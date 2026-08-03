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'জয় যা করেছে বেশ করেছে, একজন কবিকে রক্ষা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের', নেটপাড়ায় ক্ষোভ কবি-পত্নী কাবেরীর

Joy Goswami Controversy: সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক কটাক্ষ ও আক্রমণ আছড়ে পড়ায় স্বামীর এই নাজেহাল অবস্থা সহ্য করতে না পেরে এবার ফেসবুকের পাতায় সরাসরি ক্ষোভ উগরে দিলেন কবিপত্নী কাবেরী গোস্বামী।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 03, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 09:21 PM IST
'জয় যা করেছে বেশ করেছে, একজন কবিকে রক্ষা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের', নেটপাড়ায় ক্ষোভ কবি-পত্নী কাবেরীর

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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