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বছর দুই পর নতুন চমক নিয়ে শহরে আবার ফিরছে ‘জয়-লোপা এক্সপ্রেস’

আগামী ২৯ অগাস্ট ২০২৬ কলকাতার জি.ডি. বিড়লা সভাঘরে বসছে ‘জয়-লোপা এক্সপ্রেস’ সিজন টু-এর আসর। এই বিশেষ সঙ্গীত সন্ধ্যায় একসঙ্গে মঞ্চ মাতাবেন জয় সরকার ও লোপামুদ্রা মিত্র। দীর্ঘদিনের বন্ধু ও এই জুটির প্রত্যাবর্তন শ্রোতাদের এক অন্যরকম গান সফরের অভিজ্ঞতা দেবে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 27, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 01:15 PM IST
বছর দুই পর নতুন চমক নিয়ে শহরে আবার ফিরছে ‘জয়-লোপা এক্সপ্রেস’
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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