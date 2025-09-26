Sunjay Kapur's estate battle: 'ব্যাংক থেকে উধাও হাজার হাজার কোটি! অ্যাকাউন্ট ফাঁকা করে দিয়েছে প্রিয়া', আদালতে বিস্ফোরক দাবি করিশ্মার...

Sunjay Kapur's estate battle: 'ব্যাংক থেকে উধাও হাজার হাজার কোটি! অ্যাকাউন্ট ফাঁকা করে দিয়েছে প্রিয়া', আদালতে বিস্ফোরক দাবি করিশ্মার...
Karisma Kapoor vs Priya Sachdev Kapur: আদালতে বিবাদ তুঙ্গে। সঞ্জয়ের দুটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খালি করে দেওয়া হয়েছে, এবং একটি কোম্পানির ৬% শেয়ার প্রিয়া নিজের নামে করে নিয়েছেন, বিস্ফোরক অভিযোগ করিশ্মার।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবছরের জুনে করিশ্মা কাপুরের (Karisma Kapoor) প্রাক্তন স্বামী সঞ্জয় কাপুর (Sunjay Kapur) প্রয়াত হওয়ার পর থেকেই তার সম্পত্তি নিয়ে একটি আইনি যুদ্ধ শুরু হয়েছে। তাঁর শেষকৃত্যে পরিবারের সকলে একত্রিত হলেও, দ্রুতই সেই পারিবারিক চিত্র বদলে যায়। সঞ্জয়ের প্রথম পক্ষের স্ত্রী করিশ্মা কাপুরের সন্তানরা, সামাইরা ও কিয়ান, তাদের প্রয়াত বাবার সম্পত্তির অংশ দাবি করে দিল্লি হাইকোর্টের (Delhi High Court) দ্বারস্থ হয়েছে। কাঠগড়ায় সঞ্জয়ের বর্তমান স্ত্রী প্রিয়া সচদেব (Priya Sachdev Kapur)।
শুক্রবার আদালতে একটি শুনানির সময় সঞ্জয়ের বর্তমান স্ত্রী প্রিয়া কাপুর তাঁর স্বামীর সম্পত্তির তালিকা 'সিল করা কভারে' জমা দেওয়ার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন। এরপরে সামাইরা ও কিয়ানের পক্ষের সিনিয়র আইনজীবী মহেশ জেঠমালানি দাবি করেন যে উইলের নথিটি 'নকল' এবং এই নথির মাধ্যমে বাচ্চাদের সব কিছু থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আদালত উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর প্রিয়া কাপুরকে সিল করা কভারে সম্পত্তির তালিকা জমা দেওয়ার আদেশ দেন।
প্রিয়া কাপুরের আইনজীবী, সিনিয়র অ্যাডভোকেট রাজীব নায়ার, আবেদন জানান যে আদালতে দেওয়া সম্পত্তির বিবরণ যেন প্রকাশ্যে না আসে। তিনি বলেন, "আদালত যদি এটি কার্যকর করতে চায় তবে তা আদালতের হাতেই, কিন্তু অন্তত আদালতের বাইরে যেন কেউ এই মামলা নিয়ে আলোচনা না করে। জনসাধারণ্যে এটি প্রকাশ করা হবে না—এই বোঝাপড়ায় সকলে রাজি থাকলে, আমি বিচারকের (বিচারপতি) উপর ছেড়ে দিচ্ছি, আমাদের একটি পথ বের করতে হবে।"
তবে করিশ্মার সন্তানদের আইনজীবী পাল্টা বলেন যে উভয় পক্ষই প্রকাশ্যে এই মামলা নিয়ে কথা বলছে। জেঠমালানি বলেন, "তারা দাবি করেছে যে বাচ্চাদের আরকে ট্রাস্টে ১,৯০০ কোটি টাকার অংশীদারি আছে, যার সাথে ব্যক্তিগত সম্পত্তির এই মামলার কোনো সম্পর্ক নেই।"
বিচারপতি জ্যোতি সিং বলেন যে সবকিছু জনসাধারণের চোখের আড়ালে রাখলে উভয় পক্ষেরই সুবিধা হবে এবং কীভাবে এই গোপনীয়তা নিশ্চিত করা যায়, তা জানতে চান। জবাবে জেঠমালানি তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, "এই মামলায়, গোপনীয়তা হলো এমন একটি আবরণ যার আড়ালে সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলা হবে। এই বিষয়টির কি গোপনীয়তা দরকার? আমার মনে হয় না। এই মামলায় আমার স্বচ্ছতা দরকার, কারণ আমাকে সম্পত্তি সম্পর্কে কিছুই জানানো হয়নি।"
তিনি আরও অভিযোগ করেন, "নকল উইল অনুযায়ী, প্রিয়া কাপুর সব সম্পত্তি নিজের নামে করে নিয়েছেন। এই জাল উইলের কারণে করিশ্মা কাপুরের সন্তানদের সবকিছু থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। দুটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খালি করে দেওয়া হয়েছে, এবং একটি কোম্পানির ৬% শেয়ার প্রিয়া নিজের নামে করে নিয়েছেন।"
