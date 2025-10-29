Diljit Dosanjh: অমিতাভ বচ্চনের পা ছুঁয়ে প্রণাম, দিলজিৎ দোসাঞ্জকে বয়কটের ডাক নিষিদ্ধ খালিস্তানি সংগঠনের...

Diljit Dosanjh: অমিতাভ বচ্চনের পা ছুঁয়ে প্রণাম, দিলজিৎ দোসাঞ্জকে বয়কটের ডাক নিষিদ্ধ খালিস্তানি সংগঠনের...
Amitabh Bachchan | Diljit Dosanjh: পঞ্জাবি গায়ক-অভিনেতা দিলজিৎ দোসাঞ্জকে হুমকি দিয়েছে নিষিদ্ধ খালিস্তানি সংগঠন 'শিখস ফর জাস্টিস' । এই হুমকির কারণ হলো সম্প্রতি একটি টিভি অনুষ্ঠানে বলিউড মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের পা ছুঁয়ে তাঁর প্রণাম করার ভাইরাল ভিডিয়ো।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিলজিৎ দোসাঞ্জ (Diljit Dosanjh) সম্প্রতি 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি ১৭' (KBC 17)-এর সেটে অমিতাভ বচ্চনের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন। সেই ক্লিপটি ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং অনেকেই দিলজিতের এই বিনয়ী আচরণের প্রশংসা করেন। নিষিদ্ধ খালিস্তানি সংগঠন 'শিখস ফর জাস্টিস'-এর নেতা গুরপতওয়ান্ত সিং পান্নুন দাবি করেছেন যে অমিতাভ বচ্চনের পা ছুঁয়ে দিলজিৎ ১৯৮৪ সালের শিখ-বিরোধী দাঙ্গায় যাঁরা প্রাণ হারান তাঁদের প্রতি চরম অসম্মান দেখিয়েছেন।
খালিস্তানি সংগঠন 'শিখস ফর জাস্টিস' এবং অন্যান্য কিছু মহল অমিতাভ বচ্চনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর তিনি নাকি "খুন কা বদলা খুন" (রক্তের বদলে রক্ত) স্লোগান দিয়েছিলেন, যা শিখ-বিরোধী দাঙ্গায় ইন্ধন জুগিয়েছিল। যদিও অমিতাভ বারবার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।
পান্নুন এই ঘটনাকে "অজ্ঞতা নয়, বিশ্বাসঘাতকতা" বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং বলেছেন, "যাদের (শিখদের) জীবন্ত জ্বালানো হয়েছে, মহিলাদের ধর্ষণ করা হয়েছে, শিশুদের হত্যা করা হয়েছে, তাদের ছাই এখনও ঠান্ডা হয়নি।" SFJ ঘোষণা করেছে যে তারা ১ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ায় দিলজিৎ দোসাঞ্জের কনসার্টটি "বন্ধ" করে দেবে। উল্লেখ্য, অকাল তখত সাহিব এই দিনটিকে 'শিখ গণহত্যা স্মরণ দিবস' হিসেবে পালন করে। SFJ-এর মতে, এই দিনে কনসার্ট করা "স্মরণকে উপহাস" করার শামিল।
এই সংগঠনটি জাথেদার অকাল তখত সাহিব, গিয়ানি কুলদীপ সিং গারগজকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছে যাতে দিলজিৎ দোসাঞ্জকে তলব করা হয়। এই অনুরোধের ভিত্তি হলো ২০১০ সালের একটি অকাল তখত-এর নির্দেশ, যেখানে নভেম্বর ১৯৮৪ মাসটিকে "শিখ গণহত্যা মাস" হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। SFJ সমস্ত "শিখ প্রতিষ্ঠান, শিল্পী এবং দর্শকদের" প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যেন তারা দাঙ্গার "প্রচার বা ধামাচাপা দেওয়ার" সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের সাথে কোনো অনুষ্ঠান বা সহযোগিতা বয়কট করে। 'শিখস ফর জাস্টিস' হলো একটি নিষিদ্ধ সংগঠন যা ২০১৯ সালের জুলাই মাস থেকে ভারতে Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA)-এর অধীনে নিষিদ্ধ রয়েছে। দিলজিৎ দোসাঞ্জ এখনও এই বিতর্কের বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেননি।
