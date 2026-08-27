/বছর দুই পর নতুন চমক নিয়ে শহরে আবার ফিরছে ‘জয়-লোপা এক্সপ্রেস’

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্য দারুণ এক সুখবর! ফের শহরের বুকে সুরের চাকা গড়াতে চলেছে অন্য ধারার গানের গাড়ি ‘জয়-লোপা এক্সপ্রেস’-এর। আগামী ২৯ অগাস্ট, ২০২৬, কলকাতার ঐতিহ্যবাহী জি.ডি. বিড়লা সভাঘর-এ সন্ধ্যা ৬:৩০টা থেকে এই বিশেষ সঙ্গীত সন্ধ্যার আসর বসতে চলেছে। গানের মোড়ে মোড়ে নানা স্মৃতি ও আবেগের স্টেশন ছুঁয়ে এগিয়ে চলবে এই এক্সপ্রেস। এই অনুষ্ঠানটি ঘিরে ইতিমধ্যেই শ্রোতাদের মধ্যে চরম উন্মাদনা তৈরি হয়েছে।
কী থাকছে এই সঙ্গীত যাত্রায়?
প্রথম সিজনের অভাবনীয় সাফল্যের পর, দীর্ঘ বিরতির পর সিজন টু নিয়ে ফের শহরে ফিরছে এই জুটি। এই গানে ভরপুর গাড়িতে চড়ে শ্রোতারা এক অনন্য ও স্মরণীয় গান সফরের সাক্ষী থাকবেন। অনুষ্ঠানে জয় সরকার তাঁর নিজস্ব সুরের সৃষ্টি বা কম্পোজিশন শোনাবেন, আর লোপামুদ্রা মিত্র গাইবেন জয়ের সুর করা জনপ্রিয় সব গান। পাশাপাশি, অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছেন বেশ কিছু অতিথি যন্ত্রী।
শিল্পীদের ভাবনা ও আবেগ
এই বিশেষ উদ্যোগ প্রসঙ্গে সঙ্গীতশিল্পী লোপামুদ্রা মিত্র জানান— "জয়-লোপা এই জুটির ঊনত্রিশ বছর পা দিল। সেদিক থেকে আমাদের এক্সপ্রেস বহুদিন ধরেই চলছে, কিন্তু সেটা নিয়মিত হয়ে ওঠেনা। জয় আগে গিটারিস্ট হিসেবে আমার গানে বাজাতো, অনেক দিন হলো ওঁর ব্যস্ততা ও সুরকার হয়ে ওঠা—আমাদের একসঙ্গে আর গান-বাজনা হয়ে ওঠেনা। দুজনের রাস্তা দুজনের মতো চলতে থাকল। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা সঙ্গীতের সেতু বরাবর রয়ে গেছে। আমরা খুব ভালো বন্ধুও। আমিও একার অনুষ্ঠান করে আসছি, জয় স্টেজ শো তেমন করেননা। সেখান থেকেই এই ভাবনা। এখানে জয়ও ওঁর কম্পোজিশন শোনাবেন, আমিও ওঁর সুরের গান গাইবো, থাকবেন বেশ কিছু অতিথি যন্ত্রীরা। সব মিলিয়ে এই এক্সপ্রেস জয়-লোপা দুটো ইন্জিন নিয়ে ছুটে চলবে।"
অন্যদিকে সুরকার ও সঙ্গীতশিল্পী জয় সরকার বলেন—"আসলে লোপামুদ্রা মিত্রের হাত ধরেই আমার সুরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমার সুরকার জীবনের পঁচিশ বছর পার। অনেক বছর এক সাথে মঞ্চে লোপাকে গিটারে সঙ্গত করেছি। সেটা তো এখন আর হয়না। সেই মুহূর্তগুলো মিস করি। তাই, আমাদের এই অন্য ভাবনা ‘জয়-লোপা এক্সপ্রেস’।"
এক নজরে অনুষ্ঠানের তথ্য:
অনুষ্ঠানের নাম: জয়-লোপা এক্সপ্রেস (সিজন ২)
তারিখ: ২৯ অগাস্ট, ২০২৬
সময়: সন্ধ্যা ৬:৩০ টা থেকে
স্থান: জি.ডি. বিড়লা সভাঘর, কলকাতা
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