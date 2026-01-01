English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
  • Kareena Kapoor Khan: ২০২৫ সাল ছিল কঠিনতম বছর জানালেন করিনা কাপুর খান ! অনেক কেঁদেছি, বললেন অভিনেত্রী...

Kareena Kapoor Khan: ২০২৫ সাল ছিল 'কঠিনতম বছর' জানালেন করিনা কাপুর খান ! 'অনেক কেঁদেছি', বললেন অভিনেত্রী...

Kareena Kapoor Khan Calls 2025 Difficult Year For Her Family: বলিউড অভিনেত্রী করিনা কাপুর খান ২০২৫ সালকে তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন বছর বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি জানান, এই সময়ে তাঁর পরিবার অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে গেছে।  

রজত মণ্ডল | Updated By: Jan 1, 2026, 04:19 PM IST
Kareena Kapoor Khan: ২০২৫ সাল ছিল 'কঠিনতম বছর' জানালেন করিনা কাপুর খান ! 'অনেক কেঁদেছি', বললেন অভিনেত্রী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী করিনা কাপুর খান সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ২০২৫ সালকে তাঁর পরিবারের জন্য 'সবচেয়ে কঠিন বছর' বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি জানান, এই বছরটি তাঁদের জীবনে একাধিক দুঃখজনক ঘটনার সাক্ষী থেকেছে, যা তাঁদের মানসিকভাবে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

করিনা বলেন, '২০২৫ সাল আমাদের পরিবারের জন্য খুবই কঠিন ছিল। আমরা অনেক কেঁদেছি। এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা আমাদের ভিতর থেকে ভেঙে দিয়েছে।' যদিও তিনি নির্দিষ্ট করে কোনো ঘটনার উল্লেখ করেননি, তবে তাঁর কথায় স্পষ্ট যে এই বছরটি তাঁদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

আরও পড়ুন- Rachna Banerjee: 'আমার বাবাকে অনেকেই বলত, এই রবীন্দ্রনাথ এদিকে আয়! তার মানে তো কবিগুরুকে তুইতোকারি নয়, বাবার নামটাই...'

এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে করিনা কাপুর খান বলেন, '২০২৫ সাল আমাদের পরিবারের জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল। আমরা অনেক কেঁদেছি। এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা আমাদের ভিতর থেকে ভেঙে দিয়েছে।' তবে 
সাইফ আলি খানের ছুরির আঘাতের ঘটনায় তিনি আরও বেশি ভেঙে পড়েছিলেন। তাঁর কথায় স্পষ্ট, এই বছরটি তাঁর জীবনে গভীর ছাপ রেখে গেছে।

তবে এই দুঃসময়ের মধ্যেও করিনা আশাবাদী মনোভাব বজায় রেখেছেন। তিনি বলেন, 'জীবন চলতে থাকে। আমরা একে অপরকে শক্তি দিয়েছি। পরিবারই আমাদের সবচেয়ে বড় ভরসা।'

২০২৫ সালে করিনা পেশাগতভাবেও বেশ ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর অভিনীত একাধিক ছবি মুক্তি পেয়েছে এবং তিনি ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও আত্মপ্রকাশ করেছেন। তবে ব্যক্তিগত জীবনের এই কঠিন সময় তাঁর পেশাগত জীবনের উপরও প্রভাব ফেলেছে বলে ইঙ্গিত দেন তিনি।

করিনার এই খোলামেলা স্বীকারোক্তি তাঁর ভক্তদের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকে তাঁর সাহস, সততা এবং আবেগপ্রবণ মনোভাবের প্রশংসা করেছেন। বলিউডের এই 'বেগম' আবারও প্রমাণ করলেন, তিনি শুধু রূপে নয়, মনের দিক থেকেও একজন শক্তিশালী নারী।

আরও পড়ুন- Sunny Leone Mathura Tour: 'শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যভূমিতে অশ্লীলতা নয়', সাধুদের বিক্ষোভে মথুরায় বাতিল সানির শো...

২০২৬ সালে করিনা নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেছেন। তাঁর পরবর্তী সিনেমা ও প্রজেক্ট নিয়ে ইতিমধ্যেই উত্তেজনা তুঙ্গে। তবে এই সাক্ষাৎকারে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, জীবনের উত্থান-পতনের মাঝেও কীভাবে আত্মবিশ্বাস আর ভালোবাসা নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Kareena Kapoor Khanemotional yearfamily strugglesBollywoodpersonal lossinterviewSaif Ali KhanChildrenResilience
পরবর্তী
খবর

Rachna Banerjee: 'আমার বাবাকে অনেকেই বলত, এই রবীন্দ্রনাথ এদিকে আয়! তার মানে তো কবিগুরুকে তুইতোকারি নয়, বাবার নামটাই...'
.

পরবর্তী খবর

SIR In Bengal: মহকুমা শাসক নয়, পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট দিচ্ছেন পুরপ্রধান! SIR...