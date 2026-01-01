Kareena Kapoor Khan: ২০২৫ সাল ছিল 'কঠিনতম বছর' জানালেন করিনা কাপুর খান ! 'অনেক কেঁদেছি', বললেন অভিনেত্রী...
Kareena Kapoor Khan Calls 2025 Difficult Year For Her Family: বলিউড অভিনেত্রী করিনা কাপুর খান ২০২৫ সালকে তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন বছর বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি জানান, এই সময়ে তাঁর পরিবার অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে গেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী করিনা কাপুর খান সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ২০২৫ সালকে তাঁর পরিবারের জন্য 'সবচেয়ে কঠিন বছর' বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি জানান, এই বছরটি তাঁদের জীবনে একাধিক দুঃখজনক ঘটনার সাক্ষী থেকেছে, যা তাঁদের মানসিকভাবে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে।
করিনা বলেন, '২০২৫ সাল আমাদের পরিবারের জন্য খুবই কঠিন ছিল। আমরা অনেক কেঁদেছি। এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা আমাদের ভিতর থেকে ভেঙে দিয়েছে।' যদিও তিনি নির্দিষ্ট করে কোনো ঘটনার উল্লেখ করেননি, তবে তাঁর কথায় স্পষ্ট যে এই বছরটি তাঁদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে।
এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে করিনা কাপুর খান বলেন, '২০২৫ সাল আমাদের পরিবারের জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল। আমরা অনেক কেঁদেছি। এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা আমাদের ভিতর থেকে ভেঙে দিয়েছে।' তবে
সাইফ আলি খানের ছুরির আঘাতের ঘটনায় তিনি আরও বেশি ভেঙে পড়েছিলেন। তাঁর কথায় স্পষ্ট, এই বছরটি তাঁর জীবনে গভীর ছাপ রেখে গেছে।
তবে এই দুঃসময়ের মধ্যেও করিনা আশাবাদী মনোভাব বজায় রেখেছেন। তিনি বলেন, 'জীবন চলতে থাকে। আমরা একে অপরকে শক্তি দিয়েছি। পরিবারই আমাদের সবচেয়ে বড় ভরসা।'
২০২৫ সালে করিনা পেশাগতভাবেও বেশ ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর অভিনীত একাধিক ছবি মুক্তি পেয়েছে এবং তিনি ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও আত্মপ্রকাশ করেছেন। তবে ব্যক্তিগত জীবনের এই কঠিন সময় তাঁর পেশাগত জীবনের উপরও প্রভাব ফেলেছে বলে ইঙ্গিত দেন তিনি।
করিনার এই খোলামেলা স্বীকারোক্তি তাঁর ভক্তদের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকে তাঁর সাহস, সততা এবং আবেগপ্রবণ মনোভাবের প্রশংসা করেছেন। বলিউডের এই 'বেগম' আবারও প্রমাণ করলেন, তিনি শুধু রূপে নয়, মনের দিক থেকেও একজন শক্তিশালী নারী।
২০২৬ সালে করিনা নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেছেন। তাঁর পরবর্তী সিনেমা ও প্রজেক্ট নিয়ে ইতিমধ্যেই উত্তেজনা তুঙ্গে। তবে এই সাক্ষাৎকারে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, জীবনের উত্থান-পতনের মাঝেও কীভাবে আত্মবিশ্বাস আর ভালোবাসা নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়।
