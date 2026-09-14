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দার্জিলিংয়ের কুয়াশায় হারানো প্রেমের খোঁজ, ৭ বছর পর ফের মুখোমুখি রাজেশ্বর-শ্রীমা

কিছু প্রেম শেষ হয় না, শুধু থমকে থাকে কোনও এক পাহাড়ি বাঁকে। ঠিক তেমনই এক থমকে থাকা প্রেমের গল্প নিয়েই ফিরছেন পরিচালক সুমন মৈত্র। তাঁর বহু প্রতীক্ষিত ছবি ‘জারিয়া ২’র টিজার  প্রকাশ্যে এল। আর টিজার মুক্তি পেতেই টলিপাড়ায় জোর চর্চা - ফিরছে ঋষভ আর শ্রেয়সিনীর সেই অসমাপ্ত জার্নি। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন অনিমেষ গাঙ্গুলি। প্রথম ছবি ‘জারিয়া’ দর্শকের মনে যে সরল, মিষ্টি প্রেমের দাগ কেটেছিল, তার সাত বছর পরের গল্প বলবে ‘জারিয়া ২’।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Sep 14, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 04:15 PM IST
দার্জিলিংয়ের কুয়াশায় হারানো প্রেমের খোঁজ, ৭ বছর পর ফের মুখোমুখি রাজেশ্বর-শ্রীমা

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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