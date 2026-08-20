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টাকা নিয়ে রাশিয়ায় সারারাত উদ্দাম...18+ ভিডিয়ো থেকে MMS বিতর্ক, Kacha Badam Girl এবার সীতা! ফুঁসছেন সনাতনীরা...

Kacha Badam Girl Anjali Arora: অভিনেত্রী ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর অঞ্জলি অরোরাকে 'মহাকাব্য শ্রী রামায়ণ কথা – শ্রী রাম কি' সিনেমায় সীতার চরিত্রে দেখা যাবে। এই খবর নেটপাড়ায় ছড়িয়ে পড়তেই সনাতনীরা ফুঁসছেন। 

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 20, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 03:32 PM IST
টাকা নিয়ে রাশিয়ায় সারারাত উদ্দাম...18+ ভিডিয়ো থেকে MMS বিতর্ক, Kacha Badam Girl এবার সীতা! ফুঁসছেন সনাতনীরা...
Image Credit: অঞ্জলি এবার সীতা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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