'জয় যা করেছে বেশ করেছে, একজন কবিকে রক্ষা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের', নেটপাড়ায় ক্ষোভ কবি-পত্নী কাবেরীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশি লেখিকা-কবি তসলিমা নাসরিনের ১৯ বছর পর কলকাতায় আসায় রাজ্য সরকারের তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রী রবীন্দ্র সদনে কবির জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন কবি জয় গোস্বামীও। কিন্তু তাঁর নাম ডাকতেই মঞ্চে ওঠার প্রস্তুতি নিলে তীব্র বিরোধিতা,চিত্কার, কটাক্ষের স্বীকার হতে হয় একদা মমতা ঘনিষ্ঠ এই কবিকে। তীব্র রাজনৈতিক ও সামাজিক সমালোচনার মুখে পড়েছেন তার পর থেকেই কবি জয় গোস্বামী।
সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক কটাক্ষ ও আক্রমণ আছড়ে পড়ায় স্বামীর এই নাজেহাল অবস্থা সহ্য করতে না পেরে এবার ফেসবুকের পাতায় সরাসরি ক্ষোভ উগরে দিলেন কবিপত্নী কাবেরী গোস্বামী। উদ্বেগে ভরা তাঁর এই বিস্ফোরক পোস্ট এখন সাহিত্য ও রাজনৈতিক মহলে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
জয়ের বক্তব্য ও বিতর্কের সূত্রপাত
সম্প্রতি একাধিক সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জয় গোস্বামী জানান, রাজ্য রাজনীতির নানা পরিস্থিতির কারণে তিনি সমস্যায় পড়েছেন। তিন বছর আগে কেন তিনি লেখালেখির জগৎ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিয়েছিলেন, সে কথাও তিনি নতুন করে মনে করিয়ে দেন। রাজ্য রাজনীতির প্রসঙ্গ তুলে তাঁর বিস্ফোরক মন্তব্য ছিল:
'প্রতিবাদ করে আয়ুক্ষয় করব? অল্পবয়সিদের তো বাঁচাতে পারব না।'
পাশাপাশি ক্রিকেটের রূপক টেনে সময়ের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, ব্যাটার কোন বলটা ছাড়ছেন আর কোন বলটা মারছেন সেটাই শেখার। একই সঙ্গে তৃণমূল আমলের বিতর্কিত ‘থ্রেট কালচার’ ও তৎকালীন পরিস্থিতির দিকেও ইঙ্গিত করেন তিনি। কবি রাজনীতির সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে সরে দাঁড়ানোর যে যুক্তি দিয়েছিলেন, তা মেনে নেয়নি নেটপাড়া। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে কেন্দ্র করে শুরু হয় তীব্র কটাক্ষ ও সমালোচনা।
আর তারপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন তাঁর স্ত্রী কাবেরী গোস্বামী।
স্বামীর প্রতি এই ধারাবাহিক আক্রমণের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে ফেসবুকে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ও কঠোর ভাষায় পোস্ট করেন কাবেরী গোস্বামী। তিনি সমালোচকদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুড়ে লেখেন:
'আপনারা কি জয়ের মৃত্যু চান? কিসে আপনাদের আত্মার শান্তি হবে। জয় যা করেছে বেশ করেছে, একজন কবিকে রক্ষা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের।'
এর পরেই আর একটি পোস্টে চরম ক্ষোভ ও তিক্ততা প্রকাশ করে তিনি লেখেন যে, তাঁর বাড়িতে 'কুমু' নামের একটি কুকুর ও চারটি বিড়াল রয়েছে। তাদের মধ্যে যে মানবিক গুণ বা আনুগত্য রয়েছে, তা সাধারণ মানুষের মধ্যে নেই; তাই পশুদের নামে কাউকে গালাগালি দেওয়া উচিত নয়। সমালোচকদের উদ্দেশ্যে সাফ জানিয়ে তিনি বলেন:
'অনেক শয়তানকে বিদায় করব, আমাকে কেউ কোনও বন্ধুত্বের অনুরোধ পাঠাবেন না, জাহান্নামে যান। মন খুলে গালি দিন আমার কিচ্ছু যায় আসে না।'
কবি জয় গোস্বামীর অন্তরালে চলে যাওয়া এবং রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে সাম্প্রতিক বয়ান যেমন একদল মানুষকে ক্ষুব্ধ করেছে, তেমনই তাঁর স্ত্রীর এমন চরম হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ প্রবীণ এই কবির বর্তমান মানসিক ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার চিত্রই ফুটিয়ে তুলেছে। কবিপত্নীর এই পোস্টের পর সাহিত্যপ্রেমীদের অনেকেই মনে করছেন, একজন জ্যেষ্ঠ সাহিত্যিকের রাজনৈতিক মতামত যাই হোক না কেন,নেটপাড়ার ব্যক্তিগত আক্রমণ সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে।
দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)