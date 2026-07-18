/১৬ জুলাই কি তবে চার হাত এক হল? জেনিফার উইঙ্গেটের ব্রাইডাল গাউনের ভিডিয়ো ভাইরাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী জেনিফার উইঙ্গেটের বিয়ে নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বিনোদন দুনিয়ায় জোর জল্পনা চলছে। সিঙ্গাপুরের ব্যবসায়ী উইলিয়াম ইশমায়েলের সঙ্গে তাঁর বিয়ের গুঞ্জন এবার আরও জোরালো হল। আগুনে ঘি ঢেলেছে সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়ো, যেখানে জেনিফারকে একটি ওয়েডিং বা ব্রাইডাল গাউন ট্রায়াল করতে দেখা যাচ্ছে।
ভাইরাল ভিডিয়োতে কী দেখা গিয়েছে?
একটি জনপ্রিয় ফ্যাশন ব্র্যান্ডের পক্ষ থেকে প্রথম এই বিহাইন্ড-দ্য-সিনস শেয়ার করা হয়েছিল, যা পরে সরিয়ে নেওয়া হলেও ফ্যান পেজগুলোয় তা হু হু করে ভাইরাল হয়ে যায়। ভিডিয়োটিতে দেখা যাচ্ছে, জেনিফার অত্যন্ত নিখুঁত ও আকর্ষণীয় সাদা রঙের অফ-শোল্ডার ব্রাইডাল গাউন পরে আছেন। ডিজাইনারদের সঙ্গে গাউনের কাজ ও ভেল নিয়ে আলোচনা করছেন তিনি এবং তাঁর মুখে চওড়া হাসি ও উত্তেজনা স্পষ্ট ধরা পড়েছে। গাউনটিতে ছিল সূক্ষ্ম সুতোর কাজ ও হাতে বোনা পুঁতির কারুকার্য।
কবে ও কোথায় বিয়ে?
সূত্রের খবর, গত ১৬ জুলাই ব্রিটেনের একটি গোপন ও ঘরোয়া অনুষ্ঠানে জেনিফার ও উইলিয়ামের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। তবে এই বিয়ে সত্যিই সম্পন্ন হয়েছে কি না, তা নিয়ে জেনিফার বা উইলিয়াম—কারও পক্ষ থেকেই এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। এর আগে জুন মাসে তাঁদের এক ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছিল যে, ছুটির দিনে উইলিয়াম জেনিফারকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং জেনিফার তাতে সম্মতি জানান। জেনিফার নিজে দাঁড়িয়ে বিয়ের সমস্ত তোড়জোড় ও ডেকোরেশন শর্টলিস্ট করছিলেন।
কে এই উইলিয়াম ইসমায়েল?
জেনিফারের হবু বর উইলিয়াম ইসমায়েল একজন সিঙ্গাপুর ভিত্তিক ব্যবসায়ী। ফিন্যান্স ও ট্রেডিংয়ের দুনিয়ায় তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ইউনিভার্সিটি অব ইয়র্ক থেকে ইকোনমিক্স ও ফিন্যান্সে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন এবং বর্তমানে 'এমএইচসি ডিজিটাল গ্রুপ'-এর বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ও ট্রেডিং ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত। এর আগে প্রায় এক দশক তিনি ইউবিএস ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকে উচ্চপদে কাজ করেছেন।
জেনিফারের প্রথম বিয়ে
এর আগে ২০১২ সালে সহ-অভিনেতা করণ সিং গ্রোভারের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়েছিলেন জেনিফার। 'দিল মিল গায়ে' সিরিয়ালের সেট থেকে শুরু হওয়া সেই প্রেম অবশ্য বেশিদিন টেকেনি। ২০১৪ সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে করণ সিং গ্রোভার অভিনেত্রী বিপাশা বসুকে বিয়ে করেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)