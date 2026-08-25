KRITI SANON VIRAL VIDEO: ভাই-বোনের পবিত্র রক্ষাবন্ধন; ব্রালেটে উন্মুক্ত বক্ষযুগল কৃতির! কঙ্গনা বললেন, 'অন্তর্বাস পরেই...'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামী ২৮ অগাস্ট রাখিপূর্ণিমা বা রক্ষা বন্ধন উৎসব। দেশজুড়ে ভাই-বোনের পবিত্র ভালোবাসায় মোড়া এই দিনটি উদযাপন করবে। ভাইয়ের মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনায় দিদি বা বোনেরা ডান হাতে রাখি বাঁধেন। ভাই-বোনের এই পবিত্র সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় করার উৎসবে শামিল হয়েছে ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ডিজিটাল-ফার্স্ট প্রিমিয়াম ফাইন জুয়েলারি ব্র্যান্ড। কৃতি স্যানন এই অভিজাত গয়না ব্র্যান্ডের গ্লোবাল ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর এবং একজন কৌশলগত বিনিয়োগকারী। প্রথাগত রাখির বদলে রুপোর রাখিই উঠুক ভাইয়ের হাতে। এহেন এক বিজ্ঞাপনে কৃতিকে যে পোশাকে দেখা গিয়েছে, তা নিয়ে ঝড় উঠে গিয়েছে। অভিনেত্রী অফ-হোয়াইট ব্রালেট-স্টাইল ব্লাউজের সঙ্গে কেপ ও ড্র্যাপড স্কার্ট পরেছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ার একাংশ এই ব্র্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় উৎসবকে উপহাস করার অভিযোগ তুলেছে, অন্যদিকে অনেকে নায়িকার এই পোশাক 'অশোভন' বলেই মনে করছেন! আর এবার নাম না করেই কৃতিকে ধুয়ে দিলেন অভিনেত্রী ও বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত।
কী বললেন কঙ্গনা এই বিজ্ঞাপন দেখে?
কঙ্গনা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছেন, 'নারী হওয়ার এ এক চমৎকার সময়। আমাদের আলমারি নানা ধরনের পোশাকে পরিপূর্ণ। আজকের নারী বিশ্বমানের; ককটেল ড্রেস থেকে লেহেঙ্গা-চোলি, জিন্স থেকে শাড়ি, বিকিনি থেকে সালোয়ার-কামিজ। এত সব পোশাকের বিকল্প হাতের কাছে থাকতে, বিকিনি বা অন্তর্বাস পরে কেন ভাইকে রাখি পরাবেন? আপনার সাজসজ্জার অন্যান্য সব বিকল্প কোথায় গেল? বিজ্ঞাপনটি 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে কুরুচিপূর্ণ' বলেও অভিহিত করেছেন কঙ্গনা। পোশাক নির্বাচনের পাশাপাশি, একটি কুকুরকে রাখি পরানোর বিষয় নিয়েও অনলাইনে বিজ্ঞাপনটির সমালোচনা হয়েছে। বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, কুকুরটি কৃতিকে দেখে ঘেউ ঘেউ করার পর তিনি তাঁকে একটি প্রথাগত রাখি পরাচ্ছেন। যদিও এই বিতর্ক বা কঙ্গনার মন্তব্যের বিষয়ে কৃতি এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি। তবে রাখির বিজ্ঞাপন নিয়ে তৈরি বিতর্কের মাঝেই তিনি তাঁর বোন নুপুর স্যানন এবং কথিত সঙ্গী কবির বাহিয়ার সঙ্গে বেশ কিছু মজার ছবি পোস্ট করেছেন। ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, 'কিছু স্মৃতি ক্যামেরাবন্দি হল... আর কত যে স্মৃতি তৈরি হল!' এই প্রতিবেদনের সঙ্গে ভিডিয়োটি জুড়ে দেওয়া হল!
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