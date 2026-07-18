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১৬ জুলাই কি তবে চার হাত এক হল? জেনিফার উইঙ্গেটের ব্রাইডাল গাউনের ভিডিয়ো ভাইরাল

Jennifer Winget’s bridal gown: গত ১৬ জুলাই বিট্রেনের এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে তাঁদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। তবে বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে কি না, তা নিয়ে জেনিফার বা উইলিয়াম এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেননি। এর আগে ২০১৪ সালে অভিনেতা করণ সিং গ্রোভারের সঙ্গে জেনিফারের বিবাহবিচ্ছেদ হয়।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 18, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:32 PM IST
১৬ জুলাই কি তবে চার হাত এক হল? জেনিফার উইঙ্গেটের ব্রাইডাল গাউনের ভিডিয়ো ভাইরাল
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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