Zee News Bengali
  • খবর
  • বিনোদন
Jeet-Pratim: নতুন নায়ক-নায়িকার সন্ধানে প্রযোজক জিত্‍! বছরের শুরুতেই জোট বাঁধলেন পরিচালক প্রতীমের সঙ্গে...

Pratim D Gupta New Film: টলিউডে কয়েকদশক ধরে রাজ করছেন সুপারস্টার জিত্‍। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি একজন প্রযোজকও। এবার টলিউডের জন্য নতুন নায়ক নায়িকার খোঁজ শুরু করলেন অভিনেতা। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Jan 1, 2026, 07:08 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ‘রান্নাবাটি’-র সাফল্যের পর ফের একসঙ্গে ফিরছেন টলিউডের জনপ্রিয় পরিচালক প্রতীম ডি গুপ্ত এবং প্রযোজক প্রদীপ কুমার নন্দী। তাঁদের নতুন ছবির নাম ‘বৈরাগী’ (BOIRAGI)। তবে এবারের আকর্ষণ কেবল নামেই নয়, এই ছবির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ‘জিৎস ফিল্মওয়ার্কস’ (Jeetz Filmworks), অর্থাত্‍ এই ছবির অন্যতম প্রযোজক জিত্‍। সব মিলিয়ে এক বিশাল মাপের মিউজিক্যাল রোমান্স উপহার দিতে চলেছেন নির্মাতারা।

বাংলা সিনেমার ইতিহাসে সম্ভবত প্রথমবার এত বড় মাপের একটি বাণিজ্যিক প্রোজেক্টের জন্য নায়ক এবং নায়িকা—উভয়কেই বেছে নেওয়া হবে অডিশনের মাধ্যমে। পরিচালক ও প্রযোজক সংস্থা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, সম্পূর্ণ নতুন প্রতিভাদের সুযোগ দিয়ে টলিউডকে এক নতুন জুটি উপহার দেবেন তাঁরা। খুব শীঘ্রই কলকাতায় এই মেগা অডিশন শুরু হতে চলেছে।

নতুনদের সুযোগ দেওয়ার বিষয়ে পরিচালক প্রতীম ডি গুপ্ত বলেন, “প্রতিটি প্রজন্মেরই নিজস্ব হিরো-হিরোইনের প্রয়োজন হয়। জিৎ বা দেব—যাঁরাই আসুক না কেন, নতুন মুখ আসার পরেই বাংলা সিনেমার রোমান্সের ভাষা বদলেছে। ‘বৈরাগী’-র মাধ্যমে আমরা সেই আগামীর তারকাদেরই খুঁজে বের করতে চাই।”

প্রযোজক প্রদীপ কুমার নন্দী বলেন, “‘বৈরাগী’ শুধু একটা সিনেমা নয়, এটা বাংলা সিনেমার আগামীর জন্য একটা লঞ্চপ্যাড। জিতের (Jeet) সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা সবসময়ই দারুণ, আর এবার আমরা একসঙ্গে মিলে নতুন প্রতিভাদের বড় মঞ্চ দিতে চলেছি।”

গান এবং আবেগে ঠাসা এই সমকালীন প্রেমের গল্পটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে ২০২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে। সৃজনশীল দল এবং নতুন মুখের এই সংমিশ্রণ ‘বৈরাগী’কে এখনই টলিউডের অন্যতম চর্চিত প্রজেক্টে পরিণত করেছে।

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

