English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
  • Ranveer Singh in Kantara Daiva Controversy: আপনি যেই হোন, যা খুশি বলতে পারেন না, কান্তারা-বিতর্কে হাইকোর্টে ভর্ৎসনার মুখে রণবীর...

Ranveer Singh in Kantara Daiva Controversy: 'আপনি যেই হোন, যা খুশি বলতে পারেন না', কান্তারা-বিতর্কে হাইকোর্টে ভর্ৎসনার মুখে রণবীর...

Karnataka High Court Relief to Ranveer Singh: সুপারস্টার রণবীর সিংয়ের জন্য স্বস্তির খবর এলেও কর্ণাটক হাইকোর্টের কড়া ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হল অভিনেতাকে। ‘কান্তারা’ ছবির পবিত্র ‘দৈব’ এবং দেবী চামুণ্ডীকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে আইনি বিপাকে পড়েছেন তিনি। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Feb 24, 2026, 09:02 PM IST
Ranveer Singh in Kantara Daiva Controversy: 'আপনি যেই হোন, যা খুশি বলতে পারেন না', কান্তারা-বিতর্কে হাইকোর্টে ভর্ৎসনার মুখে রণবীর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেতা মানেই যা খুশি বলার অধিকার নেই— কান্তারা (Kantara) ছবির ‘দৈব’ পারফরম্যান্স এবং ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে বলিউড তারকা রণবীর সিংকে (Ranveer Singh) এভাবেই কড়া ভাষায় বিঁধল কর্ণাটক হাইকোর্ট (Karnataka High Court)। মঙ্গলবার বিচারপতি এম নাগাপ্রসন্নর বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিল, তারকা হিসেবে মানুষের ওপর প্রভাব থাকলেও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার অধিকার কারও নেই। তবে আগামী ২ মার্চ পর্যন্ত রণবীরকে গ্রেফতার করা যাবে না বলে পুলিসকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Cyclone Horacio: মহাদুর্যোগ! ঘণ্টায় ২৫৭ কিমি বেগে ধেয়ে আসছে সাইক্লোন 'হোরেশিও'! ভারত মহাসাগরে শুরু তাণ্ডব...

শুনানির সময় বিচারপতি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলেন, "আপনি রণবীর সিং হতে পারেন বা অন্য কেউ, যা খুশি তাই মুখ দিয়ে বের করা যায় না! আপনি একজন অভিনেতা, বহু মানুষ আপনাকে অনুসরণ করে। কোনো দেবতা সম্পর্কে কথা বলার আগে আপনার গবেষণা করা উচিত ছিল। আপনি তাকে 'ভূত' বলতে পারেন না।" রণবীর ক্ষমা চাইলেও আদালত প্রশ্ন তোলে, "আপনি ক্ষমা চেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাতে কি বলা কথাগুলো ফিরিয়ে নেওয়া যাবে? আমি বা আপনি ভুলে যেতে পারি, কিন্তু ইন্টারনেট কোনো কিছু ভোলে না।"

বিতর্কের সূত্রপাত গত বছর নভেম্বরে গোয়ায় আয়োজিত ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (IFFI)। সমাপনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উঠে রণবীর সিং ঋষভ শেঠির ‘কান্তারা’ ছবির সেই বিখ্যাত ‘দৈব’ পারফরম্যান্সের নকল করতে শুরু করেন। অভিযোগ, অত্যন্ত ব্যঙ্গাত্মক অঙ্গভঙ্গি করে তিনি পবিত্র সেই আচারকে উপহাস করেন এবং দৈবদের ‘ভূত’ বলে সম্বোধন করেন। সেখানে উপস্থিত ঋষভ শেঠি স্বয়ং রণবীরকে দুবার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও তিনি কর্ণপাত করেননি। এতেই কর্ণাটকের ভক্ত ও ধর্মপ্রাণ মানুষের অনুভূতিতে চরম আঘাত লাগে।

আরও পড়ুন- Actress Aparajita Adhya: শাশুড়িকে 'লিপ-কিস'!'স্নেহ নাকি ন্যাকামো'? জন্মদিনে তুমুল ট্রোলের মুখে অপরাজিতা আঢ্য...

রণবীরের আইনজীবী সাজন পুভায়া আদালতে দাবি করেন, অভিনেতার মনে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না এবং ভুল বোঝাবুঝির কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আদালত আপাতত ২ মার্চ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন স্বস্তি দিলেও রণবীরকে তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছে। একজন পাবলিক ফিগার হিসেবে সামাজিক ও ধর্মীয় স্পর্শকাতর বিষয়ে কথা বলার সময় যে দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন, এই মামলাটি তারই এক বড় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Ranveer singhKarnataka high courtKantara ControversyRishab Shettyreligious sentiments
পরবর্তী
খবর

Sanjay Dutt meets Yogi Adityanath: যোগীর হাত ধরে কি মুন্নাভাই এবার যাচ্ছেন রাজ্যসভায়? এক ছবিতেই তুলকালাম হইচই...
.

পরবর্তী খবর

SSC Case Update: কাঠগড়ায় কমিশন! ১২০০০ চাকরিপ্রার্থীর নিয়োগ বিশ বাঁও জলে... ক্ষুব্ধ কোর্ট দি...