KGF Filmmaker Son Death: মর্মান্তিক! চোখের সামনেই সব শেষ, ৪ বছরের ছেলের মৃত্যুতে শোকে পাথর KGF-খ্যাত পরিচালক...
Kirtan Nadagouda Son Death: প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ঘটনাটি ঘটেছে পরিচালকের আবাসন চত্বরেই। পরিবারের সদস্য এবং আবাসনের অন্যান্য বাসিন্দারা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। চার বছরের ছোট্ট শিশুর এই মর্মান্তিক বিদায় মেনে নিতে পারছেন না কেউই।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলচ্চিত্র জগতে নেমে এল গভীর শোকের ছায়া। এক ভয়াবহ লিফট দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল ‘কেজিএফ’ (KGF) ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম পরিচালক কীর্তন নাদগৌড়ার মাত্র চার বছর বয়সী পুত্র। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি কেবল বিনোদন জগতকেই নয়, বরং সাধারণ অভিভাবকদের জন্যও চরম উদ্বেগের।
আরও পড়ুন- Mimi-Ankush: বেআইনি বেটিং অ্যাপ-কাণ্ডে বিপাকে মিমি-অঙ্কুশসহ বহু তারকা, বাজেয়াপ্ত ৭.৯৩ কোটির সম্পত্তি...
প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ঘটনাটি ঘটেছে পরিচালকের আবাসন চত্বরেই। শিশুটি যখন লিফট ব্যবহার করছিল, তখনই যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে সে লিফটের ভেতর আটকে পড়ে। যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে সে গুরুতর আঘাত পায়। পরিবারের সদস্য এবং আবাসনের অন্যান্য বাসিন্দারা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
লিফটটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নাকি কোনো কারিগরি ত্রুটির কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। আবাসনের লিফটে যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল কি না, তাও পরীক্ষা করা হচ্ছে। পুলিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পরেই প্রকৃত কারণ সামনে আসবে।
আরও পড়ুন- Taslima Nasrin on Bangladesh Violence: 'কাঁদো বাংলাদেশ কাঁদো! এটাই জেহাদিস্তানের আসল চেহারা', ক্ষোভে ফুঁসছেন তসলিমা...
কীর্তন নাদগৌড়ার ছেলের এই অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন কন্নড় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বিশিষ্ট অভিনেতা, পরিচালক এবং কলাকুশলীরা। সামাজিক মাধ্যমে শোকবার্তা পাঠিয়েছেন অগণিত ভক্ত। চার বছরের ছোট্ট শিশুর এই মর্মান্তিক বিদায় মেনে নিতে পারছেন না কেউই। শোকাতুর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন সকলে।
এই দুর্ঘটনা আবারও বহুতল আবাসনের লিফট সুরক্ষা ব্যবস্থার দিকে আঙুল তুলছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং যান্ত্রিক পরীক্ষার মাধ্যমে এমন বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব। ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সবসময় বড়দের নজরদারি থাকা একান্ত প্রয়োজন। কোনোভাবেই শিশুদের একা লিফটে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় বলে সতর্ক করছেন তারা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)