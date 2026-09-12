/গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের শতবর্ষে দীক্ষা মঞ্জরির শ্রদ্ধাঞ্জলি, একই মঞ্চে ডোনা-সানা ও দেশের শীর্ষ নৃত্যশিল্পীরা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের ইতিহাসে গুরু কেলুচরণ মহাপাত্র এক চিরভাস্বর নাম। ওড়িশি নৃত্যকলাকে বিশ্বমঞ্চে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার নেপথ্যে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। এই কিংবদন্তি নৃত্যগুরুর জন্ম শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে তিলোত্তমা কলকাতায় আয়োজিত হতে চলেছে দু’দিন ব্যাপী এক মহতী নৃত্য শ্রদ্ধাঞ্জলি উৎসব। আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর ও ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, কলকাতার ঐতিহাসিক ভারতীয় জাদুঘরের (ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম) প্রেক্ষাগৃহে এই সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। প্রখ্যাত ওড়িশি নৃত্য প্রতিষ্ঠান ‘দীক্ষা মঞ্জরি’ ও ‘ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম’-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান প্রতিদিন বিকেল ৫:৩০ টা থেকে শুরু হবে।
‘দীক্ষা মঞ্জরি’র সূচনা ও বিকাশ গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের নিজস্ব ভাবনা ও আশীর্বাদের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। প্রখ্যাত ওড়িশি নৃত্যশিল্পী ডোনা গাঙ্গুলির অন্যতম প্রধান পথপ্রদর্শক ছিলেন গুরুজী। মূলত তাঁরই ইচ্ছায় কলকাতায় এমন একটি নৃত্যচর্চাকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়, যেখানে তিনি নিজে এসে নিয়মিত নাচ শেখাতে ও চর্চা করতে পারেন। শুরুতে নামকরণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হলেও, পরবর্তীতে ডোনা গাঙ্গুলির একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা পায় ‘দীক্ষা মঞ্জরি’। গুরু কেলুচরণ মহাপাত্র প্রতি বছর নিজে এসে এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক নৃত্য কর্মশালা পরিচালনা করতেন। দেখতে দেখতে ডোনা গাঙ্গুলির পরিচালনায় এই স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানটিও চলতি বছরে পা দিল ২৫ বছরে।
এই দু’দিন ব্যাপী শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব হলো— এটি শুধুমাত্র ওড়িশি নৃত্যের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকছে না। গুরুজীর সর্বজনীন শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান জানিয়ে ভারতীয় নৃত্যের বিভিন্ন ধারার প্রবাদপ্রতিম গুরু, প্রখ্যাত শিল্পী ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে একই মঞ্চে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ওড়িশি, কত্থক, ভরতনাট্যম, মণিপুরী, রবীন্দ্র নৃত্য এবং সৃজনশীল নৃত্যধারার অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যাবে এই উৎসবে।
অনুষ্ঠানের প্রথম দিন (১৩ সেপ্টেম্বর):
প্রথম দিনের সূচনায় থাকবে ওড়িশি নৃত্যের বিশিষ্ট পরিবেশনা, যেখানে অংশ নিচ্ছেন দীক্ষা মঞ্জরির শিল্পীবৃন্দ, মাধবী মুদগল, শর্মিলা বিশ্বাস, সুজাতা মহাপাত্র এবং অরুণা মোহান্তি। রবীন্দ্র নৃত্যে মঞ্চ অলঙ্কৃত করবেন পূর্ণিমা ঘোষ, পলি গুহ এবং অলকানন্দা রায়। কত্থক নৃত্যে পরিবেশনা তুলে ধরবেন অসীমবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সৃজনশীল নৃত্য পরিবেশন করবেন কোহিনুর সেন বরাট।
অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন (১৪ সেপ্টেম্বর):
দ্বিতীয় দিনের আকর্ষণ আরও জমকালো। ওড়িশি পরিবেশনায় থাকছেন ডোনা গাঙ্গুলি, সানা গাঙ্গুলি, রঘুনাথ দাস, দীক্ষা মঞ্জরির মূল শিল্পীবৃন্দ, রতিকান্ত মহাপাত্র, অলকা কানুনগো, রাজীব ভট্টাচার্য এবং প্রণতি মহান্তি। ভরতনাট্যম শৈলী নিয়ে হাজির হবেন সুজাতা রামালিঙ্গম ও মালবিকা সেন। কত্থক নৃত্যে বিশেষ আকর্ষণ অমিতা দত্ত। মণিপুরী নৃত্যের নন্দনকানন ফুটিয়ে তুলবেন বিম্বাবতি দেবী এবং সৃজনশীল নৃত্যে মঞ্চ মাতাবে ‘তনুশ্রী শঙ্কর ডান্স কোম্পানি’।
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এই ঐতিহ্যবাহী আয়োজন সম্পর্কে আবেগঘন কণ্ঠে ডোনা গাঙ্গুলি জানান, "আমি ছোটবেলা থেকেই নাচের জগতে পদার্পণ করি। পরম সৌভাগ্য যে পরমপূজনীয় গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের সান্নিধ্যে এসে বহুদিন নাচ শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমাদের নৃত্য প্রতিষ্ঠান ‘দীক্ষা মঞ্জরি’ তৈরি করার নেপথ্যেও ছিল ওঁনারই মহৎ ইচ্ছা। উনি চেয়েছিলেন কলকাতায় এমন এক কেন্দ্র হোক যেখানে উনি নিজে এসে নৃত্য সাধনা করতে পারেন। আজ দেখতে দেখতে দীক্ষা মঞ্জরির ২৫ বছর পূর্ণ হতে চললো। গুরুজীর শতবর্ষে বিভিন্ন ধারার নৃত্যগুরুদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম এবং সবাই সানন্দে সাড়া দিয়েছেন। কিংবদন্তি গুরুর চরণে এটি আমাদের সকলের সম্মিলিত ও সর্বান্তকরণ শ্রদ্ধাঞ্জলি।" কলকাতা তথা সমগ্র ভারতের নৃত্যপ্রেমীদের জন্য এই দু’দিনের অনুষ্ঠানটি হতে চলেছে এক ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন।
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