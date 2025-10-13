Kalki 2898 AD update: কল্কির সিক্যুয়েলে দীপিকার ছেড়ে দেওয়া রোলে আসছেন আলিয়া!

Kalki 2898 AD update: কল্কির সিক্যুয়েলে দীপিকার ছেড়ে দেওয়া রোলে আসছেন আলিয়া!
Alia Bhatt in Kalki 2: বলিউডে বড় খবর! শোনা যাচ্ছে, আলিয়া ভাটকে এবার ‘কল্কি 2898 এ.ডি.’-র সিক্যুয়েলে কল্কি ২ ছবিটিতে দেখা যেতে পারে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আলিয়া ভাট এবার ‘কল্কি 2898 এ.ডি.’র সিক্যুয়েলে অভিনয় করতে চলেছেন 'সুমথি' চরিত্রে। এই ভূমিকাতেই আগে ছিলেন দীপিকা পাডুকোন। ছবিটির নির্মাতারা আগেই দীপিকার প্রস্থান নিশ্চিত করেছেন। কারণ হিসেবে জানানো হয়েছে 'সৃজনশীল ও কর্ম-সংক্রান্ত মতভেদ।'
এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী জানান,'নারী বলে, যদি উদ্ধত মনে করা হয় আমাকে, তাহলে হোক। কিন্তু এটা কোনো গোপন বিষয় নয় যে অনেক পুরুষ সুপারস্টার বছরের পর বছর ৮ ঘণ্টা কাজ করছেন, এবং সেটা কখনোই খবরের শিরোনামে আসে না!'
তিনি আরও জানান,'অনেকেই শুধু সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ৮ ঘণ্টা কাজ করেন, সপ্তাহান্তে কাজই করেন না।'
অন্যদিকে নির্মাতাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল,'ভেবে চিন্তে আমরা আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রথম ছবিটি তৈরির দীর্ঘ যাত্রার পরও আমরা মিলিত দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পাইনি। কাল্কি 2898 এ.ডি.-র মতো ছবির জন্য আরও বেশি প্রতিশ্রুতি দরকার। আমরা দীপিকার ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা জানাই।'
এখন প্রশ্ন হল কেন আলিয়া ভাট?
ইন্ডাস্ট্রি সূত্রের খবর, দীপিকার পরিবর্তে আলিয়া ভাটই নির্মাতাদের প্রথম পছন্দ। যদি এই চুক্তি পাকা হয়, তবে এটাই হবে আলিয়ার প্রথম কাজ প্রভাস ও পরিচালক নাগ অশ্বিনের সঙ্গে।
ভক্তরাও ইতিমধ্যেই উচ্ছ্বসিত আলিয়ার স্টাইল ও পর্দায় উপস্থিতি এক নতুন চমক আনতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে।
আলিয়া এখন শারভারী ওয়াঘের সঙ্গে ‘আলফা’ ছবিতে অভিনয় করছেন। পাশাপাশি রণবীর কাপুর ও ভিকি কৌশলের সঙ্গে ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ ছবিতেও দেখা যাবে তাঁকে। ‘কল্কি’ ছবির চুক্তি এখনও চূড়ান্ত না হলেও, আলিয়ার গতি কিন্তু একটুও কমেনি।
