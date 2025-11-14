Kajol-Twinkle: 'আমরা একই লোকের সঙ্গে প্রেম করতাম!', কে ঠকিয়েছিল কাজল-টুইঙ্কলকে?

Kajol-Twinkle: 'আমরা একই লোকের সঙ্গে প্রেম করতাম!', কে ঠকিয়েছিল কাজল-টুইঙ্কলকে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একই লোকের সঙ্গে প্রেম করতেন অভিনেত্রী টুইঙ্কল খান্না এবং কাজল। কে ছিলেন দুই নায়িকার 'কমন এক্স-বয়ফ্রেন্ড' (একই প্রাক্তন প্রেমিক)? টুইঙ্কল খান্না সম্প্রতি 'টু মাচ উইথ টুইঙ্কল অ্যান্ড কাজল' নামের একটি পর্বে এই তথ্য সামনে এনেছেন। টুইঙ্কল এই গোপন কথা ফাঁস করার পর কাজল লজ্জায় লাল হয়ে যান এবং টুইঙ্কলকে অনুরোধ করেন লোকটির নাম বলা যাবে না।
যখন তাঁদের জিজ্ঞেস করা হয়, “সেরা বন্ধুদের একে অপরের প্রাক্তন প্রেমিকের সঙ্গে ডেট করা উচিত নয়”, তখন টুইঙ্কল এতে একমত হন এবং বলেন, “আমার কাছে যেকোনো পুরুষের চেয়ে আমার বন্ধুরা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সে তো যেখানে খুশি পাওয়া যাবে।” এরপর কাজলের দিকে তাকিয়ে তিনি আরও বলেন, “আমাদের একজন কমন এক্স আছে, কিন্তু আমরা নাম বলতে পারব না।” এর উত্তরে কাজল একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলেন, “চুপ করো, আমি তোমাকে অনুরোধ করছি।” এই কথায় সবাই হেসে ওঠেন।
শোতে অতিথি হিসেবে এসেছিলেন কৃতি স্যানন। রোম্যান্স নিয়ে আলোচনা চলার সময় তিনি তাঁর বর্তমান ক্রাশের কথা ফাঁস করেন এবং স্বীকার করেন যে তিনি মনে প্রাণে একজন 'হোপলেস রোমান্টিক'। কৃতি বলেন, “সে যেই হোক না কেন, সে ইন্ডাস্ট্রির কেউ নয়, এটা খুব ভালো। আমি প্রেম ভালোবাসতে খুব পছন্দ করি। প্রেমে থাকার ধারণাটা আমার দারুণ লাগে। আমি প্রেমের গল্প দেখতেও ভালোবাসি, যা আজকাল খুব কম তৈরি হচ্ছে।”
কৃতি স্যানন সম্প্রতি তাঁর প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে খবরের শিরোনামে এসেছেন। বলা হচ্ছে, অভিনেত্রী এনআরআই (অনাবাসী ভারতীয়) কোটিপতি উত্তরাধিকারী কবির বাহিয়ার সঙ্গে সম্পর্কে আছেন। যার সঙ্গে তিনি এর আগে জন্মদিনের ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন। ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে জন্ম নেওয়া কবির বাহিয়া একজন ইউকে-ভিত্তিক ব্যবসায়ী এবং তিনি ইংল্যান্ডের একটি বোর্ডিং স্কুলে পড়াশোনা করেছেন।
ধনী পরিবারের ছেলে কবির বাহিয়া 'ওয়ার্ল্ডওয়াইড অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম লিমিটেড'-এরও প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কুলজিন্দর বাহিয়ার ছেলে, যিনি ইউকে-ভিত্তিক ট্রাভেল এজেন্সি 'সাউথহল ট্রাভেল'-এর মালিক। এইচটি-এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৯ সালের সানডে টাইমস রিচ লিস্ট-এর তথ্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, কুলজিন্দর এবং তাঁর পরিবারের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৪২৭ মিলিয়ন পাউন্ড।
একজন সফল ব্যবসায়ী হওয়ার পাশাপাশি, কবির বাহিয়ার ক্রিকেট ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গেও ভালো সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করা হয়। তাঁকে প্রায়শই ভারতের নামকরা ক্রিকেটারদের সঙ্গে আড্ডা দিতে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও বিয়েতে যোগ দিতে দেখা যায়। ২০২৪ সালের নতুন বছরের উদযাপনের সময় ভারতের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন এম এস ধোনি এবং তাঁর স্ত্রী সাক্ষী ধোনির সঙ্গে পার্টি করা থেকে শুরু করে ২০২৩ সালে হার্দিক পাণ্ডিয়া এবং নাতাশা স্ট্যানকোভিচের উদয়পুরের বিয়েতে যোগ দেওয়া পর্যন্ত, তিনি সেলিব্রিটি মহলে বেশ পরিচিত মুখ।
