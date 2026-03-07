Jeetu Kamal: 'সুযোগ পেলেই ধর্ষণ করবে, এদের ঠাটিয়ে চড় মারুন', কার বিরুদ্ধে সরব জীতু?

Jeetu Kamal: 'সুযোগ পেলেই ধর্ষণ করবে, এদের ঠাটিয়ে চড় মারুন', কার বিরুদ্ধে সরব জীতু?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিউড অভিনেতা জীতু কমলের একটি ফেসবুক পোস্ট বর্তমানে নেটদুনিয়ায় দারুণ চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক বিভিন্ন ইস্যুতে বরাবরই সরব থাকেন জীতু। তবে এবার কোনো সিনেমা বা ধারাবাহিক নয়, বরং সমাজের এক কদর্য মানসিকতার বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন তিনি।
জীতু কমল সম্প্রতি একটি সাবান কোম্পানির বিজ্ঞাপনী পোস্টারের ছবি শেয়ার করেছেন। সেই পোস্টারে দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞাপনী মডেলের মুখে পানের পিক ফেলা হয়েছে এবং বুক ও কাঁধের অংশটি কদর্যভাবে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এই ধরণের বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই 'সন্দেহজনক ধর্ষক' বলে অভিহিত করেছেন অভিনেতা।
জীতুর মতে, যারা জনসমক্ষে থাকা কোনো মহিলার পোস্টারের ওপর পানের পিক ফেলে বা শরীরের বিশেষ অংশ ছিঁড়ে বিকৃতি আনন্দ পায়, তারা আসলে মানসিকভাবে ধর্ষক। তিনি লিখেছেন, "পোস্টারে মহিলা দেখে তার মুখে আঁকিবুঁকি কাটা, পানের পিক ফেলা,বুকের অংশটা ছিঁড়ে ফেলা। এ কিন্তু সন্দেহজনক রেপিস্ট। এই অংশের মানুষই কোন মেয়ে/ছেলেকে শান্ত থাকতে দেখে তার গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করে, এই অংশের মানুষই বাচ্চাদের,তাদের কথা বলার অক্ষমতা বা লজ্জায় কিছু না বলার সুযোগ নিয়ে ধর্ষণের অভিমুখ তৈরি করে। এদের মন-মানসিকতা মহিলা-পোস্টার এর ওপরও মাঝে মাঝে এরা ছড়িয়ে দেয়।"
অভিনেতা অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে জানান যে, এই ধরণের কাজ যারা করে তারা জানে যে পোস্টার কথা বলবে না, তাই তাদের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ভয় থাকে না। কিন্তু এই মানসিকতাই ভবিষ্যতে বড় কোনো অপরাধ বা ধর্ষণের অভিমুখ তৈরি করে। তাই জীতু সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, এই ধরণের কার্যকলাপের সঙ্গে যারা যুক্ত, তাদের অবিলম্বে বিরুদ্ধাচরণ করুন। প্রতিবাদস্বরূপ প্রয়োজনে তাদের ‘ঠাটিয়ে একটা চড়’ মারতেও দ্বিধা করবেন না। জীতু লেখেন, "পোস্টার কথা বলবে না। সুতরাং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কোন অবকাশই নেই। এই ধরনের কার্যকলাপের সঙ্গে যাদের যুক্ত থাকতে দেখবেন, অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধাচারণ করুন। পারলে ঠাটিয়ে একটা চড় মারুন।"
জীতুর এই সাহসী পোস্টের নিচে নেটিজেনরা বিপুল সমর্থন জানিয়েছেন। অনেকেই মন্তব্য করেছেন যে, সাধারণত মানুষ এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে এড়িয়ে যায়, কিন্তু জীতু একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে এই গভীর সমস্যাটি তুলে ধরেছেন।
