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এবার রিয়্যালিটি শোয়ে জয়া আহসান! ছোটপর্দা মাতাতেও প্রস্তুত, কোথায় দেখা যাবে নায়িকাকে?

Jaya Ahsan: এবার ছোটপর্দায় পা রাখছেন জয়া আহসান। সান বাংলার জনপ্রিয় গেম শো 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এর জুলাই মাসের গ্র্যান্ড ফিনালেতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন তিনি। সঞ্চালিকা সুদীপ্তা চক্রবর্তীর সঙ্গে আড্ডা এবং হিট গানের নাচে পর্বটি জমিয়ে তুলবেন জয়া। এর আগে কখনও জয়াকে কোনও রিয়্যালিটি শোতে অংশ নিতে দেখা যায়নি। তাই বলা চলে এটাই প্রথমবার।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 27, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:49 PM IST
এবার রিয়্যালিটি শোয়ে জয়া আহসান! ছোটপর্দা মাতাতেও প্রস্তুত, কোথায় দেখা যাবে নায়িকাকে?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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