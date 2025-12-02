Jaya Bachchan on Marriage: 'অমিতাভ হয়তো ভাবে যে বিয়ে করে ভুল করেছে কিন্তু আমি ৫২ বছর ধরে...', বিস্ফোরক জয়া!

Jaya Bachchan on Marriage: 'অমিতাভ হয়তো ভাবে যে বিয়ে করে ভুল করেছে কিন্তু আমি ৫২ বছর ধরে...', বিস্ফোরক জয়া!
Jaya Bachchan on marrying Amitabh Bachchan: সম্প্রতি এক সাক্ষাত্কারে বিয়ে নয়ে নিজের মতামত জানালেন জয়া বচ্চন। অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে নিয়েও মুখ খোলেন জয়া বচ্চন। সেখানেই তিনি বলেন যে অমিতাভ হয়তো তাঁর সঙ্গে বিয়ে নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করতে পারেন তবে তিনি ৫২ বছর ধরে একই ব্যক্তিকে বিয়ে করে আছেনন তাঁর কাছে সেটাই সর্বোচ্চ ভালোবাসা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেত্রী ও সাংসদ জয়া বচ্চন (Jaya Bachchan) খুব কমই সাক্ষাৎকার দেন, কিন্তু যখনই দেন, তাঁর নানা মন্তব্য নিয়ে শুরু হয়ে যায় আলোচনা। সম্প্রতি এক আলাপচারিতায় তিনি তাঁর বিবাহিত জীবন, অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের (Amitabh Bachchan) সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট মতামত জানিয়েছেন। তিনি তাঁর নাতনি, শ্বেতা বচ্চনের কন্যা নভ্যা নভেলি নন্দাকে (Navya Naveli Nanda) বিয়ে নিয়ে তাঁর পরামর্শও খোলাখুলি জানিয়েছেন।
জয়া বচ্চনকে বিয়ে নামক সামাজিক প্রথাটি সেকেলে মনে হয় কিনা, এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন, "হ্যাঁ, একেবারে। আমি এখন একজন দিদিমা-ঠাকুমা, নভ্যার আর ক'দিনের মধ্যেই ২৮ বছর হবে। আজকের দিনের তরুণীদের কীভাবে সন্তান মানুষ করতে হবে, সেই বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার জন্য আমি এখন বড্ড বৃদ্ধ। পরিস্থিতি অনেক পাল্টে গেছে। আজকালকার এই ছোট ছেলেমেয়েরা এতটাই বুদ্ধিমান যে তারা আপনাকেও টেক্কা দেবে।"
তিনি এই কথায় সহমত প্রকাশ করেন যে, একটি সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করার জন্য বিবাহের আইনি বাধ্যবাধকতা জরুরি নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি বিখ্যাত হিন্দি প্রবাদটি ব্যবহার করেন: "দিল্লি কা লাড্ডু হ্যায়, খাও তো মুশকিল না খাও তো মুশকিল (দিল্লির লাড্ডুর মতো, খেলেও বিপদ, না খেলেও বিপদ)। শুধু জীবন উপভোগ করো। এটাকে কাগজ কলমে সই করতে হবে না। পুরনো দিনে আমরা তো রেজিস্টারে সই-ও করিনি, পরে জানতে পারলাম যে সই করতে হয়, আর আমরা বিয়ের কত বছর পর যেন রেজিস্টারে সই করেছিলাম। তার মানে আমরা অবৈধভাবে বসবাস করছিলাম।"
বিয়ের বিষয়ে অমিতাভ বচ্চনেরও একই ধারণা কিনা, এই প্রশ্নের জবাবে জয়া বচ্চন বলেন, "আমি তাকে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি হয়তো বলতে পারেন যে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল, কিন্তু আমি সেটা শুনতে চাই না।"
জয়া স্বীকার করেন যে বিয়ের বিষয়ে তাঁর বর্তমান ধারণা খুব ভিন্ন হলেও, প্রথম দেখাতেই তিনি বিগ বি-র প্রেমে পড়েছিলেন। অমিতাভের প্রেমে পড়ার সেই মুহূর্তটি তাঁর মনে আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি মজা করে বলেন, "আপনাকে কি পুরনো ক্ষত খুঁড়তে হবে? আমি গত ৫২ বছর ধরে একই মানুষকে বিয়ে করে আছি। এর চেয়ে বেশি আর আমি ভালোবাসা দেখাতে পারি না।" তাঁর বর্তমান মন্তব্য যে বিয়ে করা উচিত নয়, তা বলার পরই তিনি যোগ করেন, "প্রথম দেখাতেই প্রেম হয়েছিল।"
অমিতাভ বচ্চন এবং জয়া বচ্চন ৫২ বছর ধরে বিবাহিত। হৃষিকেশ মুখার্জির 'গুড্ডি' ছবির সেটে তাঁদের প্রথম দেখা হয়। জয়ার জন্য এটি ছিল প্রথম দেখাতেই প্রেম, আর 'ডন' তারকা তাঁর প্রেমে পড়েন 'এক নজর' (১৯৭২) ছবির কাজ চলাকালীন। ১৯৭৩ সালে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাঁদের দুই সন্তান—অভিষেক বচ্চন ও শ্বেতা বচ্চন।
