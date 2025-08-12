Jaya Bachchan: দিল্লিতে দলীয় কর্মীকে সজোরে ধাক্কা! জয়ার আচরণে সমালোচনার ঝড়...

Jaya Bachchan: দিল্লিতে দলীয় কর্মীকে সজোরে ধাক্কা! জয়ার আচরণে সমালোচনার ঝড়...
Jaya Bachchan Viral video: প্রায়ই নানা ব্যক্তির সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন জয়া বচ্চন। এবার দিল্লিতে দলীয় কর্মীর সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উঠল অভিনেত্রী সাংসদের বিরুদ্ধে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে সেই ভিডিয়ো।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছবি তুলতে আপত্তি জয়া বচ্চনের (Jaya Bachchan)। এ ঘটনা নতুন কিছু নয়, মোবাইলে ছবি তোলা নিয়ে সাংবাদিক থেকে পাপারাজ্জি, এমনকী ফ্যানেদের মাঝে মাঝেই ধমক দেন প্রবীণ অভিনেত্রী এবং রাজনীতিবিদ। এবার দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবের বাইরে একই ঘটনা ঘটল। ফের ভাইরাল সেই ভিডিয়ো।
মঙ্গলবার সকালেই তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে বাংলা ভাষা আন্দোলনে যোগ দেন সমাজবাদী পার্টি (SP)-র সাংসদ জয়া বচ্চন। লাল শাড়ি, মাথায় লাল টুপি পরে বাংলায় স্লোগান দিচ্ছিলেন সাংসদ। এরপরেই দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে যান তিনি। সেখানেই ক্লাবের বাইরে এক ব্যক্তির উপর ক্ষিপ্ত হন জয়া। ওই ব্যক্তি তাঁর খুব কাছে এসে সেলফি তোলার চেষ্টা করছিলেন। এই ঘটনার বেশ কয়েকটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।
#WATCH | Delhi: Samajwadi Party MP Jaya Bachchan scolded a man and pushed him away, while he was trying to take a selfie with her. pic.twitter.com/UxIxwrXSM0
— ANI (@ANI) August 12, 2025
ভিডিয়োতে দেখা যায়, সাংসদ জয়া বচ্চনকে বেশ বিরক্ত এবং তাকে বলতে শোনা যায়, "কী করছেন আপনি? এটা কী?" ভিডিয়োটি ছড়িয়ে পড়ার পরই নেটিজেনরা ওই ব্যক্তিকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য বচ্চনের সমালোচনা শুরু করেন। কিছু ব্যবহারকারী মনে করেন যে ধাক্কা দেওয়ার পরিবর্তে অভিনেত্রী সহজেই সেলফি তুলতে অস্বীকার করতে পারতেন।
এক নেটিজেন লেখেন, "আবারও নিজের সেরা রূপে জয়া বচ্চন। তিনি সহজেই ছবি তুলতে অস্বীকার করতে পারতেন, কিন্তু তিনি মানুষটিকে ধাক্কা দিলেন... এই অহংকার কেন, সবসময়? তাঁর জনজীবনে থাকার কোনো যোগ্যতা নেই। ভাবুন, কোনো বিজেপি সাংসদ যদি এমনটা করতেন, তাহলে কী হতো।" আরেকটি পোস্টে লেখা হয়েছে, "চমকপ্রদ: আবার সেই জয়া বচ্চন! এক ব্যক্তি সেলফির অনুরোধ করায়, তিনি শুধু 'না' বলতে পারতেন। কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি শারীরিকভাবে তাকে ধাক্কা দিলেন। এই ঔদ্ধত্য কোথা থেকে আসে?"
অতীতেও এই প্রবীণ তারকাকে ছবি তোলার জন্য মিডিয়া ও পাপারাজ্জিদের ওপর ক্ষিপ্ত হতে দেখা গেছে। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি এও বলেছিলেন যে তিনি পাপারাজ্জি সংস্কৃতিকে ঘৃণা করেন এবং শুধুমাত্র কোনো ইভেন্টের প্রয়োজনে ছবি তুলতে পছন্দ করেন।
