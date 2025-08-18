Sunjay Kapur Property Dispute: 'মা তিলে তিলে গড়ে তুলেছে ৩০০০০ কোটির কোম্পানি, এখন উনিই ঘরছাড়া', সঞ্জয়ের বোনের নিশানায় প্রিয়া- করিশ্মা?

Sunjay Kapur Property Dispute: 'মা তিলে তিলে গড়ে তুলেছে ৩০০০০ কোটির কোম্পানি, এখন তিনিই ঘরছাড়া', সঞ্জয়ের বোনের নিশানায় প্রিয়া- করিশ্মা?
Karisma Kapoor Husband's Property: আগে ছিল গয়নার ব্যবসা। সেখান থেকে স্বামীর সঙ্গে তিলে তিলে সোনা কমস্টারকে গড়ে তুলেছেন রানি কাপুর। এখন সেই কোম্পানির মূল্য ৩০ হাজার কোটি। ছেলে সঞ্জয় কাপুরের মৃত্যুর পর সেই কোম্পানি থেকেই বাদ দেওয়া হয়েছে ৮০ বছরের রানিকে। মায়ের প্রতি এই অবিচার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সঞ্জয়ের বোন মন্দিরা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: করিশ্মা কাপুরের (Karisma Kapoor) প্রাক্তন স্বামী তথা শিল্পপতি সঞ্জয় কাপুরের (Sunjay Kapur)৩০,০০০ কোটি টাকার সম্পত্তি নিয়ে তীব্র পারিবারিক বিবাদ তুঙ্গে। এই বিবাদে তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী ও বলিউড অভিনেত্রী করিশ্মা কাপুর এবং তাঁর বর্তমান স্ত্রী প্রিয়া সচদেব-এর (Priya Sachdev) নামও জড়িয়ে পড়েছে। সম্প্রতি, সঞ্জয়ের বোন মন্দিরা কাপুর (Madira Kapur) এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন। সঞ্জয়ের বোনের দাবি তাঁর ৮০ বছরের মায়ের (Rani Kapur) প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছে। পুরো পরিস্থিতিকে তাঁর কাছে দুঃস্বপ্নের মতো বলে মনে করেন মন্দিরা।
সঞ্জয় কাপুরের রহস্যজনক মৃত্যুর পর থেকেই পারিবারিক বিবাদ আরও তীব্র হয়েছে। তাঁর মা রানি কাপুর আগেই ছেলের মৃত্যুকে "রহস্যময়" বলে বর্ণনা করেছেন এবং এর তদন্ত চেয়ে যুক্তরাজ্যের কর্তৃপক্ষের কাছে একটি ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করেছেন। রানি অভিযোগ করেছেন যে তাঁকে জোর করে কিছু নথিপত্রে সই করানো হয়েছে এবং তার আর্থিক স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে। তিনি কোম্পানির উত্তরাধিকার নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। অন্যদিকে, সোনা কমস্টার কোম্পানি রানির অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং জানিয়েছে যে ২০১৯ সাল থেকে কোম্পানির কোনো কাজে তাঁর কোনো ভূমিকা নেই। কোম্পানি তাঁর “মিথ্যা” অভিযোগের জন্য তাঁকে একটি আইনি নোটিসও পাঠিয়েছে।
এক সাক্ষাৎকারে মন্দিরা বলেন, "আমার মাকে যে চিঠি পাঠানো হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে তিনি যে কোম্পানিটি তৈরি করেছেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। এ কেমন কথা! তাঁর বয়স ৮০ বছর, এতটা নিষ্ঠুরতার কী দরকার ছিল! তাঁর এবং তাঁর স্বামীর তৈরি এই কোম্পানিটির প্রতি সম্মান জানানো উচিত নয় কি? এটি আমার বাবার তৈরি কোম্পানি। ওরা উত্তরাধিকারী। আজ আমাদের বলা হচ্ছে এই উত্তরাধিকার থেকে আমাদের কোনো অধিকার নেই।"
মন্দিরা আরও বলেন যে সঞ্জয়ের স্ত্রী প্রিয়া সচদেব তাঁর মাকে তাঁদের দিল্লির বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেছে। তিনি বলেন, "আমার মায়ের পক্ষে এখন ওই বাড়িতে থাকা খুব কঠিন। আমার বাবার মৃত্যুর পর তিনি কোনোমতে সামলে উঠেছিলেন। এখন তাঁর ছেলে চলে গেছে। এই অবস্থায় ওই বাড়িতে থাকাই তাঁর জন্য খুব কঠিন হবে। তিনি মানসিকভাবে এখনও মেনে নিতে পারেননি যে তিনি তাঁর ছেলেকে হারিয়েছেন। এটি একটি দুঃস্বপ্নের মতো, যা থেকে আমরা দূরে থাকতে চাই।"
আরেক সাক্ষাৎকারে মন্দিরা বলেন যে তাঁর মা রানি কাপুর, যিনি তাঁর বাবার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গহনার ব্যবসা থেকে এই বিশাল অটোমোটিভ কোম্পানিটি তৈরি করেছিলেন, তাঁকে এখন পরিবার থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মন্দিরা বলেন, "আমাদের সঙ্গে অপরিচিত ও বহিরাগতদের মতো আচরণ করা হচ্ছে। আমরা তো বাইরের কেউ নই। আমরাই এই কোম্পানিটি তৈরি করেছি। এই পুরো কাজটা আমার বাবা করেছেন। তাহলে অন্যরা কীভাবে এর কৃতিত্ব এবং সবকিছু নিজের করে নিচ্ছে? আমার মা, যিনি এখনও জীবিত, তাঁর এই কোম্পানির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আমাকে আর আমার বোনকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। এমনকী আমাদের নাম কোনো শোকবার্তাতেও দেওয়া হয়নি। আপনি আমাদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিতে পারেন, কিন্তু এই উত্তরাধিকার আমাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে।"
প্রসঙ্গত, সঞ্জয় কাপুর ১২ জুন ইংল্যান্ডে পোলো খেলার সময় মারা যান। তাঁর বন্ধু ও ব্যবসায়িক সহযোগী সুহেল শেঠ এএনআই-কে বলেন যে "সঞ্জয় পোলো খেলার সময় একটি মৌমাছি গিলে ফেলার পর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।" তার কোম্পানি সোনা কমস্টার-এর বিবৃতিতে মৃত্যুর কারণ হিসেবে হৃদরোগকেই উল্লেখ করা হয়েছে, তবে এর বেশি কোনো বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়নি।
সঞ্জয়ের তিনবার বিয়ে হয়েছিল এবং তাঁর তিনটি সন্তান রয়েছে। তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল ১৯৯৬ সালে ফ্যাশন ডিজাইনার নন্দিতা মাহতানির সঙ্গে, যা চার বছরের মাথায় ভেঙে যায়। এরপর ২০০৩ সালে তিনি করিশ্মা কাপুরকে বিয়ে করেন। তাঁদের দুটি সন্তান রয়েছে - সামাইরা (১৯) এবং কিয়ান (১৩)। ২০১৪ সালে করিশ্মা এবং সঞ্জয় পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য আবেদন করেন। তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ ২০১৬ সালে সম্পন্ন হয়। বিচ্ছেদের পর সঞ্জয় ২০১৭ সালে প্রিয়া সচদেবকে বিয়ে করেন। এই দম্পতির একটি ছেলে আছে - আজারিয়াস। মৃত্যুর সময় তিনি প্রিয়ার সঙ্গেই বিবাহিত ছিলেন।
