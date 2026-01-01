Jeet-Pratim: নতুন নায়ক-নায়িকার সন্ধানে প্রযোজক জিত্‍! বছরের শুরুতেই জোট বাঁধলেন পরিচালক প্রতীমের সঙ্গে...

Jeet-Pratim: নতুন নায়ক-নায়িকার সন্ধানে প্রযোজক জিত্! বছরের শুরুতেই জোট বাঁধলেন পরিচালক প্রতীমের সঙ্গে...
Pratim D Gupta New Film: টলিউডে কয়েকদশক ধরে রাজ করছেন সুপারস্টার জিত্। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি একজন প্রযোজকও। এবার টলিউডের জন্য নতুন নায়ক নায়িকার খোঁজ শুরু করলেন অভিনেতা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ‘রান্নাবাটি’-র সাফল্যের পর ফের একসঙ্গে ফিরছেন টলিউডের জনপ্রিয় পরিচালক প্রতীম ডি গুপ্ত এবং প্রযোজক প্রদীপ কুমার নন্দী। তাঁদের নতুন ছবির নাম ‘বৈরাগী’ (BOIRAGI)। তবে এবারের আকর্ষণ কেবল নামেই নয়, এই ছবির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ‘জিৎস ফিল্মওয়ার্কস’ (Jeetz Filmworks), অর্থাত্ এই ছবির অন্যতম প্রযোজক জিত্। সব মিলিয়ে এক বিশাল মাপের মিউজিক্যাল রোমান্স উপহার দিতে চলেছেন নির্মাতারা।
আরও পড়ুন- Tollywood: পর্দায় একসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্র! বছরের শুরুতেই একগুচ্ছ চমক নিয়ে হাজির পরিচালক শুভ্রজিত্...
বাংলা সিনেমার ইতিহাসে সম্ভবত প্রথমবার এত বড় মাপের একটি বাণিজ্যিক প্রোজেক্টের জন্য নায়ক এবং নায়িকা—উভয়কেই বেছে নেওয়া হবে অডিশনের মাধ্যমে। পরিচালক ও প্রযোজক সংস্থা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, সম্পূর্ণ নতুন প্রতিভাদের সুযোগ দিয়ে টলিউডকে এক নতুন জুটি উপহার দেবেন তাঁরা। খুব শীঘ্রই কলকাতায় এই মেগা অডিশন শুরু হতে চলেছে।
নতুনদের সুযোগ দেওয়ার বিষয়ে পরিচালক প্রতীম ডি গুপ্ত বলেন, “প্রতিটি প্রজন্মেরই নিজস্ব হিরো-হিরোইনের প্রয়োজন হয়। জিৎ বা দেব—যাঁরাই আসুক না কেন, নতুন মুখ আসার পরেই বাংলা সিনেমার রোমান্সের ভাষা বদলেছে। ‘বৈরাগী’-র মাধ্যমে আমরা সেই আগামীর তারকাদেরই খুঁজে বের করতে চাই।”
আরও পড়ুন- Rachna Banerjee: 'আমার বাবাকে অনেকেই বলত, এই রবীন্দ্রনাথ এদিকে আয়! তার মানে তো কবিগুরুকে তুইতোকারি নয়, বাবার নামটাই...'
প্রযোজক প্রদীপ কুমার নন্দী বলেন, “‘বৈরাগী’ শুধু একটা সিনেমা নয়, এটা বাংলা সিনেমার আগামীর জন্য একটা লঞ্চপ্যাড। জিতের (Jeet) সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা সবসময়ই দারুণ, আর এবার আমরা একসঙ্গে মিলে নতুন প্রতিভাদের বড় মঞ্চ দিতে চলেছি।”
গান এবং আবেগে ঠাসা এই সমকালীন প্রেমের গল্পটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে ২০২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে। সৃজনশীল দল এবং নতুন মুখের এই সংমিশ্রণ ‘বৈরাগী’কে এখনই টলিউডের অন্যতম চর্চিত প্রজেক্টে পরিণত করেছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)