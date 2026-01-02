Splitsvilla MMS Case: ঝড়ের গতিতে ভাইরাল জাস্টিন-সাক্ষীর MMS, চরম বিপাকে 'স্প্লিটসভিলা' তারকা জুটি...
Justin D'Cruz | Sakshi Srinivas: স্প্লিটসভিলা-খ্যাত জনপ্রিয় জুটি জাস্টিন ডি’ক্রুজ এবং সাক্ষী শ্রীনিবাসের একটি কথিত 'এমএমএস' (MMS) ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে চুপ করে বসে না থেকে দ্রুত এই নিয়ে মুখ খুলেছেন এই তারকা দম্পতি। ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিওটি আসলে তাঁদের একটি পুরনো 'ভ্লগ'-এর অংশ মাত্র।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নতুন বছরের শুরুতেই এক অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার মুখে পড়লেন রিয়ালিটি শো ‘স্প্লিটসভিলা’ (Splitsvilla) খ্যাত জুটি জাস্টিন ডি’ক্রুজ (Justin D'Cruz) এবং সাক্ষী শ্রীনিবাস (Sakshi Srinivas)। কয়েকদিন ধরেই সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল করে দাবি করা হচ্ছিল যে, এই জুটির একটি অন্তরঙ্গ মুহূর্তের MMS ফাঁস হয়েছে। তবে এই জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে জাস্টিন এবং সাক্ষী সাফ জানিয়ে দিলেন, এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং বিকৃত তথ্য।
ভাইরাল হওয়া ক্লিপটিতে জাস্টিনকে খালি গায়ে সাক্ষীর সঙ্গে সাধারণ আড্ডা দিতে দেখা যাচ্ছে। জাস্টিন জানান, কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ তাঁদের একটি ইউটিউব ভ্লগ (Vlog) থেকে এই ছোট অংশটি কেটে নিয়ে সেটিকে ‘এমএমএস’ বা ‘লিঙ্ক’ হিসেবে প্রচার করছে।
জাস্টিন একটি ভিডিও বার্তায় বলেন, "আজকাল আমার ফিডে আমার আর সাক্ষীর এমএমএস ভিডিও লিক হয়েছে বলে লিঙ্ক চাওয়া হচ্ছে। প্রথমত, এটি সম্পূর্ণ ভুয়ো। এটি আমাদেরই কোনো একটি পুরনো ভ্লগের ক্লিপ।"
এই অপপ্রচারের মাত্রা দেখে স্তম্ভিত জাস্টিন নিজেই কৌতূহলবশত ওই লিঙ্কে ক্লিক করেছিলেন। তিনি দেখেন, ভুয়ো দাবি সত্ত্বেও ভিডিওটি প্রায় ১.৫ থেকে ২ লক্ষ বার শেয়ার হয়েছে। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, "আমরা কোন সমাজে বাস করছি? এর চেয়ে ভালো আমাদের গুণমানসম্পন্ন কাজে সময় দিন।" সাক্ষীও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সকলকে দায়িত্বশীল হতে অনুরোধ করেছেন।
সম্প্রতি গেমিং ইনফ্লুয়েন্সার পায়েল গেমিং-ও একই ধরনের ভুয়ো এমএমএস বিতর্কের শিকার হয়েছিলেন। টলিপাড়ার মতো বলিউডের এই রিয়ালিটি শো তারকারাও এবার সাইবার অপরাধ ও ডিজিটাল হেনস্থার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াইয়ের ডাক দিলেন।
