Jeetu Kamal: সেটে গালিগালাজ পরিচালকের, ‘হারামের টাকা নিয়েছিস বেরিয়ে যা’: বিস্ফোরক জীতু

Jeetu Kamal: ‘এঁরাও মানুষ: দ্য সার্চ উইদিন’ ছবি থেকে বাদ পড়লেন অভিনেতা জীতু কমল। পরিচালক সাই প্রকাশ লাহিড়ির অভিযোগ, শুটিং চলাকালীন ক্রমাগত খামখেয়ালিপনা ও অসহযোগিতা করেছেন জীতু। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন অভিনেতা। সেখানেই উঠে এল বিস্ফোরক তথ্য। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 17, 2026, 03:02 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ে না অভিনেতা জীতু কমলের। শুটিং শেষ হওয়ার মাত্র এক দিন আগে ‘এঁরাও মানুষ: দ্য সার্চ উইদিন’ ছবি থেকে বাদ পড়লেন অভিনেতা। পরিচালক সাই প্রকাশ লাহিড়ির অভিযোগ, শুটিং চলাকালীন ক্রমাগত খামখেয়ালিপনা ও অসহযোগিতা করেছেন জীতু। অন্যদিকে, অভিনেতার দাবি— তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়েছে এবং টাকার অহংকার দেখানো হয়েছে।

আরও পড়ুন- DEV vs Swarup Biswas: AC ঘরে বসে আমি কত বড় দাদা, কী দাদাগিরি করতে পারি- এসব ছেড়ে টেকনিশিয়ানদের কথা ভাবুন: দেব 'বিশ্বাসে' টলিউডে তুলকালাম

পরিচালক সাই প্রকাশ লাহিড়ি জানিয়েছেন, ছবির শেষ পর্যায়ের শুটিংয়ের জন্য ১৫ ও ১৬ তারিখ নির্ধারিত ছিল। কিন্তু জীতু নাকি ১০ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে রাজি হননি এবং অতিরিক্ত এক ঘণ্টার শুটিংয়ের জন্য ১.৫ লক্ষ টাকা দাবি করেছেন। পরিচালকের দাবি অনুযায়ী, ১৪ লক্ষ টাকার চুক্তির মধ্যে ১২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ইতিমধ্য়েই জীতুকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শেষ দিনের শুটিংয়ে এসে অভিনেতা অদ্ভুত সব শর্ত চাপাতে শুরু করেন। যেমন— নায়িকা শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় সেটে না আসা পর্যন্ত তিনি মেকআপ করবেন না। শেষ পর্যন্ত শুটিং না করেই তিনি সেট থেকে বেরিয়ে যান বলে অভিযোগ। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রোডাকশন হাউস ইতোমধ্যেই আর্টিস্ট ফোরামে অভিযোগ দায়ের করেছে এবং আইনি নোটিশের মাধ্যমে শেষ দিনের পেমেন্ট রিফান্ড চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তবে চুপ করে থাকেননি জীতুও। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের স্বপক্ষে অভিনেতা পাল্টা তোপ দেগেছেন পরিচালকের দিকে। জীতুর দাবি, পরিচালক তাঁকে উদ্দেশ্য করে ‘হারামের টাকা নিয়েছিস’ বলে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, এতদিন যদি তাঁর কাজ ভালোই হয়ে থাকে এবং পরিচালক যদি হোয়াটসঅ্য়াপে তাঁর ডেডিকেশনের প্রশংসা করে থাকেন, তবে হঠাৎ শেষ দিনে কেন এই নাটক? জীতু জানান যে তাঁর কাছে পরিচালকের প্রশংসাসূচক চ্যাটের প্রমাণ রয়েছে।

আরও পড়ুন- Silajit Majumder Insulted by Police: 'নোংরা ইশারায় গান থামানোর ইঙ্গিত', সেন্ট্রাল পার্কে শিলাজিৎকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দিল পুলিস?

অভিনেতার বক্তব্য, “টাকা দিচ্ছে বলে মানুষকে কুকুর-বিড়াল ভাবা বন্ধ করতে হবে। আপনার মতো চার-পাঁচজনকে কিনে নিতে পারে এমন মানুষও আমাদের এখানে হাওয়াই চটি পরে ঘুরে বেড়ায়।” এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্তমানে সরগরম টলিপাড়া। ছবির ডাবিং বা প্রমোশনে জীতু থাকছেন না বলেই খবর। শুটিং শেষ করতে শেষ পর্যন্ত জীতুর ‘বডি ডাবল’ ব্যবহার করতে হয়েছে পরিচালককে। এই তিক্ততা শেষ পর্যন্ত আইনি লড়াইয়ে গড়ায় কি না, সেটাই এখন দেখার।

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

পরবর্তী
খবর

Oscars 2026 In Memoriam Snubs Dharmendra: অস্কারের 'ইন মেমোরিয়াম' ঘিরে তুঙ্গে বিতর্ক, কেন শ্রদ্ধার্ঘ্য পেলেন না ধর্মেন্দ্র? নেটপাড়ায় প্রতিবাদের ঝড়
.

পরবর্তী খবর

BJP Candidates list in West Bengal Assembly Election 2026: ভবানীপুর-নন্দীগ্রামে শুভেন্দু, খড...