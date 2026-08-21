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কী দিনকাল পড়ল: ঠাকুর বংশের শর্মিলাকেই বন্দে মাতরম নিয়ে মাতব্বরের মতো 'হিন্দু-মুসলিম' জ্ঞান বিলোলেন কঙ্গনা

Kangana Ranaut on Sarmila Tagore: কঙ্গনা লেখেন, 'যেকোনও কবিতা বা গানে শব্দগুলি রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একজন কবি বা শিল্পী তাঁর কাঙ্ক্ষিত প্রভাব তৈরির জন্য নানারকম কল্পনা ও তুলনা টেনে আনেন। ‘বন্দে মাতরম’ হল স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল চেতনা। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 21, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 06:38 PM IST
কী দিনকাল পড়ল: ঠাকুর বংশের শর্মিলাকেই বন্দে মাতরম নিয়ে মাতব্বরের মতো 'হিন্দু-মুসলিম' জ্ঞান বিলোলেন কঙ্গনা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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