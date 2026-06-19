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'দ্য কেরালা স্টোরি ২' নিয়ে বিপাকে নির্মাতা! জরুরি নোটিস পাঠাল হাইকোর্ট

কেরালাকে নেতিবাচকভাবে দেখানো এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের অভিযোগে প্রযোজক বিপুল শাহকে জরুরি নোটিস পাঠিয়েছে হাইকোর্ট। কোচির বাসিন্দা যোহান জর্জের দায়ের করা এই মামলায় ছবিটির ওটিটি মুক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নাম থেকে 'কেরালা' শব্দটি বাদ দেওয়ার দাবি তোলা হয়েছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 19, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:24 PM IST
'দ্য কেরালা স্টোরি ২' নিয়ে বিপাকে নির্মাতা! জরুরি নোটিস পাঠাল হাইকোর্ট
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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