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KRITI SANON VIRAL VIDEO: ভাই-বোনের পবিত্র রক্ষাবন্ধন; ব্রালেটে উন্মুক্ত বক্ষযুগল কৃতির! কঙ্গনা বললেন, 'অন্তর্বাস পরেই...'

KRITI SANON VIRAL VIDEO: 'অন্তর্বাস পরে কেন রাখি বাঁধছ?' কৃতি স্যাননের রাখির বিজ্ঞাপনকে 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে কুরুচিপূর্ণ' বললেন কঙ্গনা রানওয়াত। পবিত্র রক্ষাবন্ধনের অ্যাডে বিতর্কের ঝড়

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 25, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 03:36 PM IST
KRITI SANON VIRAL VIDEO: ভাই-বোনের পবিত্র রক্ষাবন্ধন; ব্রালেটে উন্মুক্ত বক্ষযুগল কৃতির! কঙ্গনা বললেন, 'অন্তর্বাস পরেই...'
Image Credit: কঙ্গনার তোপ কৃতিকে

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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