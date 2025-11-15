Karisma Kapoor: সঞ্জয় কাপুরের সম্পত্তিতে জট, 'স্কুলের ফি দিতে পারছি না' আদালতে দাবি করিশ্মার সন্তানদের...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
সঞ্জয় কাপুরের বর্তমান স্ত্রী প্রিয়া সচদেবের নামে উঠেছে একাধিক অভিযোগ। এরই মাঝে শুনানিতে করিশ্মা কাপুরের দুই সন্তানের আইনজীবী মহেশ জেঠমালানি আদালতের কাছে অভিযোগ করেছেন যে, সঞ্জয় কাপুরের মৃত্যুর পর তাঁর বর্তমান স্ত্রী প্রিয়া সচদেব সন্তানদের পড়াশোনার খরচ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Nov 15, 2025, 07:27 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রয়াত ব্যবসায়ী সঞ্জয় কাপুরের (Sunjay Kapur) ৩০ হাজার কোটির সম্পত্তি নিয়ে তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী করিশ্মা কাপুরের (Karisma Kapoor) সন্তানদের সঙ্গে বর্তমান স্ত্রী প্রিয়া সচদেবের (Priya Sachdev) আইনি লড়াই থামছেই না। প্রায় ৩০ হাজার কোটির এই সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে দিল্লিতে আদালতের (Delhi Court) দ্বারস্থ হয়েছে করিশ্মার মেয়ে সামাইরা এবং ছেলে কিয়ান। এর মধ্যেই উঠে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ।

শুনানিতে করিশ্মা কাপুরের দুই সন্তানের আইনজীবী মহেশ জেঠমালানি আদালতের কাছে অভিযোগ করেছেন যে, সঞ্জয় কাপুরের মৃত্যুর পর তাঁর বর্তমান স্ত্রী প্রিয়া সচদেব সন্তানদের পড়াশোনার খরচ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। করিশ্মা নাকি এই কারণে তাঁদের দুই সন্তান, যাঁরা বিদেশে পড়াশোনা করে, তাদের স্কুলের মাইনে দিতে পারছেন না।

সামাইরার আর্জি, এই বিষয়ে বাবার সম্পত্তির ভাগ পাওয়ার দাবিতে সামাইরা নিজেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তবে আদালত করিশ্মার মেয়ের এই দাবিকে গুরুত্ব দেয়নি, বরং বিষয়টিকে 'অতি নাটকীয়' বলে মনে করেছে। অন্যদিকে, প্রিয়া সচদেবের আইনজীবী এই অভিযোগকে 'মিথ্যে' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

সম্পত্তির ভাগ নিয়ে এই বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে সঞ্জয় কাপুরের তৈরি করা উইল বা দলিলটি। করিশ্মার সন্তানদের আইনজীবী অভিযোগ করেছেন, এই দলিলে একাধিক অসংগতি রয়েছে— কিয়ানের নামের বানান থেকে সামাইরার ঠিকানা, অনেক তথ্যই ভুল দেওয়া আছে।

এই ভুলগুলোর সুযোগ নিয়ে সঞ্জয়ের বর্তমান স্ত্রী প্রিয়া সচদেব দলিল জাল করার চেষ্টা করছেন বলেও অভিযোগ তুলেছেন সামাইরা ও কিয়ানের আইনজীবী। প্রিয়া সচদেব অবশ্য এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তিনি আদালতকে জানিয়েছেন, উইলটি সঞ্জয় নিজেই তৈরি করেছিলেন এবং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না।

জানা যায়, বিবাহবিচ্ছেদের সময় খোরপোশ হিসেবে করিশ্মা ৭০ কোটি টাকা পেয়েছিলেন এবং সন্তানদের জন্য সঞ্জয় ১৪ কোটি টাকার বন্ড ও মাসিক ১০ লাখ টাকা করে পাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে এতকিছুর পরেও সঞ্জয়ের বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং সন্তানদের ভবিষ্যৎ ভরণপোষণ নিয়ে এই বিতর্ক এখন আইনি লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

