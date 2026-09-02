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বিগ বসের দরজায় জীতু কমল? ‘জিতলে ৭৫ শতাংশ…’ , রহস্য বাড়ালেন অভিনেতা নিজেই

Bigg Boss Bangla: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঞ্চালনায় শুরু হয়েছে ‘বিগ বস বাংলা ৩’। এর মধ্যেই নতুন প্রতিযোগী হিসেবে জীতু কমলের নাম নিয়ে জোর জল্পনা। একাধিক সিনেমার শ্যুটিং শেষ করার পর অভিনেতার একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট সেই জল্পনাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে বিগ বসে তাঁর প্রবেশের বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 02, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 01:01 PM IST
বিগ বসের দরজায় জীতু কমল? ‘জিতলে ৭৫ শতাংশ…’ , রহস্য বাড়ালেন অভিনেতা নিজেই
Image Credit: ফোটো- জিতুর ফেসবুক

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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