয়েবসাইটে জাহ্নবী কাপুর, না চেয়েও নীল দুনিয়ায় পা নায়িকার? আরবসাগরের তীরে ঝড় তুললেন শ্রীদেবীকন্যা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অ্যাডাল্ট ওয়েবসাইটে অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর (Janhvi Kapoor)! না চেয়েও সুন্দরী নায়িকাকে নীল দুনিয়ায় রাখতে হয়েছে পা! শ্রীদেবীকন্যার এমনই বিস্ফোরক বিবৃতিতে আরব সাগের তীরে আচমকাই ধেয়ে এল ঝড়।
কিশোরী জাহ্নবী পর্ন সাইটে: মাত্র ১৫ বছর বয়সেই জাহ্নবীর বিকৃত ছবি নীল ছবির ওয়েবসাইটে ছড়িয়ে পড়েছিল। যদিও শুরুতে তিনি বিষয়টিকে নেটদুনিয়ার অঙ্গ হিসেবে দেখেই, যুক্তি দিয়ে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তবুও এই ভয়াবহ ঘটনার সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে তাঁর মনে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে। যেহেতু তাঁর বহু ছবিই আজ কৃত্তিম মেধার কারসাজিতে ভাইরাল হয়েছে।
পডকাস্টে জাহ্নবীর চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি: রাজ শামানির ইউটিউব পডকাস্ট 'ফিগারিং আউট উইথ রাজ শামানি'-তে অতিথি হয়ে এসেছিলেন জাহ্নবী। সেখানেই কথা প্রসঙ্গে অভিনেত্রী জানান, 'আমি জানি না ওটা কোনও ডিপফেক ছিল কি না! তবে বিষয়টি অনেকটা ওরকমই ছিল। আমি একটি পর্ন সাইটে নিজের ছবি দেখতে পেয়েছিলাম।' জাহ্নবী জানান এই ঘটনাটি ঘটেছিল স্কুলের আইটি ক্লাসের সময়ে। তাঁর সংযোজন, 'স্কুলে আমাদের আইটি ক্লাস হত এবং ছেলেরা নিছক মজার ছলেই ওই ধরনের সাইটগুলোতে ঢুঁ মারত। সেখানেই আমার ছবিগুলো ছিল। আর এই ঘটনাটি ঘটেছিল খোদ স্কুলের ভেতরেই। তাই পুরো অভিজ্ঞতাটিই ছিল বেশ বিচিত্র।'
পডকাস্টে জাহ্নবী জানিয়েছেন, সেই সময় তিনি ওই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি নিজের মতো করেই মেনে নেওয়ার বা যৌক্তিক ভাবে বিচার করার চেষ্টা করেছিলেন। 'এক পর্যায়ে আমার মনে হল—এটাই হয়তো সেই মূল্য, যা আমাকে চোকাতে হবে । সোশ্যাল মিডিয়া-কেন্দ্রিক এই বিষয়গুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই নৈতিকতার কোনও বালাই নেই।' তবে তিনি এও যোগ করেন যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে এবং AI দ্বারা তৈরি এই ছবিগুলি আজও তাঁকে মানসিকভাবে প্রভাবিত করে চলেছে।
জাহ্নবী মেনে নিয়েছেন যে, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তিনি মোটেও 'মানসিক শান্তিতে নেই'। জাহ্নবী জানান যে, এআই-এর মাধ্যমে তৈরি তাঁর বিভিন্ন ছবি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ছে—এমনকী মাঝে মধ্যে খোদ সংবাদমাধ্যমগুলির অফিসিয়াল পেজ থেকেও সেই ছবি শেয়ার করা হচ্ছে। এই ছবিগুলোতে তাঁকে এমন সব পোশাকে দেখা যায়, যা তিনি বাস্তবে কখনই পরেননি; কিংবা এমন সব ভঙ্গিতে দেখা যায়, যা তিনি বাস্তবে কখনই করেননি। কাজের প্রসঙ্গে বলতে গেলে, জাহ্নবীকে শেষবার দেখা গিয়েছিল শশাঙ্ক খৈতান পরিচালিত 'সানি সংস্কারি কী তুলসী কুমারী' সিনেমায়। এই ছবিতে জাহ্নবীর পাশে বরুণ ধাওয়ান, সানিয়া মালহোত্রা এবং রোহিত সারাফও অভিনয় করেছেন।
