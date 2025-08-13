English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
KBC hosts officers Sofiya Qureshi, Vyomika Singh: অপারেশন সিঁদুরের মুখ সেনা অফিসার সোফিয়া কুরেশি-ব্যোমিকা সিং-রা হটসিটে! বচ্চনের KBC ঘিরে বিতর্ক...

KBC episode controversy: দেশের তিন সাহসী মহিলা সামরিক অফিসারকে হটসিটে দেখা যাবে। তাঁরা হলেন কর্নেল সোফিয়া কুরেশি, উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং এবং কমান্ডার প্রেরণা দেওস্থলী। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 13, 2025, 07:53 PM IST
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের ক্যামেরার সামনে কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ও উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং। কৌন বনেগা ক্রোড়পতি (KBC)-র স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ পর্বে উপস্থিত থাকবেন অপারেশন সিঁদুরের এই দুই মুখ। সেই সঙ্গে থাকবেন আরও এক পরিচিত মুখ কমান্ডার প্রেরণা দেওস্থালী। যিনি নৌ সেনা যুদ্ধজাহাজের প্রথম মহিলা আধিকারিক। ১৭তম সিজন নিয়ে ছোট পর্দায় ফিরেছেন অমিতাভ বচ্চন। যেখানে দেশের তিন সাহসী মহিলা সামরিক অফিসারকে হটসিটে দেখা যাবে।

এই বিশেষ পর্বের প্রোমোতে অমিতাভ বচ্চনকে অতিথিদের স্বাগত জানানোর সময় দর্শকদের সঙ্গে ‘ভারত মাতা কি জয়’ ধ্বনি দিতেও দেখা যায়। জম্মু ও কাশ্মীর-এর পাহালগামে ২৬ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর, ভারত সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ‘অপারেশন সিঁদুর’ শুরু করে। সেই সময় দেশের সুরক্ষায় তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে বিশেষ এই পর্বের প্রোমো। তারপর থেকেই এই পর্ব ঘিরে শুরু হয়েছে নানা বিতর্ক।

প্রোমোতে কর্নেল সোফিয়া কুরেশি বলেন, 'পাকিস্তান বছরের পর বছর ধরে উসকানি দিয়ে আসছে। তাই জবাব দেওয়া জরুরি ছিল। সেই কারণেই পরিকল্পনা করা হয় অপারেশন সিন্দুর।' ব্যোমিকা সিং জানান, 'রাত ১টা ৫ মিনিট থেকে দেড়টার মধ্যে, মাত্র ২৫ মিনিটেই আমরা মিশন শেষ করি।' Sony-এর ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘এই ১৫ই অগস্ট, KBC-র স্বাধীনতা দিবসের মহা উৎসব পর্বে কর্নেল সোফিয়া কুরেশি, উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং এবং কমান্ডার প্রেরণা দেওস্থালী। দেখুন কেবিসি-র স্বাধীনতা দিবস মহা উৎসবের বিশেষ পর্ব ১৫ই অগস্ট রাত ৯টায়, শুধুমাত্র Sony Entertainment Television এবং Sony LIV-এ।’

এদিকে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে ওই শোয়ে আলাপচারিতায় যুদ্ধের প্রস্তুতি-সহ নানা খুঁটিনাটি বিশদে তুলে ধরেছেন 'অপারেশন সিঁদুর'র নেপথ্যে থাকা তিন মুখ। যুদ্ধের যাবতীয় খুঁটিনাটি যা এভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরা যায় না তা রীতিমতো গল্পের ছলে বলায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ বিরোধী দল কংগ্রেস। এহেন এক বিনোদনমূলক শোয়ে যুদ্ধের যাবতীয় তথ্য তুলে ধরে প্রশংসা কুড়াচ্ছে মোদী সরকার এমনটাই দাবি কংগ্রেসের। 

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং।  ...Read More

