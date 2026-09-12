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গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের শতবর্ষে দীক্ষা মঞ্জরির শ্রদ্ধাঞ্জলি, একই মঞ্চে ডোনা-সানা ও দেশের শীর্ষ নৃত্যশিল্পীরা

কিংবদন্তি ওড়িশি নৃত্য গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের জন্ম শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে তিলোত্তমায় আয়োজিত হতে চলেছে এক অনন্য সাংস্কৃতিক উৎসব! দীক্ষা মঞ্জরি ও ভারতীয় জাদুঘরের যৌথ উদ্যোগে আগামী ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ অনুষ্ঠিত হবে দু'দিনের বিশেষ নৃত্য শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। ওড়িশি, কত্থক, ভরতনাট্যম, মণিপুরী, রবীন্দ্র নৃত্য ও সৃজনশীল নৃত্যের প্রখ্যাত প্রবাদপ্রতিম শিল্পীরা একত্রিত হচ্ছেন একই মঞ্চে। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Sep 12, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 05:52 PM IST
গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের শতবর্ষে দীক্ষা মঞ্জরির শ্রদ্ধাঞ্জলি, একই মঞ্চে ডোনা-সানা ও দেশের শীর্ষ নৃত্যশিল্পীরা

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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